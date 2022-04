Recordado por su participación en cintas clásicas del cine europeo como Rocco y sus hermanos, La piscina y El gatopardo, el actor Alain Delon, de 86 años, ha decidido pedir el suicidio asistido.

El icónico actor que trabajó varias películas de la mano de directores como Luchino Visconti, sufrió dos accidentes cerebrovasculares en el 2019 y su deteriorada salud lo llevó a pedir el suicidio asistido.



Uno de sus hijos, Anthony Delón le confirmó a un medio francés que su padre le pidió que comenzara los trámites en Suiza, país de donde es ciudadano, aunque Delon nació en Francia.



El suicidio asistido es legal en Suiza y es supervisado por un médico. En una de las últimas entrevistas dadas por el actor lo había declarado: "Estoy a favor de la muerte digna. Primero, porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto".

Facebook Twitter Linkedin

Alain Delon y la actriz Mónica Vitti en la cinta L'eclipse. Foto: AFP

Cabe recordar que su esposa Nathalie Delon falleció hace un año, en enero de 2021, de cáncer de páncreas. Ver su sufrimiento fue una de las razones para que el actor tomara esta decisión, que es ilegal en Francia.



El actor, que cumplió los 86 años en noviembre pasado, también envió un mensaje de despedida a sus seguidores.



“Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias. Alain Delon”.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET