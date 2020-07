‘Il Maestro’ se ha ido: adiós al gran Ennio Morricone

¿En cuántas ocasiones han silbado la melodía de El bueno, el malo y el feo? ¿Cuántos vaqueros vieron cabalgar en la gran pantalla mientras el corazón se les hinchaba de emoción al ritmo de una melodía envolvente y poderosa? ¿Lloraron con el pequeño Salvatore y su amor por el cine en un pueblo italiano golpeado por la guerra, acompañado de unos violines que arrugan el alma en Cinema Paraíso?

Tras esas partituras vibrantes o melancólicas estaba la genialidad de Ennio Morricone. Sus composiciones son la historia del cine mismo. Hoy, el mundo llora su partida debido a las complicaciones de una caída que sufrió hace algunos días y le ocasionó una fractura en el fémur. Morricone murió durante la noche del domingo en la clínica Campus Biomedico de Roma.





Fueron al menos 500 las composiciones que hizo para el cine, de todos los géneros, durante casi siete décadas. Merece, eso sí, un capítulo aparte su relación con el spaghetti western y lo que escribió para las películas que dirigió su amigo Sergio Leone.



“Ennio era un ícono, y los íconos no desaparecen. Son para siempre. (...) No es solo por los spaghetti westerns. Pienso en La misión, en Érase una vez en América... ¡Qué belleza de música!”, comentó el compositor alemán Hans Zimmer, quien se declaró “devastado” en una entrevista para la BBC.



Junto con John Williams (Star Wars, Superman), Morricone era considerado el compositor más influyente de la gran pantalla del siglo XX. De hecho, hace apenas un mes ambos habían sido escogidos como los ganadores del premio Princesa de Asturias de las Artes 2020. El acta destacaba al italiano “por el valor fundamental de su creación musical para el cine, poniendo música desde Europa al lejano Oeste americano”.



“Todas las palabras se quedan pequeñas, y solo la música alcanza. Morricone y Leone revolucionaron el wéstern desde una óptica personalísima, casi experimental, enfatizando los efectos visuales y sonoros mediante un estilo hiper-realista. Cine mayúsculo, contado a través de imágenes, sonido y música”, expresó el realizador español Juan Antonio Bayona, autor de filmes como El orfanato y Un monstruo viene a verme.



La carta y el Óscar

Antes de morir, Ennio Morricone escribió una carta. Si hubiera podido, tal vez, su despedida habría sido una canción. “Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto”, empieza diciendo en la misiva.



El abogado y amigo de Morricone, Giorgio Assumma, fue el encargado de leerla en la puerta de la clínica donde se produjo el deceso del compositor.



En el texto se refiere a su amigo de toda la vida el cineasta Giuseppe Tornatore, a quien se dirige como ‘Peppucio’ y para quien musicalizó todas sus producciones; a sus hermanas, hijos, nietos y especialmente a su esposa, Maria Travia, con quien se casó en la década de 1950. “A ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar. Para ella es mi más doloroso adiós”, dice.

Con una sensibilidad impresionante, Ennio Morricone compuso bandas sonoras que son consideradas obras de arte. Por mencionar solo algunas: Por un puñado de dólares (1964), La muerte tenía un precio (1965), Hasta que llegó su hora (1968), El bueno, el malo y el feo (1966), Novecento (1976), Los intocables (1987), La misión (1986), Cinema Paraíso (1998), Bugsy (1991), Days of Heaven (1978), La leyenda del pianista en el océano (1998), Malena (2000), Pecados de guerra (1989), Érase una vez en América (1984), En la línea de fuego (1993), Bastardos sin gloria (2009) y Los 8 más odiados (2015).



“La música de La misión –que dirigió Roland Joffé y se rodó en Cartagena, con Robert de Niro como protagonista– nació de una obligación. Tenía que escribir un solo de oboe, se desarrollaba en América del Sur en el siglo XVI y tenía la obligación de respetar el tipo de música de ese periodo. A la vez tenía que escribir una música que representara también a los indígenas de esa región. Todas esas obligaciones me encadenaban (...). Pero también lograron que saliera algo claro”, recordó el fallecido compositor, en entrevista con la AFP en el 2017.

Ennio Morricone ganó un Óscar honorífico en 2007 después de cinco nominaciones fallidas. Foto: Robyn Beck / AFP

Morricone nació el 10 de diciembre de 1928, en Roma, y comenzó a componer a los 6 años. A los 10, se inscribió en un curso de trompeta de la prestigiosa Academia nacional Santa Cecilia de Roma. También estudió composición, orquesta y órgano.

En 1961, a los 33 años, se estrenó en el cine con la música de Misión ultrasecreta, de Luciano Salce. Pero saltó a la fama en la década de 1960 por las bandas sonoras de varios exitosos wésterns.



El Óscar casi no le llega. En 60 años de carrera en la gran pantalla fue candidato a la estatuilla en seis oportunidades, y solamente hasta el 2007 la Academia de Cine de Hollywood le entregó el Óscar honorífico por su rutilante carrera. Nueve años después, le concedieron de nuevo la estatuilla por la banda sonora original de The Hateful Eight (Los 8 más odiados), de Quentin Tarantino, un director que siempre se rindió a los pies del compositor.



Además de sus dos Óscar, Morricone también fue premiado con Globos de Oro y Grammy, compuso óperas y canciones para artistas pop, en una dilatada carrera a la que puso broche de oro con una gira mundial de despedida en 2018. El italiano compuso también para artistas como Paul Anka, Mina, Milva, Zucchero y Andrea Bocelli.



Assumma confirmó que el funeral de Morricone se celebrará solamente con la asistencia de la familia y amigos más cercanos. “Solo hay una razón que me impulsa a saludar a todos así y a celebrar un funeral en privado: no quiero molestar”, agregó Morricone, conocido como ‘Il Maestro’, en su carta de despedida.

