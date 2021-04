'El Juicio de los 7 de Chicago' triunfa en los SAG Awards

La cinta The Trial of the Chicago 7 (El Juicio de los 7 de Chicago) triunfó en los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards) al llevarse el galardón más importante, el de mejor reparto o elenco de una película, frente a otras candidatas como Minari y Da 5 Bloods.

Por su parte, Viola Davis y Chadwick Boseman (este último con una victoria póstuma), se llevaron el reconocimiento al mejor actor y actriz protagonista por la casi teatral Ma Rainey"s Black Bottom (La madre del blues) en una gala que suele anticipar los triunfadores de los Óscar.



Después de años de campaña para que Hollywood incremente la diversidad en las pantallas, los más de 100.000 de miembros que componen el sindicato más importante de la industria audiovisual han aplaudido los trabajos representados por minorías raciales.

En las categorías secundarias, Daniel Kaluuya repitió el triunfo de los Globos de Oro por Judas and the Black Messiah, mientras que la coreana Yuh-Jung Youn venció en el apartado femenino con Minari.



De esta manera, y por primera vez en la historia de los SAG Awards, los cinco galardones más importantes han recaído en intérpretes afroamericanos y asiáticos, incluido el de mejor elenco.

El año pasado los ganadores de esta ceremonia, Renee Zellweger, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Laura Dern y el equipo de Parasite, repitieron triunfo en los Óscar. Pero en esta ocasión hay una diferencia: Nomadland, la gran favorita para los premios de la Academia de Hollywood, no competía en la categoría de mejor elenco de una cinta ya que el peso de la película recae exclusivamente sobre Frances McDormand, quien si perdió frente a Davis en la categoría de actriz protagonista.

Por lo que está por ver si The Trial of the Chicago 7 y Ma Rainey"s Black Bottom consiguen imponerse a Nomadland en los Óscar el próximo 25 de abril.

Anya Taylor-Joy, 'The Crown' y' 'Schitt's Creek' vencen en televisión

La ceremonia, organizada en formato reducido de una hora de duración y con discursos pregrabados de los ganadores, también premió a los trabajos más destacados de la pequeña pantalla.



Como en los últimos Globos de Oro, The Crown y Schitt's Creek arrasaron y se llevaron el galardón al mejor elenco de una serie de drama y comedia, respectivamente. Gillian Anderson ganó como mejor actriz protagonista por encarnar a Margaret Thatcher en The Crown, mientras que Catherine O'Hara (Schitt's Creek) hizo lo mismo en comedia.

En el apartado masculino, Jason Bateman venció por el drama de Ozark mientras que Jason Sudeikis triunfó con la sorprendente Ted Lasso, la comedia estrella de Apple TV+.



Finalmente, la representación latina llegó de la mano de Anya Taylor-Joy, la actriz argentina (también tiene nacionalidad estadounidense y británica) que ganó el premio a la mejor actriz de una miniserie gracias a The Queen's Gambit, mientras que Mark Ruffalo (I Know This Much is True) venció en el apartado masculino.

Entre las plataformas, Netflix se impuso al resto de estudios con rotundidad tanto en las categorías cinematográficas como televisivas, pues la mayoría de vencedoras -The Trial of the Chicago 7, Ma Rainey"s Black Bottom, The Crown, The Queen's Gambit y Ozark- forman parte de su catálogo.

Efe.