El juego del capitalismo / El otro lado

“Pasa más país por la telenovela que por los informativos”, dijo el maestro Jesús Martín-Barbero. Ahora, pasa más realidad pública por las series que por los noticieros de televisión. Y es que antes la vida era como una telenovela (amor y destino), ahora somos una guerra de sagas o historias de paranoia individual (billete y consumo).

Las series son la opinión pública de nuestro tiempo, esa época que lleva la marca ‘made in USA’.



Esto significa que para saber de qué conversamos y cómo venimos siendo hay que ir a las series.



Que las series son la opinión pública global de estos tiempos en modo USA se puede demostrar cuando se ve Homeland, que nos anunciaba el gran fracaso de la operación de USA en Afganistán, pero también el modo histérico de los gringos de querer ser los policías del mundo.



Y si hubiésemos puesto atención a 'Breaking Bad' y 'House of Cards' hubiéramos sabido que los Walter White y los Frank Underwood elegirían a un tipo como Trump.



White es el americano ‘bueno’, ese que trabaja, tiene familia y cree en dios, pero no encuentra placer en el consumo: no le alcanza lo que gana y además se siente maltratado e incomprendido por el sistema, entonces decide delinquir como modo de vengarse de este ultraje… y eso fue lo que hicieron los votantes de Trump: hacer sentir su desengaño con el modo capitalista de los Estados Unidos.



Frank Underwood era un cínico que usaba la democracia y el Estado para sí mismo, y lo gozábamos y pensábamos que era el peor de todos, pero llegó el rubiecito de Donald y lo hizo sentir como un amateur.



Ahora somos esa distopía que pone en escena 'El juego del calamar' (Netflix). La distopía es muy contundente: el capitalismo mata. No hay salida: o tienes billete o debes morir.

Algunos llaman a esto necrocapitalismo y otros, capitalismo gore. Y en esta serie queda claro que nuestro vivir es un concurso donde estamos dispuestos a morir por el billete.



Esta violenta serie nos muestra al capitalismo como una trama de reality, pero matando de verdad.



Y todo para el espectáculo de los ricos. Y todo como un juego de los ricos. No hay salida: los humanos somos juguetes desechables del capitalismo, solo importamos por el billete, pero no como riqueza, sino como táctica para consumir. Somos el espectáculo de los ricos, y a la vez somos la gasolina-consumo que mantiene poderosos a los ricos.

Con esta serie, Corea demuestra que ha logrado el capitalismo perfecto, higiénico, sin fisuras: todo por el billete.



Por aquí eso es sucio, es narco, es porquería de político, es cinismo de empresarios, es risa de corruptos: estamos lejos de ese capitalismo profiláctico.



Y Corea, en su modo gringo, está logrando conquistar el software cultural del mundo. Y lo hace con la música k-pop, las telenovelas y las series. Así nos está ganando para el capitalismo perfecto: quien no sirve, muere.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

