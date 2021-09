Los secretos detrás de 'El juego del calamar' y la muñeca gigante

‘El Juego del Calamar’, la nueva serie surcoreana de Netflix, se convirtió en tendencia desde el día de su estreno, el pasado 17 de septiembre. Millones de televidentes han causado revuelo en las redes sociales por su atrapante trama, que desde el primer capítulo se muestra tensionante.



La serie gira en torno a un misterioso juego en el que se dan cita 456 participantes que quieren solucionar su vida financiera dado que están ‘hasta el cuello’ en deudas o simplemente son renegados sociales que no han tenido alguna motivación en sus vidas.



Aquel que gane el juego será acreedor de una suma estratosférica de dinero, con la cual podrá ponerle fin a sus problemas. Sin embargo, todo se empieza a tornar escalofriante cuando los participantes son asesinados al perder los retos.



Algunas preguntas de los internautas se han apoderado de los medios digitales cuestionando algunas particularidades que se vieron durante los capítulos y que no quedaron del todo claras conforme transcurría la historia.



Por ejemplo, las puertas de colores y la ‘laberíntica’ composición de los cuartos y escaleras del escenario aún no están muy bien definidas para los internautas.



Le contamos el origen de algunos de los misterios de la producción de Hwang Dong-hyuk.

La muñeca

Es una atracción turística en un museo surcoreano en la provincia de Chungcheong del Norte. Foto: Netflix

La primera prueba de la competencia, y la que se creía como la más inofensiva, se terminó por convertir en una de las escenas más significativas de la serie, pues despertó la intriga del público por la crueldad con la que eran ‘eliminadas’ las personas.



‘Luz roja y luz verde’, como es llamada la primera prueba del concurso, tuvo como protagonista a una aterradora muñeca culpable de algunos actos letales.



El juego de las luces consiste, palabras más palabras menos, en no moverse cuando la muñeca gire su cabeza y tenga total visibilidad del panorama de los concursantes. Aquel que realice algún movimiento cuando ‘ella’ lo vea será ejecutado.

Podría considerarse la versión surcoreana de ‘congelados’.



Según ha mencionado el mismo director en diversas ocasiones, la muñeca ya existía y era una pieza decorativa en la sección infantil de un museo de Corea del Sur. Desde la serie pidieron utilizar su imagen para convertirla en uno de los personajes más icónicos.



Puede ser visitada en el complejo de carruajes de la provincia de Chungcheong del Norte.



Otro dato curioso es que la muñeca lleva por nombre Mugunghwa, una flor que hace parte del Patrimonio nacional surcoreano.

El juego del calamar

Este es un juego tradicional asiatico para niños en el que se realizan tres figuras en el piso: un cuadrado, un triángulo o un círculo. La unión de estas tres formas debería asemejarse a la silueta de un calamar.



El punto está en que los jugadores del grupo ‘defensor’ no deben dejar pasar a los jugadores que atacan a la ‘cabeza’ del animal. Si el atacante rebasa la defensa y llega a la cima (cuadrado), se proclama ganador.



Por tal motivo, las máscaras de los guardianes del juego tienen estas tres formas, siendo el cuadrado (cabeza) el rango más alto en la cadena de mando de los soldados con overol rojo.

El juego del calamar fue escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk. Foto: Netflix El juego del calamar es uno de los juegos infantiles más populares en Corea del Sur. Foto: Netflix El libreto de El Juego del Calamar empezó a escribirse en 2008. Foto: Netflix

Comienzo en el 2008

Hwang Dong-hyuk empezó a escribir el guión en 2008, pero solo pudo materializarlo más de diez años después.



“Estaba leyendo muchos cómics y terminé el guión en 2009. En ese momento, parecía muy desconocido y violento. Hubo personas que pensaron que era demasiado complejo y no comercial. No pude conseguir suficiente inversión y el casting fue difícil. Me metí en él durante aproximadamente un año, pero tuve que ponerlo en pausa en ese momento", expresó Hwang cuando presentó la serie.



Con Netflix encontró la libertad creativa que necesitaba para plasmar sus ideas frente a las cámaras.



Lee Jung-jae actor que interpreta a 'Seong Ki-hoon' en 'El juego del calamar'. Foto: Netflix

Simbolismo y decorados

La serie está enfocada en simbolizar la competitiva vida en la que está sumergida la sociedad contemporánea. Los laberínticos espacios reflejan algunos de los enfoques que quería mostrar Hwang: una vida difícil y tormentosa en la adultez con un colorido particular de los juegos de niños.



Unos juegos que eran vistos como algo inofensivo al principio, pero se terminaron volviendo una pesadilla para los 456 competidores.

La serie se estrenó el pasado 17 de septiembre en Netflix. Foto: Netflix

