La serie coreana ‘El juego del calamar’ se convirtió en uno de las series más vistas de la plataforma de Netflix e incluso, en un documento filtrado por el medio 'Bloomberg' se reveló que 123 millones de personas vieron al menos dos minutos de la serie en los primeros 23 días después de su estreno en 2021.



Sin embargo, el protagonista de la serie, Lee Jung- Jae, ha comentado que el éxito de este proyecto ha hecho que el mensaje del contenido quede desapercibido.

La serie coreana trata de un grupo de personas que por diferentes situaciones están ahogadas en deudas. Pero un día, se les presenta la oportunidad de ganar mucho dinero jugando juegos infantiles, pero quienes fracasen en las pruebas mueren, ya sea en la competencia o a manos de los guardianes.



La serie ha sido una de las más exitosas de la plataforma de Netflix y su creador, Hwang Dong-Hyuk, ha comentado que ya se encuentra trabajando en la segunda temporada, la cual se espera que se estrene en 2024.



Ahora bien, Lee Jung-jae, quien interpreta a Seong Gi-hun, el jugador 456, ha comentado en una entrevista con el medio británico ‘The Guardian’ que el mensaje de la serie ha pasado desapercibido por su gran éxito.

“Estoy feliz por eso, claro, pero es agridulce. Sí, es genial que las audiencias consuman contenido coreano en todo el mundo”, comentó.



Además, agregó: “Pero, si piensas en los temas de El juego del calamar: hasta dónde estamos dispuestos a llegar para acumular riqueza personal; los extremos a los que las personas se ven obligadas a llegar (…) el hecho de que haya resonado en tantos en todo el mundo es preocupante. Tienes la sensación de que esta es la realidad para muchas personas en todo el mundo. Eso me hace sentir muy triste”.



También, explicó que todo lo que se ha construido en torno a ‘El juego del calamar’ como el merchandising, los realitys show, entre otras, han ocasionado que el mensaje anticapitalista de la serie no sea tomado en cuenta, así como la realidad de muchas personas que enfrentan este tipo de situaciones.

