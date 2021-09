El juego del calamar: ¿cuál es la historia detrás de esta serie?

Una serie surcoreana se estrenó en Netflix el pasado 17 de setiembre y se ha convertido en la favorita de la plataforma. Su nombre es ‘El juego del calamar’.

(Lea también: 'Uy, quieto': los memes de 'El juego del calamar', la serie de Netflix).

Trata de un grupo de personas con graves problemas económicos que quiere encontrar la oportunidad de salir de la miseria y desgracia participando en un misterioso juego infantil.



Hwang Dong-hyuk, el guionista y director de la producción, ha dicho que ‘El juego del calamar’ está destinado a ser una alegoría de la sociedad moderna.

“Los juegos podrían ser algo que solía jugar cuando era niño cuando era inocente y eso podría tener las consecuencias más intimidantes de vida o muerte”, explicó. “La combinación de los dos podría crear una ironía muy sorprendente”, declaró Dong-hyuk durante la promoción de la serie.

(Puede leer: BTS y Coldplay cantan en conjunto la canción 'My Universe').

Detrás del juego

Una aterradora muñeca gigante hace parte de los juegos. Foto: Netflix

Hwang Dong-hyuk escribió ‘El juego del calamar’ en 2008. Según ha revelado el director, se inspiró en los cómics japoneses de ‘Battle Royale’ que leía en aquel año. En muchas de estas historias había algo en común: personas económicamente desesperadas que participaban en algún juego de supervivencia. Entonces pensó en cómo sería llevar esta trama a la realidad de Corea, la misma en la que el propio creador pasaba por apuros de dinero.



La idea, sin embargo, quedó apenas en eso: una idea.



“Después de mi debut, frecuenté las tiendas de cómics, leí mucho y pensé en crear una historia de cómic. Terminé el guion en 2009, pero era desconocido en ese momento y el guion era muy violento, complejo, poco comercial (…) No conseguí reunir suficiente inversión, el cásting fue difícil, intenté sacarlo adelante durante un año, pero luego lo dejé dormir”, aseguró.



Para suerte del coreano, en 2018 Netflix se interesó en producir su guion. En septiembre de 2019 le dieron ‘luz verde’ a lo que en principio se llamó ‘Round six’.



Los juegos que aparecen a lo largo de los 9 capítulo de la serie están basados en juegos infantiles tradicionales coreanos de los setenta. Uno de ellos, del cual toma el nombre la producción, es el juego del calamar: consiste en dibujar diferentes formas geométricas (círculo, cuadrado o triángulo) en el suelo, las cuales al juntarse parecen formar un calamar.



“Es algo que solía jugar de niño en el patio de la escuela o en las pequeñas calles del barrio”, reveló Dong-hyuk.

El Juego Del Calamar (2021) Netflix Serie Tráiler Oficial Subtitulado El Juego Del Calamar (2021) Netflix Serie Tráiler Oficial Subtitulado. Trailer de El juego del calamar. Foto: Netflix

Otro juego muy popular en estos días a raíz de la serie es el llamado ‘Luz verde, luz roja’. Este consiste en quedarse congelado frente al policía que dice: ¡luz roja, luz verde, uno, dos y tres! En el caso de la serie, este juego tan sencillo y sano termina con los perdedores asesinados por una gran muñeca inflable.



“No se requiere mucho tiempo ni energía en comprender las reglas de este tipo de juegos (…) La esencia del juego de supervivencia es el nivel de entretenimiento y ver cómo los participantes luchan por ganar”, dijo Hwang.



La música que se escucha durante cada capítulo de ‘El juego del calamar’ está basada en reconocidas canciones infantiles coreanas.



Lo que alguna vez fue tierno se torna ahora aterrador.

(Le contamos: Colombianos figuran entre los nominados al Emmy Internacional).

“Tomamos algo de música de esos días, y la música clásica que era popular en ese entonces se incorporó al programa. El director musical es un genio, así que recibí mucha ayuda de él y pudimos experimentar“, declaró Hwang.



Sobre el traje rojo y la máscara que usan los vigilantes de los competidores del juego, que a muchos internautas les recordaron a los protagonistas de ‘La casa de papel’, Hwang dijo sobre las formas geométricas que se ven en ellos: “Los círculos son los trabajadores, los triángulos representan a los soldados que están armados, mientras que los cuadrados son para los gerentes". El guionista y director reveló que se inspiró en las hormigas obreras, “que tienen un propósito y un propósito solo dentro de la colonia”.

Casi 500 personas hacen parte de los 'juegos. Foto: Netflix

Sobre la estética del programa, Hwang explicó que, en lugar de usar gráficos por computadora, prefirió usar conjuntos a gran escala que se sienten “formidables, pero también familiares y que recuerdan a la infancia”.

Las personas tendrán que sobrevivir tanto al juego como a sus propias vidas. Foto: Netflix

El actor Lee Jung Jae contó, por ejemplo, que cuando él y sus compañeros entraron al set ‘Luz roja, luz verde’ por primera vez” se sorprendieron con el enorme árbol y muñeca que vieron ahí.



“Lo que más me sorprendió fue que pensé que harían el árbol y el árbol enorme con CGI o VFX, pero cuando llegué allí, estaba allí. De hecho, hicieron el árbol y la muñeca enorme (..) Casi me hizo sentir que realmente tenía que ser rápido con mis acciones y me ayudó mucho con mi actuación”, indicó el actor.



Para Hwang, el objetivo de la serie es, ante todo, que el espectador pueda entretenerse. Sin embargo, invitó a profundizar en lo que hay detrás de esta historia. “Una vez que termines el programa, te puede llevar a pensar, ¿por qué estoy viviendo tan duro, por qué tengo que competir todo el tiempo, dónde comenzó todo esto y a qué nos lleva? Eso es algo que me gustaría que el público sintiera después de ver la serie”, dijo.

EL TIEMPO

*Con información de El Comercio / GDA (Perú)