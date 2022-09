Las campanas de Notre Dame aún retumban en los oídos de quienes fueron testigos del lanzamiento de uno de los clásicos más oscuros y arriesgados de Disney. Su sombría historia, sus inigualables paisajes y, sobre todo, su peculiar personaje principal fueron algunos de los ingredientes que antecedieron el camino al éxito del ‘jorobado de Notre Dame’.

Nadie podrá olvidar jamás la historia de ‘Quasimodo’, un bondadoso, valiente y deforme hombre que logró anteponerse a la crueldad y la malicia de la sociedad, para darle paso al amor. Fue tanta su popularidad que no solamente logró cautivar a los lectores en su primera aparición en la novela de Víctor Hugo ‘Nuestra Señora de París’, sino que también revolucionó la pantalla grande de la mano de Disney con el lanzamiento de la película el ‘Jorobado de Notre Dame’ en 1996.

El ingrediente del éxito de esta producción animada no está en sus momentos más amargos, que a veces se asoman, sino en cómo Disney logró equilibrarlos con innumerables dosis de camaradería, humor y gentileza. Es precisamente 'Quasimodo' la fiel muestra de que incluso los relatos más oscuros y crueles pueden ser llevados al cine si cuentan con un personaje principal que lleva la fealdad por fuera pero la valentía por bandera.



Aunque durante muchos años se consideró al jorobado como una ocurrente creación de la intrépida mente del novelista francés Víctor Hugo, la realidad es que en la ficción a veces algo de verdad se asoma. Sería la galería Tate de Londres la encargada de develar el misterio del afamado ‘jorobado de Notre Dame’.

Pongan atención que hoy les voy a contar la verdadera historia del Jorobado de Notre Dame: pic.twitter.com/qc0rPi0PPc — Rafael Poulain (@RafaelPoulain) September 1, 2022

De la realidad a la ficción: la historia del verdadero ‘jorobado de Notre Dame’



La Revolución Francesa fue una de las épocas más convulsas para el país europeo. Un estallido de ideas de libertad e igualdad azotó a los ciudadanos franceses y un aire antieclesiástico se esparció rápidamente por todos los rincones del territorio de Europa occidental. Desde la Abadía de Saint-Denis hasta la catedral de Notre Dame, la población de Francia no dudó en vaciar, destruir y vandalizar todo lo que encontró a su paso.



Luego de la tormenta llegó la calma, y con ella una nueva faceta en la historia del país. Con el hurto de valiosas obras de arte y el patrimonio eclesiástico en ruinas, el gobierno no tuvo más remedio que iniciar la reconstrucción de decenas de edificaciones que cayeron flageladas por la rebelión.



En medio de este desolador contexto fue que Henry Sibson, uno de los verdaderos protagonistas de esta historia, se abrió paso a través de los vestigios que dejó la Revolución Francesa. Como todo un héroe nacional, llegó a trabajar en la restauración de la catedral ubicada en la pequeña isla de la Cité para esculpir gran parte de la decoración que había sido destruida.

Sabemos de su existencia porque un escultor llamado Henry Sibson escribió sobre los trabajos de remodelación en Notre Dame.



Cuando Sibson muere en 1870 deja muchas posesiones al museo Tate y en sus apuntes se encontró una mención a un solitario jorobado. pic.twitter.com/f5D8ipAZfT — Rafael Poulain (@RafaelPoulain) September 1, 2022

Durante su paso por París, Sibson conoció a un supervisor llamado monsieur Trajin cuyo apodo era ‘monsieur le Bossu’ (el jorobado). Aunque no eran precisamente cercanos, Sibson describe en sus memorias, sin muchos detalles, a su antiguo compañero de trabajo. “Era un tallador del escultor del gobierno, cuyo nombre he olvidado, ya que no tenía relación con él, todo lo que sé es que era jorobado y no le gustaba mezclarse con los otros talladores”, se puede leer en el texto biográfico.



La descripción del supervisor resultó elocuente para aquellos que buscaban algún tipo de relación entre la obra de Víctor Hugo y su controvertido personaje principal. Taciturno, encorvado y de pocas palabras, el ‘jorobado de Notre Dame’ parecía ser más real que nunca y lo mejor, andaba recorriendo las calles de la ciudad del amor.

Para mala suerte de los fanáticos de esta historia, no se encontraron señales de que 'Esmeralda', la joven gitana parisina que logró robarle el corazón al solitario hombre encorvado de la catedral, haya existido. No obstante, con la revelación de los documentos adquiridos por la galería Tate, las teorías de un posible encuentro entre Víctor Hugo y el verdadero ‘Quasimodo’ comenzaron a hacer eco entre los historiadores.

El Jorobado de Notre Dame me parece sublime. pic.twitter.com/iO9WTgUbIH — Edu Rojas (@eduardo_rojas_m) August 28, 2022

Adrian Glew, el documentalista del museo que hizo el descubrimiento, fue uno de los primeros en referirse a este posible acontecimiento que tuvo lugar hace más de dos siglos y aclaró que cuando leyó las memorias de Henry Sibson se mostró sorprendido con un inexplicable hallazgo: la fecha del jorobado de la ficción y el de las memorias de Sibson coincidían.

¿Víctor Hugo conoció al ‘jorobado de Notre Dame’?



El dramaturgo, poeta y escritor francés conocido por obras como ‘Los Miserables’ no solamente se dedicó al mundo literario, sino mostró una gran preocupación por los hechos que se desarrollaron a su alrededor. Las consecuencias de la Revolución Francesa no fueron la excepción y Víctor Hugo se dejó ver muy interesado por el proyecto de restauración de algunas edificaciones, en especial, la catedral de Notre Dame.



Étienne-Hippolyte Godde fue el arquitecto contratado para darle vida nuevamente al mítico templo. No obstante, sus diseños no cumplieron con las expectativas de algunos inversionistas que buscaban imprimirle un estilo gótico a la catedral. Víctor Hugo no tardó en alzar la voz y sus peticiones fueron escuchadas. En 1844 el trabajo de restauración habría comenzado.



La incesante participación del escritor francés en las distintas obras de reconstrucción que se adelantaban al interior de la capital francesa llevaron a los historiadores a pensar que fue allí en donde el verdadero ‘jorobado de Notre Dame’ y Víctor Hugo tuvieron su primer acercamiento.

“No olvidemos jamás que lo bueno no se alcanza nunca sino por medio de lo mejor”.

Victor Hugo#Fuedicho pic.twitter.com/4N8PP0DArv — Fuedicho (@fuedicho) September 5, 2022

Si bien no existe evidencia de esta afirmación, las similitudes entre la descripción del personaje y la coincidencia de las fechas parecen indicar que alguna vez el mundo tuvo un ‘jorobado’ que se paseaba campantemente por los rincones de la catedral. ¿Quién iba a imaginar que protagonizaría uno de las producciones más emblemáticas del gigante más importante de la animación en la actualidad, Disney?



Ficción o realidad, mito o leyenda, la historia del ‘jorobado de Notre Dame’ ha quedado en la memoria de millones de lectores y televidentes que aún se dejan cautivar por la valentía, la nobleza y las ocurrencias de este legendario personaje.

