El Joaquín Herrera de Carlos Torres en ‘Amar y vivir’

Es posible que el papel más difícil para Carlos Torres sea el protagónico de Amar y vivir, la serie de Caracol que se estrenó el pasado 7 de enero.

Y es que “fue complejo meterse en él –dice Torres–. Es un hombre rodeado de situaciones trágicas en su vida: pierde a su familia y todo lo que tenía en el campo, y debe empezar de cero”.



En ese volver a empezar pasan tantas cosas, no obstante “su nobleza y a que él quiere mantenerla siempre, las circunstancias lo vuelven rudo. Su mundo es así, una lucha constante entre lo bueno y lo malo”, dice.



Carlos Andrés Torres Rivera nació en Barranquilla el 20 de septiembre de 1988 y en su carrera como actor ha tenido personajes que le han permitido demostrar su gran talento. Entre ellos, su protagónico de Charly Flow en La reina del flow y el estelar de Francisco el matemático. También actuó en Pobres Rico y Azúcar, entre otros.



“Sí, creo que he sido afortunado con una carrera bonita. Estoy muy feliz con lo que ha venido pasando, pero cada vez siento que me falta por aprender para, de ese modo, estar en muchos más proyectos”, agrega.



Como la gran mayoría de los actores jóvenes de Amar y vivir, no tenía idea de la primera versión de esta serie, de 1988, o solo había oído comentarios.



“Supe que fue un éxito, y cuando me llamaron para la audición intenté no investigar para hacer mi propia propuesta con la impresión que tuve del personaje. Además, no sabía si había cambiado mucho el libreto, así que fui con mi Joaquín Herrera y les gustó”, cuenta.



Con la serie ya al aire, Torres ha visto que en las redes sociales hay comentarios tanto de jóvenes que llegaron a la historia por primera vez como de personas que vieron la primera versión “y a los que hemos llevado por el camino del recuerdo”.



Resalta, además, el gran elenco que tiene Amar y vivir. Es muy bueno trabajar con actores como Mario Duarte, Julio Sánchez Cóccaro y Jairo Ordóñez, y también con los jóvenes, como Ana María Estupiñán, Juana del Río y Yuri Vargas. De las dos partes se jaló muy bien para llevar a cabo este proyecto.



Y le abona a este Amar y vivir que es una historia muy colombiana y resalta “la berraquera de los personajes, las ganas de salir adelante. Tiene muchas situaciones que son difíciles de asimilar, por las que la gente no quisiera pasar, pero a la vez viene cargada de emociones que tocan a los televidentes”.



Por estos días, Torres está haciendo un proyecto con Telemundo, que se llama Cien días para enamorarnos, y en el que hace una participación especial que, además, le permite darse a conocer en más mercados, aunque Charly Flow le demostró que las producciones vuelan a través de las plataformas y todavía recibe mensajes de países lejanos en los que le hablan de esta caracterización.



También hizo una película en Panamá y muy pronto retomará su personaje de Charly Flow, pues este año se hará la segunda temporada de esta serie, ganadora del Emmy internacional a mejor telenovela y en la que compartió protagónico con Carolina Ramírez.



Por ahora, los televidentes lo seguirán como Joaquín Herrera, que busca la reivindicación pese a sus errores, y del que incluso aprendió hasta cómo se carga un bulto de papas y el valor de este oficio.



¿Dónde y cuándo?

‘Amar y vivir’, protagonizada por Carlos Torres y Ana María Estupiñán, con libretos de Nubia Barreto, se emite de lunes a viernes, a las 9 p. m., por el Canal Caracol.