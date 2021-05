El inexplicable y extraño giro en la carrera de John Leguizamo

John Leguizamo ha hecho de todo. Recientemente fue Gor Koresh, uno de los traidores a los que se enfrentó Din Djarin en The Mandalorian; todos recuerdan su gran papel de Benny Blanco en Carlitos Way, en que la hacía la vida imposible a Al Pacino; o cómo se convirtió en el famoso artista Toulouse-Lautrec en Moulin Rouge.



Son algunos ejemplos de una extensa carrera en la que el actor nacido en Bogotá y que creció en Estados Unidos no ha tenido miedo a explorar todos los géneros en el cine, la TV y el teatro y a ser un activista social.

Quizá por eso haya decidido ser parte de Inexplicable Latinoamérica, una serie en la que asume el rol de presentador de casos extraños, insólitos y hasta paranormales con el canal History y que se estrena este domingo, a las 9:50 p. m.



Esta experiencia se suma a la de William Shatner –el capitán Kirk en la serie Star Trek– con Inexplicable en la versión anglosajona original; así como la de Laurence Fishburne, el famoso Morfeo de la saga de The Matrix, que también se dejó seducir como presentador de Grandes misterios de la historia.

“Esto fue algo más difícil. Desde sentarme con profesores para afinar mi español, quitarle lo gringo y memorizarlo, conocer a fondo los misterios y compartirlos lo mejor posible. En los últimos años me he preocupado un poco más en la historia de los latinos y lo que nosotros hemos hecho como cultura, y este Inexplicable mira esos temas, mira algo de nosotros”, reflexiona Leguizamo en una charla con EL TIEMPO.



“Siempre me he sentido muy feliz cuando trabajo con realizadores latinos en películas, como lo hice con Simón Brand en Paraíso Travel, Harold Trompetero en Perros o en El paseo 2. De hecho, creo que el cine latino está cambiando a Hollywood”, contextualiza.

Pero Inexplicable Latinoamérica con John Leguizamo es “un respiro o un cambio de responsabilidad a lo que hacemos normalmente”.



“Recuerdo que estaba filmando en Londres y me llamaron para este proyecto. Fue en realidad un reto, pero los latinos siempre somos recursivos. Entonces encontramos un estudio en los que ya todos tenían la vacuna del covid 19, nos hicimos exámenes y nos pusimos el tapabocas y encontramos la manera”.



En esta experiencia, el actor reconoce que llegó a sentir un cambio en sus propias creencias.

“Soy un tipo de una naturaleza escéptica, pero claro, al enfrentar los casos comencé a abrir un poco más la mente y me he generado dudas y expectativas acerca de cosas como los espíritus, extraterrestres y mitologías. ¿Será que estoy dedicado a mi carrera y no tanto a todas estas cosas que no logro comprender o que no conocía?, me pregunto ahora que hice el programa”.



John Leguizamo agrega que no fue fácil armar todo el producto. Como estrella principal no podía viajar a los territorios, pero un equipo en la zona se encargó de hacer la producción en terreno, mientras él estudiaba los casos y los contaba ante una cámara. “Cubrimos diez países con cien entrevistas con expertos y testigos de unos cincuenta casos”, detalla.

En Inexplicable Latinoamérica con John Leguizamo se verán historias como la del científico mexicano Jacobo Grinberg, que desapareció sin dejar rastro y a quien se le atribuye el concepto de la Matrix, en el que concebía que el universo es un holograma y que quien consiga salir de él alcanzará toda la información del cosmos. Unos dicen que fue raptado por la CIA y otros, que logró escapar de esta realidad simulada.



Sumado al caso de dos pilotos de carreras que dicen hacer desaparecido por unos segundos durante una competencia en Argentina; pero el que más le impactó a Leguizamo fue uno más terrenal y cercano a sus raíces.

“Fue el salto de Tequendama. No sabía que era un lugar en el que mucha gente se quitaba la vida y quería saber un poco más de eso”, explica. Y no deja de enumerar casos: un hombre que estuvo 45 minutos clínicamente muerto contó que conoció el paraíso y lo apodaron el Lázaro de Corabastos, y la versión latina del mito de las desapariciones de aviones y barcos del triángulo de las Bermudas, pero en el Caribe.



Andrés Hoyos Vargas



@AndresHoy1