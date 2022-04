En una película de carretera, conocida también como road movie, la trama viaja entre carreteras y con personajes que van revelando lo que los une o los aleja. Puede ser un recorrido solitario con un trayecto armado de reflexiones. Dar paso a las experiencias de un grupo de personas que van labrando una trama y sembrando relaciones complicadas o tiernas mientras siguen una ruta y se desplazan por un camino complejo para una nueva vida.

La película colombiana El árbol rojo se podría ubicar en la segunda descripción: se trata de una historia marcada por los desencuentros, las sorpresas y un delicado toque de tensión, teniendo como base un viaje inesperado y un poco del sabor del Caribe colombiano.



Eliécer (Carlos Vergara), un músico retirado, recibe la noticia de que tiene una medio hermana pequeña y, tras la muerte de su padre, él debe llevar a la niña a Bogotá con su progenitora.



Pero el encuentro no es nada fácil ya que el protagonista tiene un conflicto profundo con su familia, vive solo y parece seguir una rutina que lo ayuda a escapar de recuerdos. Esperanza (y Shaday Velásquez) es el nombre de la pequeña que llega para poner patas arriba la vida de Eliécer.



Ella habla poco, su mirada es profunda y no tiene a nadie más que a un gaitero que ya no quiere tocar.



A regañadientes, Eliécer emprende un viaje para llevar a la pequeña a Bogotá. No tiene plata y decide llevarse a Toño (Jhoyner Salgado), un adolescente que, tras enfocar sus esperanzas en una carrera de boxeador, guarda un preciado tesoro y siente que puede ganar unos pesos en la capital.



El escenario para el viaje está listo: carreteras solitarias, pueblos casi fantasmas donde grupos armados tienen el control, pero, en contraste, se siente también el poder de la solidaridad, en un momento (los 90) en el que hay mucha tensión en el país.

En su viaje, Eliécer, Toño y Esperanza no la pasan bien, pero cuando todo parece derrumbarse, reciben la ayuda de alguien que no los deja perder la ruta.

Poco a poco, los protagonistas van destruyendo esos muros invisibles que tienen el poder de esconder sus emociones y, mientras siguen en la carretera viendo el paisaje, la película muestra sus intenciones: es un tributo a la amistad y a la familia, aunque esté rota, sea disfuncional o se haya forjado por algo inesperado.



Igualmente, se trata de un filme que retrata la idiosincrasia de la gente del Caribe con la alegría, la fortaleza y su capacidad para resolver el día a día.



Todo se amalgama con los sonidos de una gaita que vuelve a dejarse oír, casi como un bálsamo para los momentos más intensos que propone la historia, y da paso a una melodía que da cuenta de que las cosas pueden cambiar para estos viajeros.

Llama mucho la atención la química en pantalla que logran los protagonistas, forjando un vínculo y una camaradería que evoluciona poco a poco, pero que le sirve totalmente a la historia.



El árbol rojo es una película sencilla y a primera vista sin muchos sobresaltos. Pero maneja muy bien los momentos de alegría y no se excede ni manipula emocionalmente.



La imagen de hombre duro de Eliécer, la volatilidad y fragilidad de Toño y la fuerza y ternura de Esperanza funcionan de maravilla en esta película, que espera estrenarse en el segundo semestre del año en las salas de cine y que también ha tenido su propio viaje, eso sí, más allá de Rincón del Viento (donde vive Eliécer) o Bogotá.





Toño y Esperanza tienen un recorrido intenso y emotivo en sus vidas. Foto: Foto: Big-Sur Películas

El árbol rojo recibió dos premios en el Festival de Cine Latinoamericano–Ciné-Latino, de Toulouse (Francia), por la naturaleza global de su historia, y se prepara para ser parte del Festival Internacional de Cine de Seattle (EE. UU.), que se inicia el 14 de abril. Antes estuvo en Black Nights International Film Festival en Estonia; en el Festival Internacional de Cine de la India, en Goa; en el Festival de Cine Iberoamericano en Mánchester (Inglaterra) y en el Festival de Cine de Cartagena. Pero espera llegar a su verdadero destino; las salas de cine.

