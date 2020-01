Así fue el impactante rodaje de '1917'contado por sus protagonistas

Una maratón de bala, acción y tensión dramática es lo que ha valorado la crítica en todo el mundo de la película 1917, una trama ambientada en la Primera Guerra Mundial enfocada en el cabo Blake (Dean-Charles Chapman) y su compañero Schofield (George MacKay), quienes tienen la orden de llevar un mensaje detrás de las líneas enemigas para tratar de detener un ataque del bando contrario.

Sin embargo, las comunicaciones no funcionan y, a menos que Blake y Schofield puedan entregar las órdenes escritas a mano para suspender el ataque, 1.600 hombres podrían morir, incluido el hermano de Blake, que también es soldado.



La película se estrena en Colombia, precedida de una gran atención al haber ganado el Globo de Oro a mejor filme, y tiene diez nominaciones a los Óscar, y suena muy fuerte para quedarse con el galardón de la película más importante de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.



Realmente, 1917 describe el recorrido entre zumbidos de bala, trincheras, explosiones y muertos, en un corre corre en el que la cámara no descansa ni corta durante ese trayecto mortal que, como muchos ya saben, tuvo su inspiración en las vivencias del abuelo del director Sam Mendes, aunque no fueron las únicas.

La pelicula de la Primera Guerra Mundial le ganó a favoritas como El Joker y El irlandés. Foto: Universal Pictures

Precisamente, Dean-Charles-Chapman, uno de los protagonistas de la película describió como impactante y más cercana de lo que pensaban esa experiencia frente a las cámaras en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



“Antes de comenzar el proyecto, les pregunté a mis padres: ‘¿Tengo algún antepasado que luchó en la Primera Guerra Mundial?’ Y realmente no lo sabían. Pero luego les preguntaron a mis abuelos, y fue mi abuelo quien dijo: ‘Tu tatarabuelo David Henry Peers sirvió en la guerra’”, recordó el actor.

‘1917’ es dirigida por el británico Sam Mendes. Foto: Efe. François Duhamel. Universal Pictures

Él también descubrió que partes de las memorias que su tatarabuelo mantuvo durante la guerra aparecieron en el libro The Western Front Diaries, de Jonathan King, y que además su familiar fue gravemente herido en combate.



“En esos recuerdos mi tatarabuelo habla sobre cuando sirvió en la caballería y como un día entró en un lugar conocido como ‘la tierra de nadie’, recibió un disparo y quedó paralítico. Estuvo en ese espacio durante cuatro días, básicamente desangrándose, pero sobrevivió”, agregó Chapman.



Cuando concluyó la Primera Guerra Mundial, el señor David Henry Peers terminó en una fábrica donde se trabajaba con amapolas. Allí estuvo hasta su muerte.



“Leía sus notas antes de ir a rodar las escenas de la película, y realmente eso me ayudó a meterme en el universo de mi papel. Blake es un soldado que no ha estado en el frente por mucho tiempo, mientras Schofield ha permanecido allí (refiriéndose al otro personajes principal).



Para Blake, casi todo lo está viviendo por primera vez, y yo también, así que fue bastante fácil conectar con eso”, insistió el actor de 22 años.



“Los hombres que lucharon, como mi tatarabuelo, y al igual que Blake, eran jóvenes comunes que de repente se encontraron en la línea del fuego en esta terrible guerra. No eran soldados profesionales. Les dieron un rifle y fue como ‘ya lo tienes, exagéralo’



”Chapman revela que “1917 no es una película educativa –como tal, no está tratando de enseñar a la audiencia sobre la Primera Guerra Mundial–, sino una historia humana sobre estos jóvenes que reaccionan a las realidades de la guerra”.



Fue rodada en dos tomas muy largas sin cortes en un ejercicio que significó un esfuerzo físico y emocional sumado al trabajo de interpretación.



“A veces fue difícil, muy desafiante, pero también increíblemente gratificante. Definitivamente, fue el papel más carnoso que he hecho hasta ahora. Ensayamos durante seis meses antes de comenzar a filmar, así que en ese tiempo estuvimos investigando, preparándonos, como lo haría un actor. Y la cosa es que puedes prepararte tanto como puedas, pero se trataba de encontrar el equilibrio entre traer a la mesa lo que habías preparado, pero también dejarlo ir, y ser natural y crudo”, dijo el intérprete.Agregó que detalles como el barro durante el recorrido resultó ser un elemento muy complejo de manejar en el desarrollo del filme.



“En una semana de filmación tuve tablillas en las espinillas, sostenía por momentos un equipo muy pesado; el rifle. Todo fue fuerte, pero si lo piensas, no es mucho en comparación con lo que hicieron los soldados de verdad”, reflexiona.



Por su parte, George MacKay, en la piel de Schofield, sintió una conexión inmediata con su personaje, un veterano que ha servido en el frente occidental durante dieciocho meses y extraña desesperadamente su familia y su hogar.



“Sentí que lo conocía –dice sobre su personaje–, nunca he estado en la guerra o experimentado algo como él, pero podría relacionarme con ese sentimiento de anhelo por el hogar y cuánto lo echa de menos, aunque al mismo tiempo trato de bloquear ese sentimiento”, explicó.

FACEBOOK





“En su cabeza y en su corazón tenía claro que nunca volvería otra vez al escenario de guerra. El hogar es lo que más significa para Schofield. La única forma de superar esta terrible guerra es vivir en el presente, solo estar allí, así que está caminando sobre la cuerda floja entre su cabeza y su corazón porque siempre quiere estar en otro lugar”.



Para él, 1917 en realidad le cambió la vida. “Creo que el tipo de escala de la experiencia te cambia, pero teniendo en cuenta que esta película comienza en movimiento y termina en movimiento, eso es una certeza que aplica a la vida misma”.



Los protagonistas reconocieron también que la dinámica consiguió romper algunos tecnicismos y les permitió moverse con una libertad poco común en el ejercicio de su función frente a la cámara.



“Estás encerrado en una gran maquinaria que es la historia que cuenta Sam Mendes (el director), pero en lugar de estar pensando que tu engranaje es el más grande en toda esta estructura, te das cuenta de que es una experiencia compartida. Y creo que esto estaba actuando en su esencia, una esencia en la que nos permitió ser muy libres y ser naturales”.



Pero también fue un proceso que no fue ajeno al disfrute y, de vez en cuando, a la risa, como lo planteó el propio Dean-Charles Chapman.



“Lo disfruté en verdad (entre risas). No voy a mentir. Aunque siempre pensé que Blake y Schofield iban a morir, probablemente en cada esquina en la que doblaban, todavía disfrutaba mucho interpretarlo”.



Y agregó: “Con esta forma de filmar toda la toma continua no hay configuraciones de cámara, no hay cambios de luz. Utilizamos luz natural para que solo pudiéramos disparar cuando el sol estaba detrás de las nubes, así que cuando el clima era bueno, estábamos listos. No había opción. Si salía el sol, detrás de las nubes, usábamos ese tiempo para ensayar. Realmente era solo ir, ir e ir, pero tengo que insistir que, aunque había escenas muy difíciles de hacer, lo disfruté muchísimo”, finaliza Chapman.



Cultura

@CulturaET