Conozca el impactante mensaje en rima dedicado a George Floyd

LL. Cool J. es conocido por su papel del agente Sam Hanna en la serie 'NCIS:LA', pero más allá de las cámaras y la fama, él quiso expresarse con una contundente rima ante el caso que tiene en este momento a Estados Unidos en protesta y reflexionando acerca del racismo y el exceso de poder de algunos policías.

Cool J. que hace el papel de un agente antiterrorista en la serie, pero esta vez quiso abordar una reflexión muy dura a la sociedad de su país, a través de las rimas.

El actor y cantante LL Cool J. en su papel de Sam Hanna en la serie NCIS: LA Foto: A&E

Su opinión está cargada de intensidad y algo de rabia. Esto es lo que dice en el impactante video que subió a su cuenta de Instagram.



Durante 400 años, tuviste tus rodillas en nuestros cuellos

Un jardín del mal sin semillas de respeto.

En el espejo de Estados Unidos, todo lo que ve es arrepentimiento

La venganza es un plato que se sirve en plaquetas.



Transfusión confusión abusando de nuestro intelecto

No me pueden comprar con un cheque de $ 1200

A pesar de que $ 1200 puede estirar una comida

Mi mamá no era rica, pero se ganó mi respeto.



Cool J. lanza cada palabra como un discurso de reivindicación, revelando la necesidad de una mirada a la dignidad, el poder y a la opresión que por mucho tiempo ha vivido la comunidad afroamericana.



Ella enloqueció un poco de dinero por mucha sangre, lágrimas y sudor

Saltar arriba y abajo sobre coches de policía y vex

Después de que Chauvin mató a George Floyd, llegamos a continuación

Cócteles molotov anarquía en el set.



Los ricos tomaron el botín, así que ahora saqueamos

Sintiéndose como un tigre enjaulado que es azotado para hacer trucos



Por eso encendí fuegos y grité y tiré ladrillos

Intentaron atropellarme y arrestarme y electrocutarme spray de pimienta y una mirada con el niño.



Pero uno de los momentos más intensos de este juego de palabras del artista se da cuando dice:



Ver a ese hombre morir lentamente dejó un agujero / Lloró por su madre mientras se desarrollaba el asesinato / Si no fuera por el teléfono, Chauvin estaría en casa / Sintiéndose justificado por el tono de piel de George ... América es un cementerio lleno de huesos de hombre negro.



Las vidas negras importan para siempre / Nos negamos a vivir en el infierno mientras tú vives en el paraíso. Ser negro en Estados Unidos es como tirar un par de dados. Pero hay mucho más en juego, estás jugando con mi vida.



Este es el video de todo el mensaje del artista (en inglés), desde que lo subió a su cuenta de Instagram ha llegado a ser visto por más de un millón de personas.

Estas rimas podrían ser el inicio de una canción o la apuesta de LL Cool J, por regresar al trabajo como compositor. De hecho, algunos ya han dicho que debería grabarla como una canción.



El último álbum del artista 'Authentic' salió hace siete años. Así mismo, hizo una canción a dúo con Brad Paisley llamada Accidental Racist (Racista accidental).



