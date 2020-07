Conozca el impactante mensaje de la serie 'La jauría'

Ha causado revuelo y a la vez muchas reflexiones la serie 'La jauría', producción chilena que se arriesga a exponer de manera directa temas como el abuso sexual, la manipulación a través de la tecnología y las críticas al poder. Todo a través de una ficción policíaca que explota con la desaparición de una estudiante y el tortuoso camino en el que se convierte su búsqueda.

La producción, que se encuentra ya disponible en la plataforma de contenidos de cine y TV Amazon Prime Video, es en realidad una propuesta arriesgada que se nutre de los parámetros de las series que muestran a detectives con conflictos personales muy profundos, en contraste con una pericia y efectividad superior en su trabajo de investigación.



Mezcla muchos elementos e historias paralelas para plantear un intenso drama que no está exento de acción y violencia.



“Esta es una serie que no se detiene”, dice emocionada la actriz Antonia Zegers, quien interpreta a la detective Olivia Fernández, la encargada de tomar el caso de Blanca Ibarra, una estudiante que lidera un grupo de protesta contra el acoso sexual en su colegio –al que asisten hijos de familias pudientes– y que luego desaparece.

Antonia Zegers y María Gracia Omegna interpretan a las agentes de la policía que toman el caso de desaparición de una adolescente. Foto: Amazon Prime Video

La narrativa evoluciona como una montaña rusa, con giros inesperados, momentos impactantes y, sobre todo, con una guía muy clara de llevar al espectador a reflexiones más profundas mientras se resuelve el misterio alrededor del destino de Blanca.



'La jauría' no tiene temor a la hora de exponer las tensiones a las que se enfrentan los jóvenes en su proceso de formación, en su necesidad de ser parte de algo, de ser aceptados y, especialmente, en las batallas que tienen que lidiar las mujeres en un ámbito lleno de machismos, peligros, pero también de empoderamiento y fuerza para cambiar ese panorama.

“Es muy interesante la idea de esta producción de instalar el conflicto en jóvenes de 16 o 17 años, ya que la adolescencia es un momento en el que todos tomamos decisiones muy complejas y hay mucha fragilidad”, destaca Zegers, quien también es recordada por haber protagonizado las películas 'El club' y 'No'.



Por su parte, Daniela Vega, quien hace el papel de la investigadora Elisa Murillo, revela otro de los tópicos que contiene la serie.

Daniela Vega afronta uno de sus papeles más intensos. Foto: Amazon Prime Video

“Para complementar lo de Antonia, cabe recordar que todo sucede en un colegio de gente poderosa y que son niños vulnerados en sus propios pensamientos y eso tiene mucho que ver en la historia”, explica. Vega es recordada por la película 'Una mujer fantástica', que ganó el Óscar en el apartado de película de habla no inglesa en el 2017.



El rompecabezas se va resolviendo a un buen ritmo. Se añaden algunos elementos que llevan la pesquisa a otros terrenos, dando a cada uno de los implicados en la historia un momento para revelar lo mejor o lo peor de la condición humana.



Algunos han definido 'La jauría' como un policíaco con un marcado tono feminista, pero tanto Zegers como Vega difieren un poco de esa apreciación y lo definen más como una trama con una perspectiva femenina que propone un diálogo entre géneros para analizar ciertos problemas que afectan profundamente a la sociedad.



“Cuando me preguntan si es una serie feminista, lo niego rotundamente, no porque no me interesa el tema… soy feminista, pero creo que los ismos en el arte son contrarios al espacio creativo. En esto recuerdo la frase del subcomandante Marcos: ‘Les trajimos un problema y los invitamos a cargar con él’. Es discutir, hablar y debatir alrededor de todo esto, lo cual es muy saludable para la ficción”, opina Antonia Zegers.



Daniela Vega define, por su parte, todo como un ejercicio matemático. “La obra como tal es una ecuación cuya X la despeja el espectador. Puedes irte por los conceptos o te puedes quedar con otras cosas, creo que lo nuestro aquí es cuestionar todo: el poder, el género, el Estado, pero no con la idea de entregar respuestas o pontificar, sino creando un interés en el espectador o una reacción. Si eso pasa, entonces el trabajo estuvo bien hecho”.



En realidad, esta es una serie que atrapa, que duele y que a la vez afronta el reto de enredarse dada la cantidad de aristas que quiere abarcar.

La serie también analiza los conflictos que viven los adolescentes. Foto: Amazon Prime Video

“A mí me llegó como un regalo. Yo era fanática de series como 'The Fall y The Killing' (fuentes de inspiración indiscutible para 'La jauría') con esas policías raras, valientes, aguerridas. Y yo decía: ‘Que maravilla ser una mujer policía así’, y mira lo que era como esos deseos de comerse un chocolate. Además, siento que la serie está a la altura y estoy agradecida de experimentar en este género”, comenta Zegers.

Lo mismo expresa Daniela Vega, quien se dedicó a estudiar la historia del asesino conocido como Jack el Destripador y se metió de lleno en la rutina de los investigadores del cuerpo de la policía de Chile, aunque reconoce que su historia sobrepasa el retrato de un país y sus conflictos sociales.



“La serie está comprometida con una temática que nos atañe a todos: cuestiona y profundiza acerca de las emociones humanas”.



