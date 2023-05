Los hermanos Roy fueron el resultado de lo que siempre se supo de ellos y el poder: no estaban listos para asumir el papel con el que soñaban. Ninguno daba la talla, más allá de sus aspiraciones y talentos. El último episodio recalcó además las últimas palabras de su padre hacia ellos, en una reunión en la que él los trató de convencer para que vendieran Waystar Royco: “Yo los quiero mucho, pero ustedes no son gente seria”.

Aún desde la tumba el padre siempre tuvo la razón en todo, aunque por momentos parecía que Kendall, Roman y Shiv parecían también tener razones de peso para quedarse con todo; pero al final revelaron sus conflictos emocionales, jugaron a ser hermanos y trataron de armar el equipo perfecto durante toda la narrativa.



Kendall quería ser un clon de su padre, pero no tenía la casta; Shiv era demasiado ambiciosa y siempre tuvo claro que quería estar cerca del poder y Roman trató de mantenerse a flote pesar de su naturaleza desequilibrada.



En este reencuentro familiar hay espacio para definir la dualidad de su relación. Shiv le recuerda a Kendall que lo ama, pero que no se lo podía aguantar en un plano de poder. Ella sabía que no iba subirse al ‘carro del poder’; mientras que Roman está perdido y ya no tiene su brújula pero se sentiría tranquilo y todo se derrumba.

Succession se despidió dando una cátedra de suspenso sin caer en la trampa de un giro inesperado. Quizá eso quería la fanaticada, imaginando-por ejemplo- la ascensión de Greg robándose el show a último momento o siendo testigos de una jugada que podría derrumbar a su oponente Lukas Mattson.



Shiv fue una de la que más perdió en está despedida. Foto: HBO Max

Nada de eso pasó. Los hermanos jugaron sus cartas, revelaron sus ambiciones y odios (en una espléndida escena teniendo al mar como testigo) y llegaron a soñar con una alianza. El tejido de intrigas se cocinó con alianzas que parecían unidas por un vínculo tan fino y a la vez frágil; con la tensión de lograr el equilibrio de un Roman necesario para la votación que impediría la venta de la compañía de su padre y sabiendo de la traición de Shiv en ese proceso.

En un momento todo parecía estar enfocado en el reencuentro de los hermanos, en su redención y su unión para lograr algo, por primera vez juntos. Roman tendría la aprobación que siempre soñó de su padre, Shiv conseguiría un pedazo del pastel adornado con la palabra poder y Kendall lograría domar esas aguas que siempre lo acompañaron, como una metáfora encaminada a mostrar su incapacidad a la hora de tratar de controlar las mareas de ese océano salvaje de los negocios.

Pero Succession marcó un ruta de despedida más humana, sin un final concluyente y muchas cosas quedan en el aire, las cifras infladas de Gojo Mattson, el futuro cercano de un presidente que parece una caricatura de Donald Trump o el destino de un Greg que siempre jugó a varios bandas y que parece ser el sobreviviente y seguir nadando a dónde lo lleva la corriente en el nuevo panorama que viene para Waystar Royco.





Logan Roy (Brian Cox) se juega sus últimas cartas en el juego de poder contra su propia familia. Foto: HBO

Los hermanos Roy quedaron separados. Shiv terminó ajustándose a la dolorosa idea de no ser la directora ejecutiva del emporio y tener que conformarse con las migajas del poder que le deja Tom, su esposo, que pasó de ser el perrito faldero de su pareja al ser el gran traidor y el ganador de este juego por el poder.

Por su parte Roman se toma un trago y descansa y Kendall termina sentado en una banca viendo al mar, con más dinero, pero derrotado y entendiendo que él nunca podrá domar las aguas del poder. La historia confirma lo que define a una tragedia y es que el destino no es siempre el que uno quiere, sino el que ya estaba signado o manifiesto.



