Netflix es genial. No hay duda. Su éxito se basa en la tecnología, el mercadeo y su fake originalidad.

Tecnología. Su éxito está en su plataforma de navegación que es intuitiva, simple y poderosa. Uno entra y ya. Todos podemos navegar.



Y ese poder tecnológico la llevó a marcar el nombre de las plataformas audiovisuales, uno dice Netflix y puede ser que esté hablando de ese karma de uso que es HBO, ese monopolio de títulos que se mueve pesadamente de Disney+, o ese intento de fluir con un banco de archivo grande de Amazon Prime.



A todo lo llamamos Netflix. Un gran triunfo de tecnología.

Mercadeo. Netflix hace espectacular sus campañas de cacareo. A todo le hacen mucho ruido. Llenan las calles de posters, inventan frases pegajosas, eventos singulares, convierten a los periodistas de farándula en fans, pagan mucha publicidad para ser tema de conversación en los medios y generan polémica mediática. Después, dicen que todo es un éxito, que es lo más visto, que es lo que más se habla en el mundo. Crean la ilusión de ser un éxito en el que debemos estar.



Contenido. Firma todos sus videos como Original de Netflix, lo cual es una mentira, la mayoría de éxitos de esta plataforma no es original de ellos, es de otros. Lo poco original son las secuelas de lo exitoso. Pero, para el televidente todo es Netflix. Así, nos hacen creer que son los mayores productores de contenido audiovisual del mundo.

Peroooo…. no todo es tecnología, mercadeo y apropiacionismo.



En el éxito de sus producciones hay mucha duda. ¿Por qué? Porque Netflix no da los datos, no nos deja ver los números, solo debemos creerle a lo que nos dicen. Y en la mayoría de casos se queda en un éxito de humo mediático.



Una serie de éxito, además, de números para ser exitosa debe convertirse en conversación cotidiana y construir comunidad digital. Y eso pasa muy poco con “los éxitos Netflix”.

Por ejemplo, lo de Pálpito, que dicen fue lo más visto y no se qué más. Nadie habló, no se volvió conversa de café, ya es parte del olvido.



Su contenido de éxito en su mayoría es de otras productoras, y ahora “repeticiones” de la vieja televisión, esa de las telenovelas.



Un zapping por sus éxitos nos muestra que Netflix es poco original: Blackmirror, Poco ortodoxa, Gambito de dama, Peaky Blinders, Mindhunter; Algo en que creer, Borgen, After Life, Lupin, Sex Education, Amor y anarquía, Maid , The Crown, Ten Percent, Love, Death & Robots, Alias Grace, La casa de las flores, Ozark, Better Call Saul, Bridgerton, La casa de papel … Estas no son Netflix.



Tal vez sean originales Orange in the New Black, Sense 8, House of Cards, Stranger Things… pero en general tiene muchos títulos y muy pocos éxitos.



Y ahora parece un canal de repeticiones. Netflix es mejor en mercadeo que haciendo televisión de éxito. La seguiremos viendo, es una gran plataforma (y no tiene publicidad), pero sí mucho humo.



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo: orincon61@hotmail.com