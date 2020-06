El hombre detrás de Suso habla del arte de reírse de la dificultad

El reírse hace que el organismo libere endorfinas, lo que trae múltiples beneficios al cuerpo. Desde lo físico, pasando por lo emocional y llegando hasta lo mental, está comprobado científicamente que reír es positivo para la salud.



Para el comediante Dany Hoyos, mejor conocido por su personaje de Suso el Paspi, la risa es el remedio contra el coctel de problemas que trajo la pandemia.



Pero ¿cómo encontrar motivos para reírse en esta situación tan difícil y cómo hacer comedia en este momento? Esto dijo al respecto Hoyos, despojado del atuendo –y de las ‘s’ de sobra– de uno de los personajes más influyentes de la televisión colombiana en la actualidad.

¿Qué función cumplen y en qué ayudan el humor y el comediante en este tiempo tan complicado?



Creo que el humor es fundamental. No solo en una situación como esta sino en cualquier situación de la vida. El humor es como una catarsis tanto para el humorista como para la gente. El humor le baja un poco el tono a la seriedad que a veces nos abruma. Y, lo más importante, la gente necesita otra mirada y el humor tiene una mirada distinta de las cosas. (...) Eso oxigena a la gente y la deja más tranquila. En esta época (el humor) es cada vez más necesario.



(Lea también: un curioso chat con Suso el paspi, en 2017)



¿Esta situación tiene algún aspecto o alguna arista de la que uno se pueda reír?



Claro. Uno se puede reír de todo. En la medida que uno supera las cosas, uno se puede reír. El ser humano, cuando fue evolucionando, primero reaccionaba al insulto tirando una piedra. Luego, reaccionó ante el insulto con otro insulto, utilizando el lenguaje. Ahora, ante el insulto se utiliza el humor o la risa.



¿Cómo hacer comedia en este momento y cómo utilizar el coronavirus para hacer comedia?



La comedia está ahí porque se nutre del drama. Paradójicamente, la comedia se nutre de la tristeza. La característica del comediante es convertir en alegres las situaciones tristes. Todo lo que está pasando: la cuarentena, las clases virtuales, las tragedias sociales que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo… todo eso nutre el humor. Porque (el humor) es verle la parte cómica a una situación que no lo es. ‘Nada más cómico que la desgracia’, decía un amigo.

¿Cree que necesitamos reírnos más?



Necesitamos reírnos siempre. La risa es la respuesta inteligente ante las circunstancias difíciles de la vida.

Nos hemos portado bien. Nos hemos unido, hemos donado… falta ver si se la roban pues (risas). Pero la gente se ha unido para cosas bacanas FACEBOOK

TWITTER

¿Cree que Colombia ha sabido responder, desde el estado emocional, a esta situación?



Creo que sí. Si bien hay gente que le hace falta empatía y sale como si no le importara, la mayoría de las personas está quedándose en sus casas. (...) Esto es como decía ‘Suso’ (en entrevista con EL TIEMPO): tenemos que aprender a vivir con esto. Es algo que incomoda, pero tenemos que aprender.



Nos hemos portado bien. Nos hemos unido, hemos donado… falta ver si se la roban pues (risas). Pero la gente se ha unido para cosas bacanas, en las personas se han despertado iniciativas muy bacanas para ayudar.



La salud mental está cobrando una importancia que, tal vez, nunca se le había dado. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal?



Me toca trabajar desde la casa y me gusta porque me encanta mi casa.De salud mental, estoy muy bien. Sé que hay gente que se le hace muy difícil vivir metido en su casa y el tema de los espacios limitados. Por eso es importante refugiarse en el humor, en el entretenimiento y, ojalá, en los libros, para despertar el imaginario. Cuando uno lee puede volar e ir a otros sitios sin necesidad de moverse.



¿Qué es lo más productivo que ha logrado desarrollar a partir de la cuarentena?



Tenemos un proyecto que es ‘Conectados con amor’. La idea es volver a los teatros y hacer los shows virtuales. Me tiene muy emocionado porque somos los primeros en hacerlo y estamos dinamizando la economía. Vamos a pagar al teatro y a todos los que intervienen en el evento.



Lo segundo es ‘Amigos de cuarentena’. Es para ayudarles a todas esas familias que viven del diario. Conectamos a una persona que quiera donar con la persona que va a recibir el dinero directamente.



¿Cómo transformar a ‘Suso’ para manejar esta situación?



Estamos transmitiendo desde la casa. Es muy difícil porque la televisión requiere mucho y son equipos de 30 personas y aquí me toca a mí solo. Pero es parte del reto. Con ‘Suso’ estamos con el evento ‘Conectados con amor’, un show desde la casa que salió el 29 y 30 de mayo.

Sea carpintero, panadero, ejecutivo, periodista, médico, 'dostor', 'legumbrero', lo que sea... haga las cosas con 'asmor', haga las cosas con 'gasnas', que lo que usted haga ayude a otros FACEBOOK

TWITTER

En estos meses se ha puesto de moda el ‘reinventarse’. ¿Qué le puede decir a aquellos que, por alguna u otra razón, no se han sentido ‘productivos’?



El asunto no es producir y producir como locos. El asunto va más por un trabajo interior que hay que hacer. Hay que mirar primero las habilidades que uno tenga. Eso, desde la utopía. Eso uno no se lo puede decir a alguien que necesita comida porque, o si no, se muere de hambre.



Hay que entender el contexto en el que vive la mayoría de Colombia. Uno dice: ‘quédate en casa, reflexiona, vamos para adelante’. Pero cuando uno se lo dice a alguien que tiene el estómago vacío es difícil asimilarlo. Los problemas en este país son muy grandes y radican de muchas cosas que tienen que ver, en términos reales, con un trabajo mental y social que hace falta.



¿Qué es lo más difícil de esta situación?



Cuando hay problemas, salen a la vista los demás problemas. Cuando ocurren estas calamidades en un país con tantas dificultades, todos esos problemas se recrudecen. Sin embargo, en Colombia hay muy buenos colombianos que se han unido para ayudar al que más lo necesita.



El mundo de entretenimiento pasa por un momento complicado. ¿Qué consejos puede darles a los que viven del arte y el entretenimiento?



Este es el momento para que las posibilidades creativas afloren. Traten de aprovechar esta oportunidad para crear, para estudiar, para transformar más. Para descubrir cómo a partir del arte uno quiere expresarse. Es el momento de sentarse a pensar. Vivíamos en un mundo tan acelerado que no había espacio para pensar. Este es el momento para pensar y después mirar qué hay que hacer.



---



El mejor consejo que puede dar el comediante, lo da desde su personaje. ‘Suso’ dice que “sea carpintero, panadero, ejecutivo, periodista, médico, 'dostor', 'legumbrero', lo que sea... haga las cosas con 'asmor', haga las cosas con 'gasnas', que lo que usted haga ayude a otros. Porque nosotros vivimos en este mundo para dejarlo mejor a lo que estaba cuando llegamos. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir".



ANDRÉS FELIPE GALINDO FERNÁNDEZ

Equipo de Redes Sociales EL TIEMPO