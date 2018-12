El Hombre Araña afrolatino y millenial

No se llama Peter Parker sino Miles Morales, en lugar de Queens vive en Brooklyn y no es blanco sino afrolatino, pero Phil Lord y Chris Miller, los cerebros de 'Spider-Man: Into the Spider-Verse', dijeron que la esencia del hombre-araña permanece y se actualiza en esta nueva película.

“Miles Morales viene de un punto de vista completamente diferente. Pero también tiene una gran afinidad con Peter Parker. En los sesenta, un niño de Queens y de clase media era una idea radical para el género de los superhéroes. No era un millonario, no era particularmente fuerte, no estaba muy seguro de sí mismo: se sentía como un bobo y un incompetente”, explicó Lord.

“Y Miles es demasiado joven para ser Spider-Man. Realmente no está ni seguro de si es una buena idea para él ser Spider-Man, así que creímos que era una gran ampliación del legado (del personaje) y también una manera de modernizarlo”, añadió.



Lord y Miller, las irreverentes mentes que hicieron posible 'The Lego Movie' (2014), reinterpretan el mito de Spider-Man como productores y guionistas en 'Spider-Man: Into the Spider-Verse', película de animación que llegará este fin de semana a los cines de Estados Unidos.

A diferencia de la tradicional historia con Peter Parker que ha sido llevada a la gran pantalla en incontables ocasiones, esta cinta parte de los cómics de Brian Michael Bendis y Sara Pichelli, que en 2011 imaginaron a un millennial, de padre afroamericano y madre latina, como el nuevo hombre-araña.



La película plantea que hay tantos Spider-Man diferentes como realidades paralelas, por lo que cuando varios de estos superhéroes (que incluyen a una Spider-Woman y versiones a lo Looney Tunes y de cine negro del hombre-araña) aparecen en el Nueva York de Miles este deberá enfrentarse al villano Kingpin para devolver el universo a la normalidad.



“Lo que la película trata de hacer es obligar a Miles a afrontar que tiene un talento y su responsabilidad de hacer algo sobre ello, le guste o no”, detalló Lord.



En esta aventura, el adolescente contará con la ayuda de un Peter Parker venido a menos como un boxeador que ha colgado los guantes.



“Se le exige que sea el mentor de este niño y el veterano y sabio por primera vez. Siempre había sido el joven, siempre había sido el chico de la última fila de la clase y ahora tiene que ser el profesor”, apuntó.



“Así que pensamos en hacer algo al estilo 'Karate Kid', solo que aquí el señor Miyagi no sabe de lo que está hablando y el niño no sabe qué debe preguntar”, ironizó.

“Cualquiera que vea esta película, sin importar de dónde sea, el color de su piel, su edad o si es chico o chica, puede encontrar este superhéroe y decir: ‘Esa persona podría ser yo’. Creo que eso es realmente poderoso e inspirador”, argumentó Miller.



Otro de los atractivos de la película es la asombrosa animación que prácticamente calca el estilo de los cómics, como si uno pudiera tocar las páginas, al recrear la textura de la impresión y el trazo de los dibujos e incluir los bocadillos, onomatopeyas y diálogos internos tan propios del género.



El objetivo, según Miller, era que el espectador “caminara dentro de un cómic. El proceso terminó siendo alrededor de cuatro veces más complejo que una película de animación normal. ¡Ups! Pero si detienes la película en cualquier momento, parece una pintura, sientes la mano del artista. Creemos que mereció la pena, aunque, claro, no era nuestro dinero”, dijo entre risas.



Con esta cinta, que incluye un emotivo homenaje al fallecido Stan Lee y que llega impulsada por los elogios (tiene un 99 por ciento de reseñas positivas en el agregador de críticas Rotten Tomatoes), Lord y Miller podrán recuperarse del sinsabor de su despido como directores de Solo: A Star Wars Story (2018).



Sin revanchismo ni rencor, Miller defendió su visión para aquella cinta sobre un joven Han Solo. “En esa película sobre un rebelde intentamos hacer lo que siempre hacemos: tomar algo que es familiar para todos y darle la vuelta para hacer algo nuevo y diferente. Es exactamente lo que intentamos con Spider-Man y lo que vamos a intentar hacer en el futuro”, aseguró.



EFE