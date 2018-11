El codirector de 'Coco' revela el poder que tiene el cine animado

La producción se quedó con el premio a a mejor filme animado y mejor canción, fue el punto de partida de una mirada más emocional, cultural y colorida de las historias en el cine de animación. Molina habló con EL TIEMPO de ese tema, este jueves que se celebra el Día de los Muertos, una fiesta de origen mexicano que sirvió de inspiración al filme.

Molina, guionista y codirector de esa película (junto a Lee Unkrich), estuvo de paso en Colombia recientemente en la Cumbre de Economía Naranja Colombia 4.0, con representantes de industrias creativas y desarrolladores de contenidos digitales, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic). Precisamente, él cerró la jornada.

Adrián Molina dio una charla en Bogotá acerca de su experiencia en Bogotá. Foto: Foto: MinTic

Tras una conferencia acerca del ejercicio de imaginar, animar y dirigir una película animada, dando como ejemplo su más famoso aporte con 'Coco', Adrián Molina fue tratado como una estrella.



Se tomó fotos con los fanáticos y tuvo emotivo reconocimiento de la gente por su trabajo en la historia de un pequeño que termina en un mundo paralelo durante la celebración en el Día de los Muertos.

​

Pero después tuvo un momento para responder algunas preguntas de EL TIEMPO, recalcando la poderosa transformación que experimentó luego de rodar 'Coco' y la alegría al reencontrarse con tradiciones culturales. Molina tiene 33 años, nació en California (Estados Unidos) y tiene antepasados mexicanos.



¿Cómo cambió el concepto de familia luego de rodar la película?



Lo maravilloso de trabajar en Coco es que me llevó a pensar en mis ancestros, en la familia y las costumbres que no conocía. Recuerdo que una vez llamé a mis padres para preguntarles por las historias de mis abuelos, pero sentí que no se acordaban del todo de eso (…). Esto nos confrontó con nuestro pasado y nos forzó a pensar un poco más en ellos; claro, ahora tengo otra idea de la familia y pienso en mis antepasados todos los días, así como en su cultura y la belleza del Día de los Muertos.



No se puede negar que ‘Coco’ fue un fenómeno mundial, ¿cómo ha lidiado con la fama y la atención masiva que ha generado la película?



Es una experiencia diferente en mi caso. Soy una persona muy callada, pienso como artista y soy de los que pasa mucho tiempo creando en la oficina. Siempre he expresado mis ideas a través de los dibujos, y con todo este reconocimiento me he sentido un poco extraño, pues me ha sacado de esa zona de confort, sobre todo porque terminé explicándole a la gente mi trabajo.



Eso es algo bueno…



Claro, pero lo mejor es compartir con el público la experiencia y, sobre todo, ver el impacto que dejó 'Coco' en las personas, en las familias. Es tanto el cariño de la gente que no sabes cómo reaccionar ante la idea de que algo que hiciste fue capaz de tocar tan profundamente al público (…). Lo único que puedes hacer es decir emocionado “muchas gracias”.

