Baz Luhrman hizo bailar a Nicole Kidman y a Ewan McGreggor al ritmo de canciones de Nirvana, pero en el estilo bohemio del París de principios del Siglo XIX en la película Moulin Rouge.



Además, este realizador australiano se arriesgó a llevar a la pantalla grande una nueva versión de El Gran Gatsby (2010) y no tuvo miedo de medírsele a Get Down, una serie alrededor de los orígenes del hip hop, que se estrenó en Netflix.



Con esas credenciales, ahora este fanático del cine fastuoso y la música dirige Elvis. Se trata de la vida de el Rey del rock and Roll, Elvis Presley.

La película, que se presentará en la nueva edición del Festival de Cine de Cannes (del 17 al 22 de mayo), cuenta con Austin Butler en el papel principal y con Tom Hanks, convertido en el polémico mánager delatista: ‘El coronel’ Tom Parker.



Precisamente, la trama aborda la compleja relación entre Presley y Parker a lo largo de más de 20 años, desde la ascensión (...) de Presley a su estatuto de estrella sin precedentes, mientras que Estados Unidos se ve atravesado por enormes cambios socioculturales y pierde su inocencia.

Baz Luhrman, amado y odiado por el ritmo intenso de sus películas y una estética colorida y desbordante, fue catapultado al estrellato en Cannes cuando presentó Strictly Ballroom en la sección Una cierta mirada, en 1992. Cuatro años después impactó con su versión contemporánea de Romeo y Julieta y tiene el reconocimento de ser el único director que ha abierto el Festival dos veces, con Moulin Rouge en 2001 y Gatsby, en 2013. Elvis se estrenará el 22 de junio.



AFP