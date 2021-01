El gran test de las chicas Bond

James Bond sería un pobre infeliz sin la eterna compañía de "las chicas Bond". Sin su presencia, el 007, la máxima creación de Ian Fleming, sería un decadente pistolero con licencia para matar y una particular adicción al cigarrillo y a los martinis. Y al juego: su pasión por los casinos tendría en jaque al fisco británico.

Y no hablemos de los peligros de manejar borracho un Aston Martin o BMW deportivo.



Ursula Andress, Kim Basinger, Halle Berry, Eva Green, Monica Bellucci... algunas de las mujeres más atractivas del universo cinematográfico han hecho sufrir al agente británico (al punto de querer matarlo) o lo han hecho profundamente feliz.



Algunas han sido mujeres fatales, otras científicas, expertas en armas nucleares, inocentes heroínas que no entienden por qué terminaron en una conspiración para acabar con el mundo o mujeres con tanto carácter que parecen estar destinadas a poner fin a la exasperante tendencia a la promiscuidad de Bond.



La terrible muerte de Tanya Roberts, una de las grandes chicas Bond de todos los tiempos, es la excusa para recordar a las heroínas del universo del 007.

1. Además de haber estado entre las chicas Bond, Tanya Roberts fue célebre en los años 80 por su participación en una exitosa serie que además exaltó a las mujeres como heroínas. Esta serie fue:



A. La mujer maravilla



B. Los ángeles de Charlie



C. Dinastía



D. The A Team (Los Magníficos)

Pierce Brosnan y Sophie Marceau compartieron créditos en una de las cintas de James Bond. Foto: CVI. Oleg Litvin

2. ¿Cuál fue la chica Bond, que falleció el año pasado, que tuvo un destacado papel en Juego de Tronos?





A. Eunice Gayson



B. Honor Blackman



C. Molly Peters



D. Diana Rigg

3. ¿Con qué chica Bond se casa el 007?





A. Barbara Bach, en ‘La espía que me amó’.



B. Eva Green, en ‘Casino Royale’.



C. Izabella Scorupco, en ‘Golden Eye’



D. Maud Adams, en ‘El hombre de la pistola de oro’





4. ¿Cuál de estas chicas Bond tiene el 'récord' de ser la de mayor edad en hacer parte de la saga?





Denise Richards



Honor Blackman



Mónica Bellucci



Diana Rigg

La actriz suiza se convirtió en un sex symbol por su actuación en El agente 007 contra el doctor No, en 1962. Foto: Eon Productions

5. ¿Cuál fue la chica Bond que al comienzo parecía ser una aliada y finalmente resultó ser una villana con síndrome de Estocolmo y puso en jaque al 007 interpretado por Pierce Brosnan?





A. Elektra King, interpretada por Sophie Marceau, en ‘El mundo no basta’.



B. Miranda Frost, interpretada por Rosamund Pike, en ‘Muere otro día’.



C. Wai Lin, interpretada por Michelle Yeoh, en ‘El mañana nunca muere’.



D. Xenia Onatopp, interpretada por Famke Janssen, en ‘GoldenEye’

6. Krystina Wayborn, Magda en 'Octopussy', con Roger Moore, fue en la vida real semfinalista en Miss Universo como:





A. Miss Suecia



B. Miss Noruega



C. Miss Estados Unidos



D. Miss Francia





7. Kim Basinger compartió créditos como chica Bond con:





A. Timothy Dalton



B. Sean Connery



C. Pierce Brosnan



D. Roger Moore

Halle Berry fue una de las chicas Bond de la etapa de Pierce Brosnan. Foto: AFP

8. ¿Qué chica Bond desafió las leyes de la gravedad y no tuvo reparos en hacer el amor con el 007 en una nave espacial?





A. Lois Chiles en ‘Moonraker’.



B. Ursula Andress en ‘Dr. No’.



C. Diana Rigg en ‘Al servicio de su majestad’.



D. Jill St. John en ‘Diamons are Forever’.







9 Louis Chiles, además de ser Holly Goodhead en ‘Mooraker’, interpretó a:





A. Barbarella



B. Jordan Baker en El Gran Gatsby



C. Jill Munroe en Los Ángeles de Charlie



D. Xena: la princesa guerrera

Mónica Bellucci y Lea Seydoux compartieron escenas con Daniel Craig, en el papel de James Bond, en 'Spectre' Foto: Ben Stansall. AFP Photo

10. En la biografía de Jill St. John, Tiffany Case, "la chica Bond" de Diamonds are forever, siempre se destaca:





A. Su alto coeficiente intelectual



B. Sus dos premios Oscar



C. Su afición real por los diamantes



D. El vestido de baño con el que apareció en la película







11. La primera actriz afrodescendiente que sedujo a Bond fue:





A. Halle Berry



B. Lashana Lynch



C. Gloria Hendry



D. Grace Jones

Roger Moore y Grace Jones en el póster de A View To a Kill. Foto: Eon Productions

12. Carey Lowell trabajó con Timothy Dalton en Licencia para matar, luego su carrera se diluyó, pero tuvo un papel importante en una de estas series:





A. Friends



B. La ley y el orden



C. Buffy, la cazavampiros



D. Twin Peaks





13. Halle Berry ganó el Oscar por ‘Monster's Ball’, ¿qué otra chica Bond ha ganado este premio?





A. Ursula Andress



B. Maud Adams



C. Tanya Roberts



D. Kim Basinger





14 . La aparición de Halle Berry en traje de baño era un guiño a un traje clásico de una de las grandes chicas Bond. ¿A quién se buscaba evocar?





A. Diana Wood



B. Ursula Andress



C. Jane Seymour



D. Bárbara Bach

La actriz Honor Blackman tuvo un papel cuyo nombre es muy recurdado: interpretó a Pussy Galore en 'Goldfinger' (1964). Foto: United Artist

15. Hubo una famosa falta de química en la tras escena de las grabaciones de Pierce Brosnan y una de las chicas Bond. El incidente está superado, pero fue célebre el disgusto de ambos actores en el rodaje. La actriz involucrada fue:





A. Denise Richards



B. Sophie Marceau



C. Teri Hatcher



D. Rosamund Pike





16. Una de estas chicas Bond está casada con Ringo Starr, el baterista de Los Beatles:





A. Caroule Bouquet



B. Barbara Bach



C. Mary Stävin



D. Grace Jones

17. Rosamund Pike fue una de las chicas Bond en ‘Die Another Day’ y fue nominada al Oscar por ‘Perdida’. Además de actriz es:





A. Violonchelista



B. Pintora



C. Chef



D. Matemática

Teri Hatcher, famosa por Desperate Hosewifes, también fue chica Bond. Foto: AFP

18. La única chica Bond que ha aparecido en tres películas de la saga es:





A. Ursula Andress



B. Britt Ekland



C. Maud Adams



D. Sue Vanner





19. ¿A quién interpreta Denise Richards en 'El mundo no es suficiente'?





A. Una modelo de Victoria's Secret



B. Una física nuclear



C. Una atleta fugada de Cuba



D. Una espía

20. ¿Qué actriz latina será chica Bond en 'Sin tiempo para morir' y compartirá créditos con Rami Malek (que será el villano) en la próxima película de James Bond?





A. Salma Hayek



B. Ana de Armas



C. Sofía Vergara



D. Jennifer López

Encuentre las respuestas a este test aquí.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET