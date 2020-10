El gran 'test' de las actrices colombianas

El cine, la televisión y el teatro no solo dependen de escritores y directores, sino de sus intérpretes. ¿Qué sería de las películas de Alfred Hitchcock sin la participación de Grace Kelly o Tippi Hedren?, ¿O de Desayuno en Tiffany’s sin Katherine Hepburn? ¿O de Yo soy Betty, la fea, sin Ana María Orozco?



La tía Cena, Betty, la fea; Gaviota, doña Inés de Hinojosa; Gloria (la increíble latina de Modern Family) o una colombiana llamada María que, en un acto de desesperación se traga varias bolsas llenas de cocaína para tratar de cumplir un “sueño americano”...



Todas ellas son inolvidables. Todas ellas han dejado una huella imborrable en nuestras retinas y sus nombres siempre nos ofrecerán un buen recuerdo.



Este test celebra a las grandes actrices colombianas de todos los tiempos.

1. Ana María Orozco se consagró con su personaje de Yo soy Betty, la fea. ¿Cuántas versiones se han hecho en el mundo de esta telenovela colombiana?



A. Entre 5 y 10

B. Entre 20 y 25

C. Entre 15 y 20

D. Más de 30



2. Sofía Vergara fue durante varios años la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense e incluso estuvo en la lista Forbes de las 100 mujeres más poderosas del mundo. ¿Cuántas nominaciones ha tenido al premio Emmy, el más importante de la televisión de Estados Unidos?



A. Uno

B. Tres

C. Ninguno

D. Cuatro

Sofía Vergara, uno de los talentos colombianos en el exterior. Foto: Efe



3. ¿Cuál era el verdadero nombre del personaje de Margarita Rosa de Francisco en Café con aroma de mujer?



A. Teresa Suárez

B. Alba Gómez

C. Gaviota Suárez

D. Carolina Olivares



4. ¿Qué actriz interpretó al personaje de Séfira del Carmen Martínez, la tía Cena, en Caballo viejo?



A. Raquel Ércole

B. Delfina Guido

C. Consuelo Luzardo

D. Judy Henríquez



5. Catalina Sandino ha sido la única colombiana nominada al premio Óscar en la categoría de Mejor actriz por su interpretación en María, llena eres de gracia. Ha rodado junto a directores de la talla de Walter Salles y Steven Soderbergh. Antes de llegar a Hollywood trabajó en:



A. Padres e hijos

B. Yo soy Betty, la fea

C. Café

D. Ningua de las anteriores

Catalina Sandino fue nominada al premio Óscar por su personaje de 'María llena eres de gracia'. Foto: Daniel Bustamante



6. Las escenas eróticas de Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales en Los pecados de Inés de Hinojosa marcaron un hito en la televisión colombiana, ¿en qué ciudad de Colombia transcurre la historia?



A. Cartagena

B. Santa Marta

C. Tunja

D. Santafé de Bogotá

Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco en 'Los pecados de Inés de Hinojosa'. Foto: Archivo EL TIEMPO



7. Teresa Gutiérrez hizo grandes personajes en la televisión colombiana y es parte de la memoria audiovisual nacional. En una de estas series no participó:



A. La abuela

B. La madre

C. Los cuervos

D. Yo soy Betty, la fea



8. Lady Tabares ha tenido una vida trágica y gloriosa, y su propia vida se convirtió en una telenovela. Su papel en La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria, le dio una fama inesperada y un reconocimiento mundial. Por esa película, Tabares ganó el premio de mejor actriz en:



A. El Festival de Cine de Cannes

B. El Festival de Cine de La Habana

C. El Festival de Cine de Bratislava

D. El Festival de Cine de Toronto

Lady Tabares y su vida ha sido parte del cine y la televisión. En esta foto, con Natalia Reyes, quien la interpretó en la versión que hizo el canal RCN. Foto: Édgar Domínguez

9. Shakira tuvo un breve paso por la pantalla chica y protagonizó el seriado El oasis. ¿Cómo se llamaba el pueblo donde se desarrolla la historia?



A. San Francisco

B. San Isidro

C. Santa Matilde

D. San Felipe

Shakira también hace parte del legado de la televisión colombiana, con su participación en 'El oasis' en los inicios de su carrera. Foto: AFP



10. En Yo soy Betty la fea, incluida Betty, ¿cuántas eran las integrantes del legendario Cuartel de las feas?



A. 6

B. 8

C. 9

D. 7



11. Flora Martínez obtuvo el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Biarritz en 1999 por su papel en esta película:



A. Rosario Tijeras

B. Violeta de mil colores

C. Soplo de vida

D. Mi último aliento

Flora Martínez, además de actriz es cantante y ha realizado varios homenajes en las tablas a personajes como Frida Kahlo. Foto: Guillermo González

12. ¿En qué producción trabajó durante más de una década la actriz Ana Victoria Beltrán?



A. Don Chinche

B. Dejémonos de vainas

C. Yo y tú

D. Padres e hijos

13. ¿Cuál fue el primer gran papel de María Fernanda Yepes?



A. La Caponera

B. Gaviota

C. La bruja

D. Rosario Tijeras

María Fernanda Yepes ha tenido un gran reconocimiento internacional Foto: Karla Bocanegra



14. Natalia Reyes ha tenido una destacada carrera en el cine y la televisión, en producciones como Pájaros de verano o, en sus inicios, en Pandillas, guerra y paz. Hace poco trabajó con:



A. Tom Cruise en Misión imposible

B. Matt Damon en una nueva entrega de Jason Bourne

C. Daniel Craig en James Bond

D. Arnold Schwarzenegger en Terminator



15. ¿Qué personaje interpretó Margalida Castro en Gallito Ramírez?



A. Sussy Borda de Lavalle

B. La Sietelenguas

C. Teresa

D. Custodia viuda de Banderas



16. Marbelle se representó a sí misma en su edad adulta en la historia de su vida. ¿Cómo se llamaba esta producción?



A. La vida de Marbelle

B. Collar de perlas

C. Amor sincero

D. La cuchilla

17. Judy Henríquez fue la protagonista de la serie Señora Isabel. Al final, ¿qué pasa con su personaje?



A. Se queda con su enamorado más joven y se van a vivir a una finca

B. Se va a vivir con sus amigas a La Guajira

C. Vuelve con su exmarido, que la trataba mal

D. Decide quedarse sola y ser feliz así con su vida.



18. Carmen Villalobos es una de las figuras colombianas en la televisión en español en Estados Unidos. ¿Qué personaje le ha dado más reconocimiento y premios a nivel internacional?



A. Catalina Santana en Sin senos no hay paraíso y El final del paraíso.

B. Nina Pulido en Amor a la plancha.

C. Leonor 'Leo' Ballesteros Mireles en El señor de los cielos.

D. Flor María Díaz en Bazurto.

Carmen Villalobos trabajó en Colombia en producciones como 'Amor a la plancha'. Foto: Stop Jeans



19. ¿Qué actriz, por motivos religiosos, no se daba besos en la boca con los galanes de las telenovelas?



A. Nelly Moreno

B. Valentina Rendón

C. Zulma Rey

D. Martha Silva



20. Sin duda, una de las grandes gestoras del teatro en Colombia fue Fanny Mikey, fallecida en el 2008, y creadora del Festival Iberoamericano de Teatro con Ramiro Osorio. ¿Cuál fue la última obra en la que participó?



A. La celestina

B. La casa de Bernarda Alba

C. María Callas

D. Perfume de arrabal y tango

Fanny Mikey, gestora teatral, apareció en varias producciones como actriz invitada. Una de ellas fue 'Hasta que la plata nos separe'. Foto: Archivo particular



21. Juliana Galvis es una actriz nacida en Bucaramanga que ha hecho una de las carreras más sólidas de la televisión en los últimos tiempos. Su familia le pidió hacer otra carrera, pues consideraba que la actuación era solo un pasatiempo. ¿Qué estudió?



A. Agronomía

B. Veterinaria

C. Administración de empresas

D. Contaduría



22. Carolina Gómez ha hecho un gran carrera actoral en Colombia y Estados Unidos y tiene un gran reconocimiento con producciones como La viuda de la mafia, Bluff y La venganza de Analía, entre otras. Pero antes fue reina de Colombia. ¿En qué año recibió el título?



A. 1993

B. 1992

C. 1997

D. 1999



23. El personaje de La Generala, en Hasta que la plata nos separe, le dio a Katherine Vélez un premio India Catalina. ¿Qué imagen tenía el bolso que siempre llevaba?



A. La de Fidel Castro

B. La del Che Guevara

C. La de María Cano

D. La de Lenin



24. ¿Qué carrera abandonó Paola Rey para dedicarse a la actuación?



A. Comunicación social

B. Bacteriología

C. Enfermería

D. Ingeniería industrial



25. En la telenovela El divino, el personaje que interpretó la actriz Delfina Guido tenía un trabajo muy específico. ¿Cuál era?



A. Curandera del pueblo

B. Empleada de Telecom

C. Cantante de la iglesia

D. Ponía inyecciones



26. En la primera versión de Las Juanas, Xilena Aycardi fue Juana Manny Salguero Cruz. Y –valga la redundancia– era la Juana:



A. Dedicada a la iglesia

B. Graduada en estética por correspondencia y boxeadora

C. La adivina que lee las cartas

D. La despistada que quiere ser cantante



27. Májida Issa hizo el papel protagónico de una serie internacional sobre la vida de:



A. Thalía

B. Paquita la del Barrio

C. Selena

D. Alejandra Guzmán

Májida Issa también ha hecho papeles como el de Helenita Vargas en 'La Ronca de Oro'. Foto: Archivo EL TIEMPO



28. Susana Rengifo, el personaje de Katherine Porto en Hasta que la plata nos separe, era:



A. Vendedora de carros

B. Dueña de una empresa

C. La mejor amiga de la protagonista

D. Cuñada de la protagonista



29. ¿En qué producción, Ana María Estupiñán y Carolina Ramírez hicieron el mismo personaje como joven y adulta?



A. La reina del flow

B. La hija del mariachi

C. Amar y vivir (versión 2020)

D. La Pola

Carolina Ramírez ha sido protagonista de varias series, entre ellas 'La reina del flow', 'La Pola' y 'La hija del mariachi'. Foto: RCN





30. Kristina Lilley (Pasión de gavilanes y Chepe Fortuna) no solo es actriz. Su otra profesión es:



A. Veterinaria

B. Médica

C. Ingeniera metalúrgica

D. Bióloga



31. ¿Quién fue la protagonista de Yo amo a Paquita Gallego?



A. Marcela Benjumea

B. Cristina Umaña

C. Danna García

D. Natalia Jerez



32. Una de las grandes actrices colombianas de todos los tiempos es Vicky Hernández. Dos de los siguientes no han sido representados por ella:



A. Raquel Vallecilla y Amparo Berrío de Tuta

B. Florentina Herreros y Hermilda Gaviria

C. Aurora Venegas de Cerón y Caridad Manrique

D. Berta de González e Inesita Ramírez

Vicky Hernández es una de nuestras grandes glorias nacionales en la actuación. Foto: YOMAIRA GRANDETT



33. Paulina Dávila ha trabajado en varias series internacionales como Luis Miguel y Aquí en la tierra, y protagonizó una película inspirada en esta novela colombiana:



A. Ilona llega con la lluvia

B. El amor en los tiempos del cólera

C. ¡Qué viva la música!

D. Perder es cuestión de método



34. Martina García ha hecho una importante carrera en el cine francés, con actores como Frabrice Luchini, pero nunca ha dejado de lado sus participaciones en series y películas latinoamericanas. ¿En qué producciones ha coincidido con el director colombiano Andrés Baiz?



A. Rabia, Narcos, La cara oculta

B. Satanás, La cara oculta, Narcos

C. La cara oculta, Amar a morir, Narcos

D. Narcos, Homeland, Rabia



35. Mabel Moreno es reconocida por su participación en varias producciones, pero sin duda su gran consagración se dio en dos series. ¿Cuáles son?



A. Yo soy Betty la fea y Chepe Fortuna

B. Los Reyes y Amor sincero

C. La ley del corazón y La reina del flow

D. Francisco el matemático y Merlina, mujer divina



36. Pasión de gavilanes ha sido una de las novelas más exitosas de la televisión colombiana, una de sus actrices fue la argentina Lorena Meritano. ¿Cómo se llamaba su personaje?



A. Alexandra Gardeazábal

B. Dinora Rosales

C. Felicia Fajardo

D. Gisela Gómez

La actriz argentina Lorena Meritano ha actuado en varias producciones colombianas, siempre con éxito. Foto: Archivo particular



37. Laura García es una de las grandes actrices de teatro colombianas y marcó un hito con Diatriba de amor contra un hombre sentado, de Gabriel García Márquez. Y, entre otras cosas, también fue protagonista de una telenovela, ¿cuál?



A. Enfermeras

B. Una mujer de cuatro en conducta

C. La marquesa de Yolombó

D. Un largo camino

Laura García es recordada por su monólogo teatral 'Diatriba de amor contra un hombre sentado'. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO





38. La exreina y presentadora Valerie Dominguez participó en una de las siguientes películas, que representó a un país en la preselección del Oscar a mejor filme extranjero.



A. Más que hermanos (Panamá)

B. El cielo en tu mirada (México)

C. Esto huele mal (Colombia)

D. El poder de la cruz (España)



39. ¿Cuál es el festival de cine que fundó la actriz, exreina y productora cinematográfica Paola Turbay, junto con su esposo Alejandro Estrada?



A. El Biff (Bogotá International Film Festival)

B. Festival de cine de Bogotá

C. El BAM (Bogotá Audiovisual Market)

D. IndieBo (Festival de cine independiente de Bogotá)



40. ¿Cuál es el nombre del personaje al que interpretó Carolina Guerra en la serie Los demonios de DaVinci, de la cadena Starz?



A. Gina

B. Ima

C. Britnney

D. Lucy



41. En Satanás, de Andi Baiz, la actriz bogotana Marcela Mar logró uno de sus mejores papeles, ¿en cuál de estas telenovelas tiene una participación notable?



A. El Joe, la leyenda

B. Pedro el Escamoso

C. Rafael Orozco

D. Yo soy Betty, la fea





42. La actriz Julieth Restrepo está radicada en Los Ángeles desde hace unos años y en los inicios de su carrera es recordada por ser Tulipán en Al final del espectro. ¿A quién de las siguientes mujeres de la vida real interpretó en el cine?



A. Virginia Vallejo

B. María Victoria Henao

C. Bárbara Noble

D. Gloria Hernández



43. Verónica Orozco ha alternado su carrera en la pantalla con la música, y compuso e interpretó el tema para una conocida serie de televisión en la que actuó, ¿cuál fue esa producción?



A. Verdad oculta

B. Anónima

C. La gloria de Lucho

D. A corazón abierto



44. Lorna Cepeda fue Patricia Fernández, el personaje más detestable de Yo soy Betty, la fea. ¿Qué otro personaje hizo con estas mismas características de arpía y mucho humor?



A. Nazly, de El tesoro

B. La Negra, de Tiempo final

C. Victoria, de La diva

D. Petra, de

Lorna Cepeda ha hecho varios personajes memorables en la televisión. Foto: RCN





45. Carla Giraldo representó a Lolita en la telenovela Me llaman Lolita. ¿Cuál era el apellido de su personaje?



A. Martínez

B. Gómez

C. Rengifo

D. Arizmendi



46. ¿Cómo se llama la producción que protagonizó Jennifer Steffens en el canal regional Telecaribe y que exalta la vida de una de las más grandes compositoras nacionales?



A. La invencible Esthercita Forero

B. Diomedes, el Cacique de La Junta

C. Polvo carnavalero

D. Escalona



47. María Eugenia Dávila es una de las grandes leyendas de la actuación en Colombia en novelas como Manuelita Sáenz, Pero sigo siendo el rey o ¡Quieta, Margarita! ¿Cuál fue la última novela en la que trabajó?



A. Señora Isabel

B. Amor en custodia

C. La abuela

D. La mal hierba



48. ¿Quién fue la protagonista en teatro de Crónica de una muerte anunciada?



A. Martina García

B. Yuri Vargas

C. Májida Issa

D. Andrea Guzmán.



49. Diana Robledo fue el personaje de Alejandra Borrero en:



A. Azúcar

B. La ley del corazón

C. Amor en custodia

D. La otra mitad del sol



50. Angie Cepeda ha hecho una poderosa carrera en el cine y la televisión con producciones como Pantaleón y las visitadoras. ¿Qué personaje hizo en Escobar, el patrón del mal?



A. Hermana del capo

B. Víctima de la guerra que originó Escobar

C. Regina Parejo

D. Esposa de Rodrigo Lara

Angie Cepeda es otra de las actrices colombianas que ha hecho una carrera internacional. Foto: Juan Diego Buitrago



51. ¿Qué personaje interpretó Amparo Grisales en la telenovela María, basada en la obra de Jorge Isaacs, en 1972?



A. Emma

B. Eloísa

C. Tránsito

D. Estefana



52. Durante dos décadas, Juana Acosta ha hecho una notable carrera en el cine y la TV española en filmes como Perfectos desconocidos, de Alex de la Iglesia, o Una hora más en Canarias, de David Serrano. La actriz nació en:



A. Barcelona

B. Buga

C. Santa Marta

D. Cali

Juana Acosta ha hecho los papeles más importantes de su carrera en el exterior. Foto: Efe

53. ¿En qué telenovela Zharick León hizo el papel que para muchos televidentes es el inolvidable de su carrera?



A. Los graduados

B. La promesa

C. Dos mujeres

D. Pasión de gavilanes



54. ¿En qué serie actuaron juntas, como madre e hija, Laura Londoño y Katherine Vélez?



A. Narcos

B. Paraíso Travel

C. Comando Élite

D. Sin senos no hay paraíso



55. María Cecilia Botero ha sido una mujer de teatro y televisión. Hizo papeles inolvidables en Caballo viejo y Música maestro. ¿Cuál de estas caracterizaciones hizo en teatro?



A. Peter Pan

B. Sor Juana Inés de la Cruz

C. La duquesa de Malfi

D. Camille Claudel



56. ¿En qué telenovela la actriz Marcela Carvajal fue una mujer muy brava llamada Alejandra Maldonado?



A. La nocturna

B. La saga, negocio de familia

C. Tiempo final

D. Hasta que la plata nos separe



57. En una de estas series no trabajó Kathy Sáenz:



A. Juegos prohibidos

B. Pura sangre

C. Amor a la plancha

D. Los pecados de Inés de Hinojosa





58. Chela del Río, doña Bertica en Don Chinche, fue también madre de dos actrices:



A. Gloria y Lucero Gómez (esta última fallecida)

B. Adriana y Ximena Romero

C. Judy y Jacqueline Henríquez

D. Ana María y Verónica Orozco



59. En la serie Leonor, de Telepacífico, la historia sobre la vida de Leonor González Mina, la propia Negra Grande de Colombia interpretó un papel, ¿cuál?



A. Una tía

B. Su propia abuela

C. La vecina de la casa de al lado

D. Una familiar lejana



60. Los Reyes fue una telenovela de mujeres poderosas, entre las que se destacó el personaje que hizo Geraldine Zivic, actriz argentina residente en Colombia desde hace varios años. ¿Cuál fue su caracterización en esta producción?



A. Patricia Soler

B. Cecilia Arias

C. Natalia Bernal

D. Gina Yepes

Geraldine Zivic, otra de las bellas y talentosas de la televisión colombiana. Foto: Archivo EL TIEMPO



61. Linda Lucía Callejas hizo el papel de:



A. Santa Ana

B. La madre Laura Montoya

C. Santa Teresita del Niño Jesús

D. Santa Lucía



62. ¿Cómo se llamaba el personaje de Luces Velásquez en la producción Pa´quererte?



A. Consuelo Daza

B. Bertha de González

C. Griselda Banco

D. Eulalia María Rodríguez de Malagón



63. Aida Bossa ganó un premio India Catalina a Mejor actriz protagónica de serie por su participación en:



A. El man es Germán

B. Las detectivas y el Víctor

C. Celia

D. Déjala morir



64. En Las hermanitas Calle, serie que mostró la vida de estas artistas populares, ¿qué personaje hizo Carolina Gaitán?



A. Fabiola Calle

B. Auxilio Calle

C. Rosa Calle

D. Nelly Calle



65. En Lady, la vendedora de rosas, qué actriz representó este personaje en su edad adulta



A. Julieth Restrepo

B. Natalia Reyes

C. Carolina Acevedo

D. Carolina Ramírez

Natalia Reyes protagonizó la más reciente película de 'Terminator'. Foto: Instagram

66. ¿Qué profesión tenía el personaje de Silvia Fernández de El estilista, interpretado por Carolina Cuervo?



A. Abogada

B. Ingeniera

C. Periodista

D. Médica



67. En Amor sincero, Marcela Benjumea hizo uno de los mejores personajes de su carrera como mamá de la cantante Marbelle. ¿Cuál era el verdadero nombre de la mamá de la artista?



A. María Isbeth Cardona Restrepo

B. Rosa Fernanda Restrepo García

C. María Elizabeth Pérez Arango

D. Isbeth Alicia Restrepo López

Marcela Benjumea, como la mamá de Marbelle en 'Amor sincero', uno sus mejores personajes. Foto: RCN



68. En la serie Enfermeras, que actualmente se encuentra suspendida debido a la pandemia, Diana Hoyos, en su papel de María Clara, es la mamá de cuántos hijos:



A. 1

B. 3

C. Ninguno

D. 2



69. Carolina Sabino ha combinado su carrera como cantante y actriz. Esta última faceta no ha sido menor y en el Festival de Viña del Mar del 1999, en el que participó en la competencia, obtuvo dos Gaviotas de Plata. ¿Qué canción llevó a este festival?



A. Momposina

B. Me amarás bajo la lluvia

C. Vuelve

D. El aguacero

Catherine Siachoque es famosa por sus personajes de villana en las telenovelas internacionales. Foto: Telemundo



70. Catherine Siachoque se ha destacado en el mercado latino de Estados Unidos y es reconocida por sus papeles de villana. Entre los pocos personajes blancos que ha hecho, figura el de la primera versión de Las Juanas. ¿Cómo se llamaba en ese papel?



A. Juana Caridad Galante

B. Juana Manny Cruz

C. Juana Bautista Cordero

D. Juana Matilde Estañíz



71. Danna García es otra de las actrices nacionales con reconocimiento en el exterior y ha desarrollado una poderosa carrera en México. Antes de irse, hizo varias producciones en el país, entre ellas Pasión de gavilanes, Perro amor y Café. ¿Cómo se llamaba su personaje de Perro amor?



A. Marcela Vallejo

B. Sofía Santana

C. Manuela Santacruz

D. Eloísa Treviño

Danna García (centro), con Paola Rey (izquierda) y Natasha Klauss, protagonistas de 'Pasión de gavilanes'. Foto: Caracol





72. Antes de grabar su disco Calor, Aura Cristina Geithner fue la voz de las bandas sonoras de dos producciones en las que participó. ¿Cuáles son?



A. La rosa de los vientos y Esta historia me suena

B. Tanto amor y Quererte así

C. Eternamente Manuela y Hombres

D. La potra zaina y La casa de las dos palmas



73. Maru Yamamusa siempre será la gran Josefa de Dejémonos de vainas. ¿De qué pueblo de Boyacá era su personaje?



A. Tunja

B. Chiquinquirá

C. Aposentos Tuta

D. Guayatá



74. En Pedro el Escamoso, la doctora Paula Dávila es el gran amor del personaje masculino, todo un antigalán. ¿Qué actriz hizo esta caracterización?



A. Marcela Mar

B. Sandra Reyes

C. Májida Issa

D. Andrea Guzmán

75. ¿Cuáles fueron las protagonistas de la primera temporada de Las muñecas de la mafia?



A. Amparo Grisales, Caterin Escobar, Angélica Blandón, Andrea Gómez, Yuly Ferreira y Alejandra Sandoval.

B. Amparo Grisales, Katherine Vélez, Catherine Siachoque, Andrea Gómez y Yuri Vargas

C. Marcela Mar, Kathy Sáenz, Carolina Gómez, Carolina Guerra, Amparo Grisales y Yuly Ferreira

D. Juliana Galvis, Maribel Moreno, Taliana Vargas, Paola Turbay y Sandra Reyes

Respuestas del gran test de las actrices colombianas

Para encontrar las respuestas, siga este vínculo y compruebe qué tanto sabe.

Redacción Cultura

En Twitter: @CulturaET