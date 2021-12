“Una fuerza cinematográfica y un verdadero artista que cambió mi vida con una hermosa película llamada Dallas Buyers Club. Mucho cariño a todos los que lo conocieron. La vida es preciosa”, fue el mensaje con el que el actor Jared Leto le rindió un homenaje al director Jean Marc-Vallée, que fue encontrado muerto, presuntamente por un ataque al corazón, en su cabaña en Quebec (Canadá).

Marc-Vallée dirigió ese drama acerca de un hombre que lidiaba una batalla por un tratamiento para el sida y contaba con el apoyo de un amigo transgénero (Leto). La cinta de 2013 ofrecía una mirada poderosa y digna a un tema que por mucho tiempo se dejó arrastrar por el sentimentalismo y el melodrama fácil.



Ganó el Óscar en las categorías de mejor actor (para Matthew McConaughey), mejor actor de reparto (Jared Leto) y mejor maquillaje. Jean Marc-Vallée sonaba más fuerte en el mundo del cine y sumaba ese impacto con Dallas Buyers Club al gran reconocimiento que se llevó en el 2005 al dirigir la atípica comedia familiar y drama C.R.A.Z.Y., en la que logró un emotivo y demoledor retrato de identidad y de las relaciones de un padre con su hijo, también rompiendo algunos esquemas dentro del humor en la pantalla grande en su natal Canadá.



“Con una mano y un corazón gentiles, Jean-Marc Vallée era un verdadero receptor –no romantizaba la vida tanto como veía la vida romántica– desde la lucha hasta el dolor, el guiño y el susurro, historias de amor en todas partes en sus ojos”, escribió también en sus redes Matthew McConaughey, acerca de un realizador con una puesta en escena muy pulida y que potenciaba sus contextos, a la par con una sensibilidad emocional que siempre quedaba marcada frente a la pantalla.

‘Big Little Lies’ fuer una serie rompedora en la TV. Foto: Facebook: @BigLittleLiesseries

Algo que también se vio en su trabajo en televisión, destacado principalmente por series como Big Little Lies, en la que consiguió no solo un Emmy, sino narrar un intenso thriller con estrellas como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz.



Esta adaptación de una novela de la autora australiano Liane Moriarty aborda el maltrato doméstico y la violación, el peso de las mentiras, las dificultades crecientes de un matrimonio, la educación de los niños y la amistad. Otro aplauso para el realizador por un hipnótico manejo narrativo y una tensión sorpresiva y eficaz, sobre todo en su primera temporada.

“Estoy destrozada. Él estaba en el centro de mi universo creativo, y no puedo exagerar su importancia para mí. Jean-Marc no solo fue responsable de algunas de las experiencias profesionales más gratificantes de mi carrera, sino que su amistad, amabilidad y amor fueron una fuerza inspiradora que llevaré conmigo. Siempre agradeceré esas noches filmando sobre las olas rompientes de Big Sur (California)... No hay nada mejor que eso”, recordó Kidman.



También es recordado su profundo y denso trabajo en la serie Sharp Objects, con una periodista que regresa a su pueblo natal a una investigación de trabajo y termina reencontrándose con traumas y viejos temores. Logrando una atmósfera incómoda e inquietante y sacando, como siempre, lo mejor de su protagonista.



