Así será la serie inspirada en el general Naranjo

"Esta no es una historia sobre mí, sino la historia de miles y miles de policías, de ciudadanos, de periodistas, de soldados, de fiscales que ofrecieron su vida por salvar a Colombia de un proyecto narcocriminal y siento una gran emoción por este punto de encuentro en la institucionalidad, para que la historia esté contada desde el lado de los buenos”.

Así se expresó el exdirector de la Policía Nacional y exvicepresidente de Colombia Óscar Naranjo al ver el primer episodio de la serie 'El general Naranjo', que se inspiró en su vida para desarrollar una nueva mirada acerca de esa historia de violencia y narcotráfico en la que un policía asumió el reto de tratar de cambiar las cosas.



La primera temporada de 'El general Naranjo' se estrena hoy a las 9 p. m., se verá todos los viernes por el canal de TV paga Fox Premium (disponible completa en la app de Fox) y cuenta con el actor peruano Christian Meier como el protagonista. Se basó en el libro Óscar Naranjo: El general de las mil batallas, del periodista Julio Sánchez Cristo.

Precisamente, Meier conversó con EL TIEMPO de su experiencia al meterse en la piel en una obra de ficción de uno de los mejores policías del mundo.

General (r) Óscar Naranjo fue vicepresidente de la República. Foto: Archivo/ EL TIEMPO

“Fue una grata noticia cuando me llamaron y me dijeron: queremos que tú interpretes al general Naranjo, fue algo que jamás me hubiera esperado. Me pregunté: ¿Tengo que representarlo con calco de personalidad?, porque –para comenzar, no nos parecemos físicamente–. Nos parecemos –probablemente– que somos altos, pero me dijeron que no era su principal preocupación, ya que su enfoque era contar la historia de la violencia y el narcotráfico en Colombia a través de la vida del general Naranjo”, manifestó el actor.



La serie propone un recorrido por las diferentes etapas de la carrera policial de Naranjo, con el contexto de momentos muy complejos relacionados específicamente con la lucha contra el narcotráfico, la guerrilla y la delincuencia común

“El rodaje fue fuerte (…) Sufrimos algunos accidentes, cortes –lo usual, ya sabes–... es siempre las rodillas y los codos. Probablemente ampollas por las armas (...) Tuvimos la suerte de tener el apoyo de la Policía para entrenarnos previo a la filmación; claro, si no hubiéramos tenido eso sí estaríamos todos destrozados, pero por eso creo que los operativos por eso se ven tan convincentes”, expresa Meier.



El actor recuerda que en una de las primeras visualizaciones del primer episodio de la serie “estaba listo el primer capítulo, nos invitaron a verlo con el General y yo no pude asistir”, lamenta.



“Él vino con su familia, ejecutivos de Fox y gente de producción –era un grupo como 12 o 15 personas–, mientras yo hacía algunas escenas que no habíamos acabado (...) Al terminar la proyección, el general Naranjo salió, me vio y rompiendo todo tipo de protocolo me abrazó”. Para él fue emotivo: “Me siento muy orgulloso de que tú me hayas representado”, me dijo. “Yo le respondí: General, yo soy el que me siento orgulloso, es un honor”.



El Naranjo de la vida real también reflexionó alrededor de esta aventura televisiva que tendrá tres temporadas: “Al final esta historia sirve para recrear esa tragedia colombiana de violencia, pero también de qué manera los colombianos podemos curar heridas, para pasar la página y ponerle punto final a ese pasado y así darles paso a nuevas historias para las nuevas generaciones”.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Twitter: @AndresHoy1