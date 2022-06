Tras perder el juicio por difamación contra Johnny Depp y recibir muchas críticas por la manera en que manejó su caso, la actriz Amber Heard podría sufrir un gran impacto en cuanto a futuros proyectos cinematográficos o de televisión.

Una de las producciones más importantes de la intérprete era la segunda parte de Aquaman, en la que tenía el papel de Mera, pareja del héroe de DC Cómics, pero desde que explotó la batalla legal, muchos llegaron a pensar que la actriz sería borrada del filme, que se estrenará en marzo de 2023.



Puede leer: Abogada de Amber Heard rompe su silencio: 'No tendría cómo pagarle a Depp'

Facebook Twitter Linkedin

Amber Heard tiene el papel de 'Mera' en 'Aquaman'. Foto: Warner Bros.

Fanáticos inundaron las redes sociales exigiendo que se sacara del proyecto y hasta se llegó a hablar de Paris Hilton y Emilia Clarke (Game of Thrones) como las cartas para un reemplazo. Lo que si pasó, y fue revelado por la propia Amber Heard, es que su trabajo en Aquaman 2 fue recortado a solo uno cuantos diálogos.

Por ahora los estudios Warner Bros no se han pronunciado acerca de cambios radicales en la película, pero el presidente de DC Films Walter Hamada, ya había anunciado antes que se llegó a pensar en no contar con la actriz explicó que sí se pensó en buscar un reemplazo para Amber Heard, pero por falta de química entre la actriz y el protagonista de la película, Jason Momoa.

Facebook Twitter Linkedin

Heard en una escena de la serie The Stand. Foto: Starzplay

También se dice que la protagonista de la nueva versión de la serie The Stand, perdió la posibilidad de ser parte de un proyecto grande de Amazon Studios, pero no existen mayores datos al respecto.



Le da más contexto: Johnny Depp y Amber Heard: las conclusiones del juicio por difamación

Pero la película que podría generar mucha atención es In the Fire, un drama de época con visos de suspenso, que se encuentra en postproducción, y en la que Heard interpreta a una psiquiatra que viaja a una plantación en Colombia para investigar el caso de un niño con habilidades especiales.



La trama está ambientada a finales del siglo XIX y presupone una batalla entre la ciencia y las creencias religiosas. La cinta cuenta también con la participación del actor español Eduardo Noriega, recordado por Abre los ojos y Tesis. In the Fire tiene presupuestado su estreno para el 2023.

Facebook Twitter Linkedin

Afiche de la producción italiana In the Fire. Foto: Angel Oak Films, Dinamo Film

La que si tiene un futuro incierto es Run Away from Me, un thriller en el que la expareja de Johnny Depp se ve implicada en un asesinato que tiene como escenario el mundo de la moda en Francia. Esa película se encuentra en etapa de preproducción y no tiene una fecha de estreno.



Siga leyendo: Elon Musk rompe su silencio sobre juicio de Johnny Depp y Amber Heard

El tiempo dirá el futuro laboral de la actriz en un Hollywood que es implacable ante los escándalos mediáticos, pero que también es famoso por, en algunos casos, y dar una nueva oportunidad a quienes han protagonizado esos hechos.



CULTURA

@CulturaET