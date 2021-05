El fútbol es donde Colombia se explica / El otro lado

En la televisión y el fútbol es donde nos podemos explicar como país, medios y periodismo.

No sabemos ser normales. Nuestro campeonato no se ha podido terminar. No hemos podido por el estallido social, la pandemia y los dirigentes. Lo mismo pasa con nuestra realidad: no hemos podido informar de lo que pasa.



Y mientras tanto Win Sports, RCN y Caracol no le pegan ni al palo.



Poco interesa la realidad, más valen las apariencias. Intentamos jugar la Libertadores y la dura realidad de los gases lacrimógenos se metieron hasta la cancha e hicieron impacto en jugadores y técnicos. La apariencia cayó de plano y nos enteramos en todo el continente en vivo y en directo vía ESPN. Y aquí, ¡qué pena con el mundo! ¡Vándalos!, gritó el periodismo.

(Le puede interessar: Muy terrenales y muy humanos son los 'Hombres de Dios')



Genios locales, mediocres globales. Salimos y fracasamos patéticamente. Santa Fe se vincula al paro nacional y para por 15 minutos, Junior se vincula al paro y decide no meter goles, América y Nacional viven en el paro.



Y, sin embargo, salen en televisión y dicen que “así es el fútbol”. No hay vergüenza, no se pide disculpas, no hay bronca por fracasar. Y somos el chiste televisivo en el continente.



Negacionismo. En Colombia no pasa nada, luego hagamos la Copa América y juguemos la eliminatoria. Y nos quitan la Copa e insistimos en hacer el juego de la Selección. Esto manifiesta una lejanía total de la sensibilidad colectiva. Negacionismo que se nos devuelve: somos noticia mundial de barbarie. Pasamos de Win a ESPN a CNN, BBC, TVE: cada vez más televisivos.



(Lea, además: Actriz de 'Pasión de Gavilanes' se encuentra en UCI por covid-19)



Hinchas. Los que marchan lo hacen con estéticas y cánticos futboleros globales, los periodistas narran la protestas como si fuese un partido de fútbol, las barras bravas del fútbol y de la protesta son llamados “vándalos” y “desadaptados”. Nadie ve a los hinchas pacíficos y alegres y a los marchantes festivos y gozosos.



Y resulta que los hinchas y marchantes habitan las redes y cuentan sus vivencias y ponen en duda el relato oficial mediático.



Estamos hablando de fútbol en Colombia, mayo 2021. Y todo esto lo sabemos vía televisión, medios, redes y periodismo. Y ahí es donde el fútbol nos espejea: Gobierno, directivos y periodistas mainstream niegan la realidad, les hace falta empatía con los ciudadanos, expresan insensibilidad ante los dolores de la gente. Y por eso, quieren seguir el show.



No asumimos que como país y medios y periodismo estamos mal, estamos fracasando y que debemos hacer algo. No hay autocrítica, no se quiere cambiar de narrativa, no se quiere comprender.



Que el Gobierno lo haga es su tragedia y torpeza, que los periodistas y medios lo hagamos es nuestra estupidez y suicidio.



Y todo eso lleva a que perdamos nuestra audiencia. Que ahora nos odien, que se vayan a seguir a los medios digitales y periodistas militantes.



El fútbol y la tele son el mejor espectáculo, pero no toda la realidad da para ese periodismo y narrativa.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail