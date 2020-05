¿Habrá una nueva temporada de ‘El final del paraíso’?

La actriz colombiana Carmen Villalobos realizó recientemente una transmisión en vivo a través de YouTube. Habló sobre el inconcluso desenlace de la saga ‘El final del paraíso’, el cual desató polémica y especulaciones en redes sociales a finales del 2019.



El último capítulo de la serie se trasmitió el 9 de diciembre del año pasado y estuvo lejos de lo que los televidentes esperaban. La mayoría de los seguidores, quienes estaban al tanto de la serie desde 2008, coincidieron en que el desenlace fue apresurado y dejó muchos interrogantes al no revelarse qué pasó con algunos personajes importantes de la historia.



(Lea también: ¿Por qué Kika Nieto se va de YouTube?).

La decepción de los fans fue tan grande que la mayoría creía que Telemundo tenía otra temporada preparada y que ese no era el verdadero final de la serie.



“Yo quiero pensar que tienen algo preparado porque no es normal que dejaran tantos personajes principales en el aire sin uno saber qué pasó”, fue uno de los miles de comentarios tras el último capítulo.



Sin embargo, Villalobos, quien protagonizó la exitosa serie de Telemundo desde 2008, reveló una noticia que desilusionó a los seguidores de ‘El final del paraíso’: no habrá más temporadas y ese efectivamente sí fue el final. Entre risas aseguró que "algún día les pondré contar toda la verdad".



(Lea también: Una serie revive el misterio de los ovnis y el sabor de la nostalgia).

"Sí quedó abierto, sí quedaron muchas historias sin resolver, siento que sí quedaron unas cosas pendientes y que sí definitivamente debió haber otra temporada para poder cerrar todo esto que quedó tan abierto", aseguró la actriz.



Agregó, además, que le gustaría hacer otra temporada para darle a los fanáticos el final que se merecen, sin embargo, hasta el momento Telemundo no tiene ninguna intención de producirla.



"Sé que no van a haber más temporadas, pero si el día de mañana, o más adelante, nos dicen que hay otra, pues se le mete todo el alma y todo el corazón a otra temporada más", agregó.



La actriz, quien interpretó a Catalina Santana en ‘El final del paraíso’, afirmó que este personaje "definitivamente marcó un antes y un después en mi carrera" y que 'Sin senos sí hay paraíso' le trajo muchas alegrías profesionales. Por esta razón “no dudaría en decir que sí” y sería feliz en caso de que se decida realizar otra temporada.



(Lea también: La tercera temporada de 'La Casa de las Flores' no se marchita).

Villaloboso Telemundo La actriz reveló que no habrán más temporadas de 'El final del paraíso'. Carmen Villalobos habló con sus seguidores.

TENDENCIAS EL TIEMPO