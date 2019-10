La historia de dos hermanos (Dean y Sam Winchester) que se dedican a luchar contra monstruos y fenómenos sobrenaturales llega a su fin.

Ángeles caídos y hasta la representación de la propia muerte fueron los enemigos en muchos episodios de la serie Supernatural, la misma que hasta le ganó la batalla a una época de baja audiencia –gracias a miles de fanáticos enloquecidos que, a través de internet, impidieron su cancelación–, lo cual la llevó a convertirse en una de las producciones de acción y fantasía más fuertes de la TV internacional.



Precisamente, hoy a la medianoche se estrena la decimoquinta temporada (en Warner Channel), luego de un impactante encuentro con el propio Dios en el ciclo anterior y que promete una batalla contra muertos en vida y el posible fin de la humanidad.



Jensen Ackles y Jared Padalecki (Sam y Dean Winchester, respectivamente) se dieron cuenta de que era el mejor momento para despedirse de los personajes que los convirtieron en estrellas de la televisión.



“Acabamos de decirle al equipo que, aunque estamos muy emocionados de pasar a esta temporada que será la última (...), queremos que se enteren por nosotros de que, si bien estamos entusiasmados, será la gran despedida de algo que se convirtió en una institución”, dijo Padalecki en un mensaje a los fanáticos.



Asimismo, Ackles recordó que visitaron a los guionistas de la serie en Los Ángeles, un mes y medio antes de comenzar a filmar.



“Ellos nos presentaron una idea de lo que creían debería ser el final del programa. Fue intenso discutir ese tema con la gente que le da forma a todo, pero yo tenía problemas con ese final. Por algún motivo no me convencía”, recuerda.



“Entonces llamé a un viejo amigo y le conté cuál era el plan. Le dije que necesitaba algo de claridad, y él me ayudó. Después de eso llamé a Bob Berens (productor ejecutivo), y al final quedé entusiasmado con todo el asunto. Creo que el final será genial y realmente emotivo”, dijo en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



Acerca de la sensación de tristeza o nostalgia, Ackens reconoce que durante el rodaje ese sentimiento no fue tan contundente. “No lo sentimos del todo. Una sola persona dijo: ‘¡Oh! Este es el último primer día’. Y yo le dije: “¡Cállate! Tenemos otros nueve meses de programa. ¡Para cuando termine la temporada vamos a estar hartos de vernos!”.



Pero los que sí están de luto son los fanáticos que habían generado una conexión muy fuerte con la propuesta de Supernatural.



“Es un sentimiento agridulce. Por supuesto, hay gente que dice: ‘No quiero que termine’. Lo entiendo, pero el programa no podía durar para siempre. Yo no quería que siguiera hasta un punto en que empezara a decaer. No quiero estar en el auto cuando se quede sin gasolina. Nos estamos retirando en el momento justo, porque me parece que 15 temporadas es un buen número”, asegura.



Acerca del futuro, Jensen Ackles está tranquilo: “Vamos a poder tomar esas largas vacaciones que siempre quisimos”, le dijo a su esposa. Pero ella le respondió: “No te vas a tomar un tiempo. Vas a volver directo a trabajar”. A lo que el actor respondió: “¿A trabajar en qué?”. Y ella le dijo: “En lo que sea...Ya veremos”.