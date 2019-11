'La digitalización del mundo nos ha hecho una sociedad narcisista'

El cine serio, analítico y concienzudo que ha hecho el francés Olivier Assayas a lo largo de cuatro décadas hace pensar que es un tipo introspectivo, hasta aburridor. Nada más alejado de la realidad: al otro lado de la línea habla con desparpajo y se le escucha divertido, espontáneo. Sumado a su claridad mental y a la profundidad con la que aborda las temáticas, se convierte en un conversador exquisito.



Su más reciente apuesta cinematográfica denota esa exquisitez: Doble vida es una película inteligente, llena de buenas conversaciones que se adoban con la picardía y la libertad de sus personajes. Es una comedia, pero no de las de situación o chistes que hacen desternillar de risa, sino que dosifica la gracia y la vuelve una reflexión.

Una de las respuestas de Assayas en esta charla telefónica con EL TIEMPO lo ratifica: ¿Diría que Doble vida es una comedia astuta y profunda sin carcajadas?

–Sí, totalmente.

La historia usa como vehículo el mundo de los libros: un reputado editor y su escritor de cabecera sufren al enfrentar las nuevas realidades digitales de su negocio. Pero están ante la disyuntiva de adaptarse o empezar a perder. Ese discurso sólido y profundo se alterna con las infidelidades y las vidas cotidianas de varias parejas de la clase media parisina.



Assayas (de 64 años), que ha firmado producciones como Demonlover, Boarding Gate, Personal Shopper, Irma Vep, Viaje a Sils María y Las horas del verano, cuenta por qué se decantó por Doble vida.

En tiempos de noticias falsas y contenidos on line gratuitos cobra mucha relevancia una película como esta.

Pienso que esta película habla básicamente de los cambios y cómo nos adaptamos a ellos, especialmente cuando se refieren a cosas estructurales, con las que crecimos, a través de las cuales nos relacionamos con el mundo.



Usé como base lo que ha sucedido con las publicaciones, el mundo editorial, porque con seguridad mi generación creció leyendo periódicos y libros, y lo que ha estado ocurriendo es que ha habido profundos cambios al respecto de la forma como consumimos, ahora es a través de las pantallas. La revolución digital transformó la totalidad del mundo que nos rodea, casi que todas las actividades humanas han sido cambiadas.



Encontré muy interesante enfocarme en cómo la gente reacciona a esos cambios y cómo han permeado eso en sus actividades cotidianas y en la relación que la gente tenía con los impresos y cómo los asume ahora. Lo único que he hecho es formular preguntas profundas al respecto.

Las generaciones que hoy están en los 40 y 50 años siguen viviendo un romanticismo alrededor de los libros y los periódicos. En este auge digital, ¿hablaría del fin de los impresos?



Encontré cierta preocupación al respecto. Pero, desde mi punto de vista y observación, veo cómo estamos funcionando y es claro que no lo estamos haciendo igual que 20 años atrás.



Pasé un montón de tiempo leyendo noticias, en busca de hacer razonable esto, y me di cuenta de que yo mismo hoy estaba leyendo en mi celular lo que antes hacía en los impresos.



Estableces que son nuevos tiempos de lectura, en los móviles, eso es un hecho, duro, pero es así. También me di cuenta de que vivimos más rápido y es una época más adictiva. Eso de que cada mañana vamos a buscar los diarios en los estantes es algo de viejos, porque todo el contenido está a ahora en los celulares. Ese es un cambio muy profundo y que jamás me hubiera imaginado que me sucedería en la vida.

¿Los libros también los consume ahora de forma digital?

Nunca. No puedo leer libros en mi iPad o en dispositivos electrónicos. Sigo leyéndolos impreso, me siento más cómodo.



No veo en eso una contradicción. Es cuestión de elección, disfruto tocarlos, olerlos, buscar las referencias en distintas páginas, usar marcas, llevarlos en el bolsillo de la chaqueta o debajo del brazo... Tengo una relación física con los libros que no he podido transferir a lo digital. Aunque me fijo en mi hija, como funciona en estos tiempos, y ella sigue leyendo libros, lo mismo que sus amigos. Así que no hablaría del fin del papel, más bien de un cambio en la relación con la lectura y el consumo.

Una de las virtudes del guión de Doble vida es que todo el mundo se siente identificado, de una u otra manera.



Esta historia es acerca de tu opinión de lo que ves en la pantalla, de lo que está cambiando en los personajes. El espectador es parte de la conversación, porque aceptas o no su proceder, estás de acuerdo o en desacuerdo con los temas y casi que puedes anteponer tu opinión.



En ese sentido, no tengo ningún punto de vista particular ni tampoco me refiero a la complejidad. Más bien, pongo los elementos a disposición, como un caleidoscopio de opiniones sobre temas específicos. Y es que cada uno de los personajes tiene una forma en la que de alguna manera todos coincidimos. Es una manera de acercarnos a temas sociológicos, si estás abierto a todas las perspectivas.

Guillaume Canet interpreta a un editor editorial que se rehúsa a la digitalización de los libros. Foto: Cine Colombia

Una frase que impacta mucho de la película es: ‘Vivimos en tiempos narcisistas’. ¿Cree que resume el espíritu del guión?



Es un tiempo en el cual el individuo es singular, original, empoderado por las herramientas digitales, que definitivamente han cambiado la forma de comunicarnos. Todo no es catastrófico, también se han intensificado las libertades individuales en términos de identidad, de la construcción personal, la forma como manejas áreas específicas en las cuales enfocarte. Internet abrió interrogantes acerca de cómo pensamos, nos relacionamos, y hasta cómo nos movemos en el planeta.

Esta historia es acerca de tu opinión de lo que ves en la pantalla, de lo que está cambiando en los personajes. El espectador es parte de la conversación FACEBOOK

TWITTER

¿Qué tan influenciado estuvo por el cine de Eric Rohmer?

​

Eric Rohmer ha sido una influencia muy grande para mí. Así que cuando estaba haciendo Doble vida, me vino a la mente la película de Rohmer L'Arbre, le maire et la médiathèque (1993), que es una comedia que trata con la política de nuestros tiempos y al mismo tiempo reflexiona sobre la evolución del mundo moderno y las opiniones de la comedia social, o comedia sentimental. Esos detalles vinieron a mi mente, pero también elementos muy profundos acerca de cómo el cine lidia con los problemas de nuestras sociedades actuales.

Antes de finalizar, me gustaría preguntarle por su experiencia en Cuba, en su reciente película ‘Wasp Network’ (con Gael García, Penélope Cruz, Ana de Armas).

​

Haces películas para entender el mundo, para descubrir lugares o para trabajar en distintas condiciones, y en concordancia con eso, he rodado en distintos idiomas. Con Wasp Network experimenté en español –que entiendo muy bien, aunque no lo hablo–, y tuve la a oportunidad de hacer una película en un entorno completamente diferente, con unos actores increíbles con los que nunca había trabajado antes, porque me había enfocado en intérpretes para lo que hago en francés.



La cinta me ayudó a comprender el nivel extremo de dificultad al rodar en Cuba, que es una locura: cada día sucede algo inesperado y hasta divertido. También encontrar la financiación fue complejo. Puedo decir que fue una aventura, pero la disfruté mucho, fue muy emocionante. Esto es un privilegio y una experiencia maravillosa para mi carrera.

SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura

@s0f1c1ta