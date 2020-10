Bogoshorts prende motores: estos son sus nominados

El certamen combinará exhibiciones virtuales a través de cuatro plataformas digitales - MY OTT, retina latina, Mowies y la sala virtual de la Cinemateca de Bogotá, además de las presenciales en CityU, la ciudadela universitaria más grande de Colombia y que se ha denominado como la sede de Bogoshorts, donde se han instalado unas pantallas especiales para las proyecciones.



En la noche del jueves 29 de octubre, se dieron a conocer los cortos que aspiran a las Santa Lucías en las distintas competencias del festival. A continuación el listado completo de la Noche de la revelación.

Competencia nacional

FICCIÓN

● Anarkia - Samuel Casallas - Colombia

● Animales de guerra - Eduardo Bustos Moreno - Colombia

● Año sabático - David David - Colombia

● Bailando - Ivan David Gaona - Colombia

● Cactus Blossom - Samir Oliveros - Estados Unidos

● Entre tú y Milagros - Mariana Saffon - Colombia, Estados Unidos

● La Esperanza - Edna Sierra Duque, Wilson Javier Arango Giraldo - Colombia

● Las fauces - Mauricio Maldonado - Colombia

● Rocco - Joaquín Olaya Mesa - Italia, Colombia

● S.O.S. - Ángela Tobón Ospina - Colombia

● Sõlm / The Knot - Andres Losada - Estonia, Colombia, Portugal

DOCUMENTAL

● 84 - Daniel Santiago Cortés - Colombia

● Dora Sena - Jorge Caballero - Colombia, España

● Líneas invisibles - Wilson Javier Arango Giraldo - Colombia

● Paraíso - Santiago Henao Vélez, Manuel Villa Machado - Colombia

● Son of Sodom - Theo Montoya - Colombia, Argentina

● Victoria - Juan Pablo Daza Pulido - Colombia, Reino Unido

ANIMACIÓN

● Danny's Bicycle - Nelson Ogliastri - Países Bajos, Alemania, Colombia

● Displaced - Laura Benavides - Estonia, Colombia

● El intronauta - Jose Arboleda - Colombia

● Habitografía(Dos) - Mónica Bravo, Miguel Bohórquez - Colombia

● Lea Salvaje - María Teresa Salcedo - Colombia

● Lentes - Carlos Smith - Colombia

● Niebla - Leonardo Romero - Colombia

● Paloma - Juan Pablo Cerro Turizo - Colombia

● Rosácea - Laura Retamal Mejía - Colombia

● Todo es culpa de la sal - María Cristina Pérez González - Colombia

● We_Sounds - David Carrizales - España, Colombia

EXPERIMENTAL

● Cosmos and Paleontology - Ana María Gómez López - Países Bajos, Colombia, Rusia

● Jíibie - Laura Huertas Millán - Colombia, Francia

● La noche desbarata mis sombras - Luis Esguerra Cifuentes - Colombia

● Montaña de fuego - Volcán Puracé - Julián Cárdenas Barragán - Colombia

● Pacifico oscuro - Camila Beltran - Francia, Colombia

● Plata o plomo - Nadia Granados - Colombia

● Rubicón - Manuel Muñoz - Honduras, Argentina, Colombia

● The Namelessness Dance - María Contreras - Portugal, Colombia

● Umbral - Juan Francisco Rodríguez - Colombia

VIDEOCLIP

● Bolero (Carlos Mendez) - Richard Ardila - Colombia

● Can We Kiss Forever (KINA) - Rafael Pérez - Colombia

● Dreadfully Pious (Gost) - Diego González Cruz - Colombia

● Ew (Joey Trap Feat YBN Nahmir) - Sebastián Escobar, Manuel Cardona - Colombia

● Gaitas del León (INDUS) - Samuel Moreno Alvarez, David Aguilera Cogollo - Colombia

● Iceman (Salidos de la cripta) - Andrés Felipe Morales - Colombia

● Margaret History (Planadas Clicka) - Nicolás Cabrera Acosta - Colombia

● Niebla, Fuego y Silencio (Mr. Bleat) - Jairo Martínez - Colombia

● OHMS (DEFTONES) - Rafael Pérez - Colombia

● Quién los mató (Hendrix) - Jhonny Hendrix Hinestroza – Colombia

Competencia internacional

FICCIÓN

● Bonde - Asaph Luccas - Brasil

● Cães que ladam aos pássaros / Dogs Barking at Birds - Leonor Teles - Portugal

● David - Zachary Woods - Estados Unidos

● El silencio del río - Francesca Canepa - Perú

● Gas Station - Olga Torrico - Italia

● I'm Too Busy - Carmen Aumedes Mier - China, España

● Jamie - Esmée Creed-Miles - Reino Unido

● L’ultima parola / The Last Word - Nikita Grushin - Rusia, Italia

● Matriochkas - Bérangère Mc Neese - Bélgica, Francia

● Mizaru - Sudarshan Suresh - Estados Unidos, India

● Muralla china - Santiago Barzi - Argentina

● Njuokcamat / The Tongues - Marja Bål Nango - Noruega

● Not the Saddest Story in the World - Bar Alon - Israel

● Red Ants Bite - Elene Naveriani - Georgia, Suiza

● Retour à Toyama / Return to Toyama - Atsushi Hirai - Francia

● Sticker - Georgi M. Unkovski - Macedonia

● The Present - Farah Nabulsi - Palestina, Catar

● Un coche cualquiera - David P. Sañudo - España

● อนินทรีย ์แดง / Red Aninsri. Or, Tiptoeing on the Still Trembling Berlin Wall - Ratchapoom

Boonbunchachoke - Tailandia

DOCUMENTAL

● 3 Logical Exits - Mahdi Fleifel - Dinamarca, Reino Unido, Líbano

● Apiyemiyekî? - Ana Vaz - Francia, Portugal, Brasil

● Asho / آشو - Jafar Najafi - Irán

● Clebs / Mutts - Halima Ouardiri - Canadá, Marruecos

● De memoria y escombros / Of Memory and Debris - Rodrigo Michelangeli - Venezuela, Canadá

● Gruba Kaska / Fat Kathy - Julia Pelka - Polonia

● Haeberli - Moritz Mueller-Preisser - Alemania

● La espera - Jakob Krese, Danilo Do Carmo - Alemania, Brasil, Países Bajos

● Los niños lobo - Otavio Almeida - Cuba

● Maalbeek - Ismaël Joffroy Chandoutis - Francia

● Mat et les Gravitantes / Mat and her Mates - Pauline Penichout - Francia

ANIMACIÓN

● À la mer poussière / To the Dusty Sea - Héloïse Ferlay - Francia

● Cockpera - Kata Gugić - Croacia

● Coming Home - Benjamin Swiczinsky - Austria

● Der Schornsteinsegler / The Chimney Swift - Frédéric Schuld - Alemania

● Deszcz / Rain - Piotr Milczarek - Polonia

● Genius Loci - Adrien Merigeau - Francia

● Helfer - Anna Szöllősi - Hungría

● Human Nature - Sverre Fredriksen - Países Bajos

● Inès - Elodie Dermange - Francia

● Morning - Vojtech Domlátil - República Checa

● Mor visste ingenting / Mother Didn't Know - Anita Killi - Noruega

● Något att minnas / Something to Remember - Niki Lindroth von Bahr - Suecia

● O Black Hole! - Renee Zhan - Inglaterra

● Pearl Diver - Margrethe Danielsen - Noruega

● Plantarium - Tomek Ducki - Polonia

● Song Sparrow - Farzaneh Omidvarnia - Dinamarca, Irán

● Souvenir Souvenir - Bastien Dubois - Francia

● The Fabric Of You - Josephine Lohoar Self - Reino Unido

● Tiger and Ox / Tiger y Ox - Seunghee Kim - Corea del Sur

● Wade - Upamanyu Bhattacharyya, Kalp Sanghvi - India

● We Have One Heart - Katarzyna Warzecha - Polonia

EXPERIMENTAL

● Aquí y allá - Melisa Liebenthal - Francia, Argentina

● Bittersweet - Sohrab Hura - India

● Don't, Kiss .mov - Carl Olsson, Fabio Liberti - Suecia

● Letters from Silivri - Adrian Figueroa - Turquía, Alemania

● Mon Cœur S'invente des Souvenirs / My Heart Invents Memories - Luc Battiston - Francia

● Passage - Ann Oren - Alemania

● Temporal - Maíra Campos, Michel Ramos - Brasil

● The End of Suffering (A Proposal) - Jacqueline Lentzou – Grecia

VIDEOCLIP

● A Bloody Morning (Owen Pallett) - Vincent René-Lortie, Brittney Canda - Canadá

● Ámame como soy yo (Orishas, Beatriz Luengo, Ara Malikian) - Asiel Babastro - Cuba

● BOYCYCLE (Salvatore Ganacci ft. Sébastien Tellier) - Vedran Rupic - Italia

● I Could Use A Miracle (DENT MAY) - Nathan Castiel - Estados Unidos

● Stranger Than Fiction (Moses Boyd) - in/out - Reino Unido

● Today's Mood (CHEEZE) - Oh Jiwon - Corea del Sur

● TSOY IS DEAD! (ModeM) - Alexander Solovyov - Rusia

● Un documental sobre mí (Bestia Bebé) - Facundo Barrionuevo - Argentina

● Wherever You Are (Synecdoche Montauk) - Oleg Trofim - Rusia

● Wyobraź Sobie REMIX (Włodi/1988) - Kuba Bujas, Krzysztof Kosz - Polonia

COMPETENCIA VR - REALIDAD VIRTUAL

● 1st Step - Faber Courtial - Aleania

● Black Bag - Shao Qing - China

● Cruzar - Juan Pablo Urgilés - Ecuador, Venezuela

● Gimme One - Montague FitzGerald - Inglaterra

● Hominidae - Brian Andrews - Estados Unidos

● Passenger - Isobel Knowles, Van Sowerwine - Australia

● Penggantian / Replacements - Jonathan Hagard - Japón, Indonesia, Alemania

● Y así te espero como casa sola y volverás a verme y habitarme - Colectivo Reclab -

Colombia

COMPETENCIA F3 - FANÁTICO FREAK FANTÁSTICO

● Dog Days - Zuzanna Grajcewicz - Polonia

● El lenguaje - Daniel Ibáñez - Colombia

● En la plaza oscura - Nicolás Schujman - Argentina

● Flick - Ariel Zengotita - Estados Unidos

● High Dating - Jules Zingg - Francia

● Homeless Home - Alberto Vazquez - Francia, España

Selección panorama

PANORAMA COLOMBIA FICCIÓN

● Antes de llover - Nina Paola Marín - Colombia

● El traje - Diana Marcela Moreno Hernández - Colombia

● Hero Honda - Andres Piñeros - Colombia, Alemania

● La Almeja - Efrain Vizcaíno Sierra - Colombia

● La cama - Daniela Abad Lombana - Colombia

● Las Pirañas - Anderson Ascanio Arenas - Colombia

● Lupita y las sirenas - Tomás Pinzón Lucena - Colombia, Francia

● Mundo malo - Andrés Acevedo Zuleta - Colombia

● Silento - Esteban García Vernaza - Colombia, Estados Unidos

● Sol del llano - Manuela Irene Espitia - México, Colombia

● Te amx - Daniel Cuervo Bernal - Colombia

● World Made Meta - Giorgio Caputo - Colombia, Estados Unidos

PANORAMA COLOMBIA DOCUMENTAL

● Arde la tierra - Juan Camilo Olmos Feris - Colombia

● Cartagena - Adriana Rojas Espitia - Colombia

● Pour de Vrai / Es en serio - María Claudia Blanco - Francia, Colombia

● Talking Portraits - Jerónimo Sarmiento - Bélgica, Colombia

● Volver con la pandilla - Danny Miranda Quijano - Colombia

PANORAMA INTERNACIONAL ANIMACIÓN

● ¿Dónde estabas tú? - María Trénor - España

● 198451 - Valentin Falconi Valderrama - Perú

● How My Grandmother Became a Chair - Nicolas Fattouh - Alemania, Líbano

● Mad in Xpain - Coke Riobóo - España

● Pustolovine Glorije Scott-Umorstvo u katedrali / The Adventures of Gloria Scott - Murder

in the Cathedral - Matija Pisacic, Tvrtko Raspolic - Croacia, Serbia

● Volver - Jonathan Delgado Herrera - Argentina, Colombia

