El actor estadounidense Brad Pitt asegura tener un trastorno médico que le dificulta reconocer los rostros de gente con la que está familiarizado y que hace que le consideren distante, según una entrevista con la revista GQ.

El intérprete de películas de culto como El club de la pelea de 58 años, protagoniza la portada de agosto de la publicación masculina y en sus páginas se refiere brevemente a esa patología, llamada prosopagnosia y que nunca le han diagnosticado oficialmente.



Lo invitamos a leer: ¿Estamos cerca del fin del cine de Woody Allen?

"¡Nadie me cree!", dice a su entrevistador sobre esta afección neurológica, que puede ser genética o adquirida debido a un derrame cerebral o lesión en la cabeza, y añade: "Me gustaría conocer a otro (que tenga prosopagnosia".



Otro tema: 'The Girl from Plainville', una serie de amor, mensajes de texto y suicidio

Facebook Twitter Linkedin

Brad Pitt y Leonardo Di Caprio protagonizaron Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, Foto: Columbia Pictures

Según medios locales, Pitt reconoció que podría tener prosopagnosia en una entrevista con Esquire en 2013, en la que sostuvo que que a veces sus conocidos se enfadan y creen que les está faltando al respeto cuando no recuerda quiénes son, y admitió que por eso prefiere quedarse en casa.

Hay un verso de Rilke, o de Einstein, te lo creas o no, que trata sobre cómo vivir en la paradoja de albergar un dolor muy grande y al mismo tiempo sentir una alegría de verdad. FACEBOOK

TWITTER

En la pieza de GQ, el actor habla de multitud de temas, sobre todo relacionados con el arte, ya que está centrado en su labor como productor, y la salud, incluyendo lo que considera la búsqueda de su "yo auténtico" o su alejamiento del alcohol, que mantiene desde hace casi seis años.



Hace un mes el actor también reconoció que lidia con episodios de depresión y que "siempre se ha sentido solo".



“Siempre me he sentido solo. Solo cuando era pequeño, solo incluso aquí, y hasta hace poco no me he sentido más arropado por mis amigos y mi familia. Hay un verso de Rilke, o de Einstein, te lo creas o no, que trata sobre cómo vivir en la paradoja de albergar un dolor muy grande y al mismo tiempo sentir una alegría de verdad. Eso es madurar, crecer como persona”, dice el actor.



EFE

Otros temas de Cultura

Canción de Bob Dylan se subastó por más de siete mil millones de pesos

La Mostra veneciana cumple 90 años: el festival decano del cine mundial

'Creo que no volverán a llamarme' dice Hemsworth de su personaje de Thor