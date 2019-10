Un explorador buscó el mito de El Dorado y se enamoró de Colombia

Resulta insólito que Albert Lin, quien ostenta el título de ser una de las nuevas estrellas de la exploración y la arqueología en la TV, no pierda ni un ápice de emoción cuando decide meterse en terreno, escalar montañas o buscar ciudades perdidas en diferentes partes del mundo.

Aunque se podría pensar que este estadounidense de 38 años ya debería haber tocado el cielo por experiencias como las de buscar la tumba del monarca mongol del siglo XIII Gengis Kan, en realidad Lin parece no creerse la idea de ser famoso y reacciona con cada detalle, con cada viaje y con cada peligro.



Así lo hizo cuando estuvo en Colombia rodando el primer episodio de la serie Ciudades perdidas con Albert, que se estrena hoy, a las 9 p. m., en NatGeo, para rastrear El Dorado, la ciudad de oro, un territorio lleno de oro y riqueza que los conquistadores nunca pudieron hallar.



“Es una historia increíble. Además estuvimos en lugares hermosos que pasan del nivel del mar y ofrecen una selva que tiene cosas que nunca había visto”, comenta en una entrevista telefónica con EL TIEMPO.



“He estado en Perú, en Guatemala, en las selvas de México y en China, pero nada es como esto (refiriéndose al ecosistema colombiano). Cada mañana, uno se despertaba con el sonido de todos los animales, los pájaros, la lluvia y el viento que viene de la costa, y veía las montañas a punto de emerger, sabes, como la fuerza más impenetrable para ti”, recalca emocionado.



Lin estuvo en Ciudad Perdida (Santa Marta), en un poblado indígena tayrona y uno de los espacios arqueológicos más importantes y populares del país. Pero él mismo reconoce que no fue una aventura exenta de peligros.



“Una vez nos topamos con alguien que encontró tres escorpiones en una sola noche y mi camarógrafo pisó una serpiente (...). Además, estuvimos en una zona en la que la jungla crece y tienes que tener claro como salir, porque crece tanto que no puedes ver el helicóptero que te transporta”, asegura.



“Esto ha sido una de las experiencias más grandes”, repite este hombre que ha escalado, que se dedica a dar conferencias en todo el mundo y que superó en el 2016 un accidente en el que perdió parte de su pierna derecha, lo cual nunca frenó sus deseos de descubrir.



“Caminamos por 24 horas y fuimos totalmente equipados de equipos y tecnología para asumir el reto”, dice.



Ciudades perdidas ofrece en realidad un recorrido en el que el contexto se roba el show. El resultado no se enfoca del todo en la idea de hallar el lugar que se ha planteado como objetivo, sino en revelar los detalles que llevaron a convertir en leyenda lo que se quiere encontrar.



Lin difiere un poco del estilo clásico de presentador o estrella de un programa de exploración y aventura.



No obstante que cuenta con mucha experiencia, en cámara tiene un halo de naturalidad que lo hace cercano a cualquier televidente. Es un poco más informal, y eso lleva a que su narración y el ritmo de su travesía sean amables y visualmente intensos a la vez.



“Mi paso por Colombia estuvo signado por la idea de que teníamos todo para solventar cualquier obstáculo o reto. La gente de allá y mi equipo siempre tuvo ese espíritu de ‘vamos a hacerlo, podemos hacerlo’”, lo que al final fue también el principio esencial de toda la serie con NatGeo, que luego irá, entre otras, a la ciudad secreta de los Incas en los Andes peruanos; Acre, en Israel, para saber qué pasó con un tesoro de los Templarios. Aunque queda claro que Albert Lin descubrió el verdadero Dorado en el verdor de la selva colombiana.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1