'El Exorcista': película tendrá una nueva secuela

Un clásico del cine de terror, sin duda alguna, es ‘El Exorcista’, de 1973. La película narra la historia de Regan MacNeil (interpretada por Linda Blair), una niña, de 12 años, que presenta comportamientos erráticos y experimenta experiencias paranormales tras sufrir una posesión demoníaca. El icónico regresará a los cines en el 2023, justo para el aniversario número 50 de la primera entrega.

El productor y presidente de Blumhouse Productions Jason Blum, en conversación con el portal especializado Den of Geek, reveló que se encuentra desarrollando la secuela con el director David Gordon Green.



Aunque no dijo directamente que la película de Green ignorará las cuatro secuelas y la serie de televisión que se produjo en la estela de El exorcista original, Blum insinúa que estará muy lejos de esas entradas ya que "será como el Halloween de David secuela ”.



“Creo que va a sorprender gratamente a todos los escépticos. Teníamos muchos escépticos sobre Halloween y David les dio la vuelta, y creo que lo va a cambiar con El exorcista", le dijo Blum a Den of Geek.



Blum también sostuvo al medio especializado que no le parece abrumadora la perspectiva de crear una nueva secuela de lo que se considera la mayor película de terror de todos los tiempos.



"Me encanta hacer [este] tipo de películas porque la gente está muy emocionada. Creo que es un listón alto y es un desafío hacer la película. Recuerde, la mayoría de la audiencia que viene a esto, el 95 por ciento de la audiencia que, si hacemos bien nuestro trabajo, vendrá a ver esta película, no habrá visto al primer exorcista ni siquiera oído hablar de ella ", confesó Blum a Den of Geek.



Por otra parte, el medio especializado también reveló que el director de la primera entrega de El Exorcista, William Friedkin, ha dicho rotundamente que no participará, incluso si se le pide, en ninguna película nueva derivada de su original.



