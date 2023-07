Bender, Fry, Leela y otros personajes de Planet Express vuelven a la vida. Los protagonistas de una de las series animadas de ciencia ficción de culto 'Futurama' está de regreso, luego de su cancelación en el 2013.

Los fanáticos podrán guardar esta fecha en una cápsula y revivirla en el futuro cuando lo criogenia haga posible sobrevivir congelado y despertar en el futuro, algo que insólitamente está experimentando esta producción creada por Matt Groening y que vivió un poco a la sombra de Los Simpson.



De acuerdo con el portal especializado 'Hobbyconsolas.com',tras unas últimas temporadas bastante más flojas a todos los niveles, esta parece haber recuperado (aun sin la brillantez absurda de las primeras) los puntos fuertes de la serie.



"Por un lado, tenemos la vertiente puramente de ciencia-ficción soft, que no inventa nada que no hayamos visto ya en la serie, pero que recupera algunos de los elementos más atractivos, como los viajes en el tiempo o conocer nuevas especies alienígenas. Sí, también conocemos más sobre el ciclo reproductivo de Kif. Buajjjj", anota Daniel Quesada, de ese portal.



Su creador y el equipo han prometido más sarcasmo y no faltará un mirada predictiva del mundo. Sin embargo Quesada anota: "los gags cortos, en los que, como suele ser habitual, los protagonistas son Bender y Zoidberg, sobre todo, si bien hay momentos para la mayoría de personajes. Aquí, aunque simpático, es cierto que quizá el humor no acaba de ser tan descacharrante como en el pasado, probablemente porque la fórmula ya está muy usada...".



Vale la pena anotar otro dato curioso de 'Futurama': no solo Los Simpson han tenido la suerte de adelantarse a situaciones reales en su mundo protagonizado por una familia amarilla. 'Futurama' también puede jactarse de haber planteado situaciones y tecnologías, que hoy son parte de la vida diaria, mientras se prepara en su nueva tanda de capítulos de retomar el arco relacionado con el romance de Fry y Leela, explorar nuevos detalles de la vida de Nibbler y temáticas relacionadas con las consecuencias de la pandemia o la economía digital.