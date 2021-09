El enigma de Julio Jiménez y los secretos de sus mansiones misteriosas

Julio Jiménez es tan misterioso como sus historias; no se deja ver ni entrevistar, según dicen está radicado en Medellín, pero también comentan que se encuentra, como un fantasma, por estos días en Bogotá. Le gusta vivir en su mundo y para su mundo, y de su cabeza han nacido las tramas de mayor suspenso de la televisión colombiana.

“Vamos a dar una vuelta”, le dijo una vez al libretista Héctor Forero después de un día de trabajo. Los dos estaban enfrascados en el guion de 'Rauzán' para Telemundo, basado en uno de los clásicos de Jiménez: 'El caballero de Rauzán', que escribió basao en la novela de Felipe Pérez Manosalva.



Se subieron al carro, Jiménez sacó un casete y lo puso. Y lo que sonó no fue una voz del más allá, sino la canción 'Have You Ever Really Loved A Woman?' (‘¿Alguna vez has amado realmente a una mujer?’), de la banda sonora de la película Don Juan de Marco.



El casete tenía por lado y lado la misma canción. “Me llevó a un recorrido por varios sectores de Medellín, oyendo ese tema una y otra vez. Fue un viaje por los lugares en los que se encontraban los personajes que eran o podían ser parte de sus novelas. Tenían sus actitudes, su maquillaje, sus peinados”, cuenta.



“Trabajar a su lado”, dice Forero, “fue como electrocutarme con información. Tiene un rigor impresionante frente a cada escena, locación y personaje. Es de esos escritores que cuida hasta el más mínimo detalle. Él y Bernardo Romero son nuestras joyas en creación de libretos para televisión”.



De la mente prodigiosa de Jiménez han salido producciones como 'La abuela', 'Madre Luna', 'Yo amo a Paquita Gallego', 'La viuda de Blanco', 'Las aguas mansas', 'En cuerpo ajeno', '¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?', 'Zarabanda', 'El segundo enemigo', 'Lola Calamidades', 'El ángel de piedra', 'Los cuervos', 'Testigo ocular', 'El hombre de negro', 'El hijo de Ruth', 'El virrey Solís', 'El cazador nocturno' y 'Un largo camino', entre otras.



Su primer gran éxito fue 'La abuela', de 1979. Y desde ese momento rompió los estereotipos: decidió darle todo el peso narrativo a Teresa Gutiérrez y, en contra de la norma, no tener como protagonista de la producción a una angelical, despampanante y joven actriz.



Gutiérrez interpretaba a una mujer déspota, vieja y malvada que dominaba a sus hijos con mano de hierro. Sus hijas –especialmente– eran víctimas de sus decisiones dictatoriales: Emperatriz (María Eugenia Dávila), Liberata (Gloria Gómez) y Judy Henríquez (Teresa). Su hijo Benjamín (interpretado por Alí Humar) también tuvo que sufrir hasta lo indecible los caprichos y los ataques de ira de La abuela. La historia –para hacer más terrorífica el mundo de estos personajes– tenía como telón de fondo el Bogotazo.



'¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?' empieza con la aparición de un esqueleto y, de inmediato, desaparece la persona que promueve abrir la puerta del cuarto donde se esconde la osamenta.



En 'En cuerpo ajeno', el espíritu de un anciano se mete en el cuerpo de un joven campesino para enamorar a su propia esposa y solucionar todo lo malo que hizo en la vida. En 'Los cuervos' le dio protagonismo a Casaloma, la casa misteriosa donde se desarrollaba la trama.



La nieta



Jiménez, ‘el Hitchcock colombiano’, como lo conocen en el mundo de la televeisión, regresa el lunes con 'La nieta elegida', del canal RCN. “Es una novela clásica de suspenso, llena de intriga, odios y amores, en la que nada es lo que parece y en la que cada uno de los personajes demostrará hasta dónde está dispuesto a llegar con tal de satisfacer su sed de venganza y ambición”, dice el canal sobre la creación que Jiménez hizo con Iván Martínez.

'La abulea', protagonizada por Teresa Gutiérrez Foto: Archivo EL TIEMPO

Para lanzar la telenovela, RCN invitó a un nutrido grupo de periodistas, no solo de Bogotá sino de medios regionales, para ver el primer capítulo en una sala de cine en Bogotá. Estaban varios miembros del reparto así como los protagonistas (Consuelo Luzardo, Kika Estévez y Carlos Torres), los directores de la serie y directivos del canal. Todos tuvieron que hacerse una prueba covid para entrar a la sala, todos menos Jiménez. El hombre que creó el misterio nunca apareció.



Buscarlo es un reto. Le gusta vivir en su mundo, algo que otros libretistas, como Miguel Ángel Baquero, apoyan: “Nosotros somos solitarios, nos gusta escribir así”. Para este lanzamiento, recibió llamados y emisarios, pero prefirió su casa.



Cine, literatura y cómic

Julio Jiménez nació en Cali en 1948, pero su familia se lo llevó a vivir a distintas ciudades desde muy niño, y ha transitado entre Bogotá y Medellín buena parte de su vida. Se sabe que es Aries y que, cuando tenía 11 años, quedó traumatizado por las películas 'El manantial de una doncella', de Bergman y 'Dos mujeres' con Sofía Loren, “eran un poco fuertes para mi edad”, contó en alguna ocasión.



En una entrevista que le hizo María Cristina Guerrero para la revista Elenco en los años 80, le dijo que de su profunda soledad de hijo único nació su amor por las radionovelas. Pero no solo se limitó a oírlas: las empezó a dibujar. Había nacido un narrador.



Jiménez convertía las radionovelas en cómics y se las vendía a sus compañeros de clase. “Esa es otra de sus facetas”, dice Héctor Forero. “También es un artista. En su casa de Medellín vi sus cuadros. Son obras gigantes hechas con pedazos de tapetes recortados. Es un mago”.



En la entrevista con Elenco, Jiménez confesó que fue radioactor los 15 años y que las actrices Alicia de Rojas y Ana Moijca se convirtieron en sus hadas madrinas. Llegó a la televisión, pero su carrera como actor duró muy poco: “solo dos años”.



Waldo Urrego lo conoció en las épocas de las radionovelas. “Fue en los años 60. Yo tenía una empresa de radio con mi esposa y con Carlos de la Fuente y Chela del Río. Nos sorprendió su talento, dibujaba muy bien y hacía historietas atractivas, muy al estilo de las de El Santo y Vampirela. Trabajó un tiempo con nosotros, pero pronto siguió su destino: escribir”.



Urrego sostiene que Jiménez se ganó un lugar de honor en la televisión colombiana con su universo clásico de terror en escenarios como casas alejadas, elegantes y sombrías, con sótanos oscuros y plagados de secretos, con pocos personajes, todos llenos de misterio, y con un invitado que llega a descubrir el alma y las sombras de sus habitantes.



“Su gran característica es que le puso a sus creaciones un sello de emoción y misterio en medio de unas situaciones y mundos de realidad asombrosa. Trabajé con él en Los cuervos y La abuela, que son mitos de nuestra televisión”.



Dago García, vicepresidente de producción de Caracol Televisión, libretista y productor, califica a Jiménez como el “hombre que nos abrió el camino a Fernando Gaitán, a Juana Uribe, a los Mauricios y a mí, entre muchos otros. Él y Bernardo Romero Pereiro fueron los pioneros. Se inventaron el ADN de la televisión, su carácter. Somos deudores de su trabajo, aunque todos somos muy diferentes. Su síntesis definió la fortaleza de nuestra medio”, dice.



Su legado es reconocido, pero los más jóvenes no lo tenían en su radar y durante el lanzamiento, periodistas de menos de 30 años quedaron con ganas de más, de ver el siguiente capítulo, de conocer más los personajes y la trama.



El estilo gótico



Consuelo Luzardo es una de las amigas cercanas de Jiménez y una de las protagonistas de 'La nieta elegida'. “Esta es la décima novela que hago de él”, dice.



Se conocieron en las tablas, en 1966, dirigidos por Santiago García. “Julio le ha dado una personalidad y un toque especial a la televisión que –creo– trajo de las radionovelas. Se inventó un estilo gótico y por décadas fue el rey de la sintonía. La gente sabía que en sus historias había un plus adicional, los obligaba a pensar mucho para conocer bien a sus personajes. Su temática es muy diversa: desde la reencarnación ('En cuerpo ajeno'), el hijo de que se cree muerto y aparece después ('La viuda de Blanco'), el misterio de 'Por qué mataron a Betty...' Tiene magia para ir armando un rompecabezas donde todo encaja y esa armada lleva a que la gente tenga que ‘echar cabeza’”.



Jiménez no solo escribía sino que dominaba la producción con la obsesión de Orson Welles en sus películas; solo le faltaba decir ‘¡acción!’. “Él mismo escogía su elenco y tenía fama de verse los capítulos con los libretos en la mano, mirando quién le había cambiado la letra. Hasta revisaba las cortinillas musicales. Julio Luzardo, mi hermano, que dirigió buena parte de '¿Por qué mataron a Betty?', decía que Jiménez manejaba todo y que él podía hacer poco en lo suyo”, recuerda Luzardo.



“En RTI, la programadora donde hizo sus telenovelas más emblemáticas, le tenían un respeto absoluto, un trabajo suyo garantizaba el rating y tenía en vilo a los televidentes hasta la escena final”, dice la periodista María Cristina Guerrero, que recuerda especialmente el lanzamiento de 'Zarabanda'. “Me mandó el resumen de la historia con dibujos y sé que los libretos les llegaban a los actores con los dibujos de sus personajes”.

'Los cuervos', uno de los más grandes éxitos de Julio Jiménez. Foto: Archivo EL TIEMPO

La nieta elegida, la nueva creación de Julio Jiménez. Foto: RCN

Tenía fama de neurótico y no permitía que le tocaran los libretos; estudiaba a cada actor con la mirada de un entomólogo en un microscopio. “Si uno no me está dando, lo llamo y le explico. Si veo que a pesar de eso no da, entonces le voy quitando importancia y lo desaparezco (…). Yo apruebo los castings, porque necesito saber qué ojos, qué cuerpo, qué pelo tiene, cómo habla, cómo se mueve. Necesito compenetrarme con el actor”, le dijo a EL TIEMPO en una entrevista a comienzos de este siglo.



Incluso se daba el lujo de tener sus actores favoritos siempre. Desde Carlos Congote hasta Delfina Guido, Teresa Gutiérrez, Kepa Amuchastegui y Consuelo Luzardo.

“Hoy”, dice Consuelo Luzardo, “las épocas han cambiado y es una experiencia diferente, compran las novelas y al escritor no le dejan meter la mano. Esta vez yo hice casting para el personaje. En plena pandemia tuve que grabar con el celular, de forma horizontal, en mi casa, una escena de pelea de marido y mujer, con Kepa Amuchtegui”, narra.



Entre los diez personajes que ha hecho para Jiménez no tiene uno favorito. “A todas las quiero, porque sus creaciones femeninas son muy especiales, desde la criada alcohólica que hice en 'El hombre de negro' hasta Magola Granados en '¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?': humilde, bruta, pero que va madurando y cambiando su cerrada manera de ser pero, antes que nada, tan humilde Magolita”, dice Luzardo.



La mansión de 'Los cuervos'



Los personajes de Jiménez son inolvidables, pero él es esquivo y tan enigmático como sus tramas. “Su éxito como libretista es tan grande, como su sigilo por conservar su vida privada”, dice María Cristina Guerrero que, en su momento, fue una de las pocas periodistas que pudo acercarse a su intimidad y conocerlo un poco.



Ahora, en su nueva historia, además de la Sara Roldán, de Consuelo Luzardo, una señora rica rodeada de malos familiares y con un hijo muerto que no sale de su mente y que se le aparece, tiene a Luisa Roldán, interpretada por la joven actriz Kika Estévez, y a Juan Esteban Osorno, a cargo de Carlos Torres, acaso el personaje más enigmático de la novela.



Su creador los pone en escena y sabe exactamente dónde están, ¿pero él? Los que mejor lo conocen nunca saben a ciencia cierta si amanece en Medellín, Bogotá, Miami o México, donde –como contó alguna vez– fue “feliz”. Todo el tiempo parece retomar una infancia nómada entre una ciudad y otra, y los viajes que hacía con su mamá, “apenas 15 años mayor que yo”.



Alguna vez Zharick León, una de las actrices de Pasión de Gavilanes (2003), en el lanzamiento de la telenovela 'Pasión de gavilanes', se topó con él y estuvieron un buen rato conversando. “Esa noche se me acercó y me habló. Me dijo que le había gustado mucho mi personaje. Yo no lo tenía muy claro, estaba muy nerviosa, no sé explicar muy bien qué pasó y no hablé con él lo suficiente”, contó la actriz en una entrevista en este diario.



Pero que sea un hombre reservado no quiere decir que sea huraño. Se asegura que es buen amigo de sus amigos y con libretistas como Miguel Ángel Baquero ('Merlina, mujer divina', 'Chepe Fortuna') ha sido muy amable. “Alguna vez le pedí que leyera algo mío, Los funerales de Remedios Canales, y tuve una opinión muy bonita. Hasta me preguntó cómo podía manejar tantos personajes”.



Baquero lo define como un “tipo muy claro en lo que quiere contar. No usa trucos dramáticos comunes en sus historias, como un embarazo para manipular. Desde mis 8 años, cuando vi 'Lola Calamidades', es mi escritor favorito, un hombre que sigue vigente, ahora más con 'La nieta elegida'”.



Para el creador de Casa de Reinas, otro de los valores de Jiménez es que “desde la estructura de un personaje inocente puede mostrarnos la vida sombría y podrida de una sociedad, como ocurre en casi todas sus obras. Ese inocente llega a una familia y comienza a develar lo quebrado”.



Es tanta la pasión que despierta, que Héctor Forero cuenta que cuando salió de Bucaramanga y llegó a vivir a Bogotá, uno de los primeros lugares que visitó fue la casona en la que se grabó 'Los cuervos', “por la carrera 7ª, muy al norte. Yo quería ver dónde había estado esa historia”, dice. Y luego tuvo la fortuna de trabajar con él y oír una y otra vez la canción de Don Juan de Marco.



“Yo le tenía terror y no duré con él, pero aprendí mucho. Y tengo otro recuerdo: un día me llevó a observar cómo se relacionaban los pájaros. Pasamos horas viendo los pájaros, porque necesitaba tener esa información para unas escenas A partir de ahí, miro más el entorno, me volví mejor observador para construir mis historias”, agrega Forero.



Por siempre y para siempre, como una creación de Edgar Allan Poe, Julio Jiménez tendrá un halo de misterio. Misterios que están en habitaciones, en sótanos, en la parte de atrás de las casonas y en sus personajes. Ahora, el hombre que de niño veía películas inspiradas en los libros de Agatha Christie y los clásicos de Alfred Hitchcock, regresa. Una nieta elegida lo pone de nuevo en la pantalla de la televisión.