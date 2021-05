¿Por qué 'El ejército de los muertos' de Netflix causó pánico?

La película El ejército de los muertos (Army of the Dead) tiene a muchos entre el amor y el odio. La más reciente producción del director Zack Snyder ha recibido críticas dispares, pero quizá la reacción más insólita alrededor de la producción que estrenó Netflix, es que aterra porque ofrece pixeles muertos.

Eso fue lo que dijeron algunos internautas luego de ver la película en sus televisores. Lo divertido, es que esta aventura de acción, sangre y zombis haya causado temor, por un pequeño punto luminoso en una pantalla.

Facebook Twitter Linkedin

Zomnis Army of the Dead Foto: Netflix

Luego de su estreno la semana anterior, la trama de más de dos horas de duración que muestra cómo los muertos vivientes han quedado confinados en la famosa ciudad de Las Vegas, sigue ubicándose entre los más visto en todo el mundo en la plataforma de Netflix. Pero el detalle de algunos puntos que aparecieron en las pantallas de quienes se atrevieron a verla, tiene una explicación, no tan terrorífica.

Muchos pensaron en cambiar el televisor o revisar si los pequeños puntos que dan forma a la imagen se estaban fundiendo. Otros llegaron a decir que se trataba de un fenómeno paranormal, pero si algo caracterizó a El ejército de los muertos, es que más allá de ser un filme de zombis, es en realidad una aventura más cercana a la acción, con una buena cantidad de sangre, pero sin conexiones tan claras con fantasmas, demonios u otras criaturas dentro del género.

Lo invitamos a leer: la violenta apuesta de Netflix porlos zombis

Facebook Twitter Linkedin

Dave Bautista en un momento brutal de Army of the Dead Foto: Netflix

Entonces, ¿Qué pasó?, simplemente el equipo de realización decidió usar una cámara digital con unos lentes un poco más antiguos para darle una cierta textura a las imágenes, lo que llevó a la aparición de esos elementos extraños en la película, que en redes sociales recibió el jocoso nombre de Army of the Dead…Pixel.



No es la primera vez que se evidencia la aparición de esos detalles durante la visualización de algunos contenidos en Netflix, de hecho Shadow and Bone y El legado de Júpiter, también mostraban estos pixeles.



Cultura

@CulturaET