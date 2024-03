‘El duro’, giro a un clásico de acción de los ochenta

El estreno público y único en pantalla grande de la película El duro (Road House, en inglés) –una nueva versión de la cinta de culto homónima de los 80, protagonizada por Patrick Swayze–, se realizó el 8 de marzo durante el prestigioso Festival South by Southwest (SXSW), en Austin, Texas. El evento contó con todas las estrellas que participaron en la producción, pero la expectativa estaba centrada en si podría igualar o superar a la cinta original de 1989. Y, al parecer, la crítica especializada le ha dado su ‘bendición’.

Enrique Abenia, de Cinemanía, le otorga 3 estrellas y media sobre 5, y comenta que “un carismático Jake Gyllenhaal se pelea con Conor McGregor y mejora la original”; mientras que Boyd Hilton, de Empire, afirma: “Dirigida con pericia, con un guion ingenioso y una visión maravillosamente original del arquetipo del héroe de acción, esta nueva entrega de Road House es una auténtica delicia”, y la califica con cuatro estrellas sobre 5.

El remake cuenta con un elenco estelar que incluye a Jake Gyllenhaal, al cantante Post Malone, a Daniela Melchior, Joaquim De Almeida, Lukas Gage, Jessica Williams y Billy Magnusen. Y ofrece un atractivo adicional: marca el debut en el cine de Conor McGregor (véase recuadro), el renombrado luchador de artes marciales mixtas y boxeador irlandés. McGregor, excampeón de peso pluma y peso ligero del Ultimate Fighting Championship (UFC), es el primer luchador de la UFC en conquistar títulos en dos categorías, simultáneamente.

La trama de la cinta sigue a Elwood Dalton (Jake Gyllenhaal), un exluchador de la UFC decidido a dejar atrás su turbulento pasado y su inclinación hacia la violencia.

Sobreviviendo a duras penas gracias a su reputación, Dalton es contratado por Frankie (Jessica Williams), propietaria de un bar en los Cayos de Florida. Con la esperanza de proteger su establecimiento de una pandilla violenta que amenaza con destruirlo, Frankie lo recluta como su nuevo guardia de seguridad. Sin embargo, la situación se complica con la llegada de Knox (Conor McGregor), un despiadado asesino a sueldo.

Con peleas brutales y violencia en aumento, los cálidos Cayos se tornan más peligrosos que cualquier desafío que Dalton haya enfrentado en el octágono.

El duro acaba de estrenarse en la plataforma de Amazon Prime con la promesa de convertirse en un nuevo clásico del género de acción. Hablamos con Gyllenhaal sobre su personaje y el aprendizaje que le dejó.

Amo al personaje. Cuando lo leí, no tuve dudas sobre hacerlo o no hacerlo. Hubo cuatro escenas que leí y que me convencieron de una vez.

¿Qué ha aprendido de Dalton? ¿Le gustaría ser más parecido a él en algún sentido?

¿Recuerda cuáles fueron?

La primera fue la escena de la gran pelea en la que Dalton le pregunta a uno de los contrincantes si tiene seguro dental. Para mí esa frase fue determinante. Ahí es como realmente llegas a conocer a un personaje, ahí entiendes para donde va. Ahí es cuando dices: ‘okay, este tipo es interesante, tiene distintos niveles, hay cosas para interpretar ahí’. Pero, además, Dalton siempre tiene este humor irónico y algo que me llamó mucho la atención es que siempre está quieto... hasta que ya no necesita estarlo.

Es parsimonioso...

Sí. Y eso he aprendido de él mientras lo interpretaba. Aprendí que hay un verdadero poder en la quietud. Y eso para mí es particularmente importante y diferente. Cuando estamos en un escenario o en un set, la realidad es que tendemos a querer hacer mucho movimiento. Es la forma de hacernos notar, de demostrar que existimos, de ser vistos. Es un personaje muy tranquilo. Es realmente genial. Y su quietud es algo que realmente me gusta de él.

¿Y qué aprendió al hacer esta película? No particularmente del personaje, sino al hacer esta película.

Aprendí que tengo un trabajo muy loco y que es absolutamente increíble. Es decir, todavía no puedo creerlo, pero me encontré frente a frente con Conor McGregor en una pelea. Hice escenas con él que jamás pensé que podría hacer. Aún me resulta surrealista.

Uno de los aspectos más interesantes de Dalton, su personaje, es que tiene muy en claro cuáles son sus límites, sabe cuándo empujar y cuándo alejarse, se conoce profundamente. ¿Usted conoce sus límites? ¿Es consciente de ellos?

Bueno, creo que esa es una de las cosas más interesantes de Dalton. Quiero decir, él es el tipo de personaje que termina estando en una posición donde siempre se le está buscando el quiebre. Por ejemplo, como el personaje que interpreta Conor Mc Gregor es un personaje enviado para que él no pueda más y desdibuje sus límites. Y ahí es donde la película realmente se vuelve fuerte. Realmente es como si ahí se volviera una película diferente.

¿Alguna vez se ha preguntado cómo sería su vida si, al igual que su personaje Dalton, tuviera que empezar de nuevo? Si tuviera que cambiar toda su vida...

Sin lugar a duda, sería chef. Cocino todo el tiempo. Soy un pésimo cocinero, pero cocino.

¿De dónde sale su amor por la cocina?

He estado cocinando desde que era niño, y para mí no hay nada mejor que cocinar para las personas que amo. Eso es algo que disfruto mucho. Cocino todo el tiempo. Es algo que amo y creo que se me da bien. Y, sobre todo, es algo que les brindo a las personas que amo con mucha alegría.

¿Qué es lo que más le gusta cocinar?

No hay algo favorito. Principalmente, me encantan los ingredientes y me encanta ir al mercado a comprar ingredientes, y luego descubrir qué cocinar. También soy un poco obsesivo con leer libros de cocina, así que eso es un poco mi cosa favorita. Además, y aunque no me lo crean, me encanta lavar los platos (risas).

Eso no se escucha todos los días! (risas).

Hay un libro de cocina que me encanta que salió el año pasado. Y hay una sección, un capítulo en él llamado ‘Cocinar es limpiar’. Y creo que es tan cierto. Para mí, no puedes tener uno sin, obviamente, tener el otro. Y si disfrutas cocinar tienes que también disfrutar de lavar los platos. Especialmente para el cocinero amateur.

¡Es decir que, en serio, disfruta los libros de cocina!

¡Sí! Los leo por la noche antes de irme a la cama, la mayoría de la gente lee best sellers, grandes libros. A mí me encanta leer libros de cocina. Me gusta leerlos y me gusta la alegría que me genera pensar en salir y hacer compras.

El debut en el cine de Conor McGregor

¿Cuál fue la sensación de esa primera vez en escena? (Mc Gregor tiene un semidesnudo).

No sé (responde con timidez). Pensé que tal vez era demasiado. Que mi mamá lo iba a ver. Pero me sentí fuerte, me sentí poderoso.

¿Le gustó verse en la pantalla, actuando?

No sé si “gustarme” es la palabra. Disfruté viendo la película y viendo todo nuestro trabajo duro y la creación que hicimos, y disfruté sentarme al lado del director Doug Liman y mi compañero de reparto Jake Gyllenhaal, quienes pusieron una cantidad tremenda de trabajo. Y esta es la vida de ellos. Me inspiró ver cuán apasionados eran y cuán comprometidos estaban, y luego ver cómo todo tomaba forma, me sentí muy honrado y orgulloso de estar presente y estar allí con ellos.

Cuando le ofrecieron ser parte de la película, probablemente tuvo muchos pensamientos sobre cómo sería actuar y estar en un set. ¿Es más difícil o más fácil de lo que pensaba?

Mucho más difícil. Es muy duro. La carga de trabajo es muy pesada. Por ejemplo, las escenas de acción: yo estaba haciendo mis propias acrobacias, estábamos peleando en medio del océano Atlántico. Si la toma no estaba bien, había que volver a subir al bote y volver a intentarlo. Estuve en el agua durante 18 horas seguidas. Así que fue duro. Pero estoy muy feliz de que esto haya quedado para toda la vida y de haber hecho mi parte.

¿En la vida, cree que hay héroes y villanos?

No. Diría que todo el mundo tiene una parte de ambos. La gente tiene un héroe y un villano dentro de ellos. Tenemos lo bueno y lo malo en nosotros.

¿Le gustaría hacer otra película?

No. En este momento no. En este momento me voy a concentrar en seguir luchando. Fue tan solo una experiencia. Una experiencia para contarles a hijos y nietos… cuando sean mayores de edad. Pero ya que estamos hablando se seguir en estos temas, tal vez haría una película para niños, la voz para una película. O tal vez una especie de audiolibro. Quizás haga eso para mis hijos.

