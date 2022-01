La tragedia de los Gucci y el terrible asesinato de uno de sus miembros, fue escrita, en buena parte, en Bogotá.



'House of Gucci', la más reciente película de Ridley Scott, quien también dirigió 'Alien', 'Blade Runner' y 'Gladiador', es una amalgama de thriller, humor negro y estrellas de Hollywood como Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver, Jeremy Irons y Jared Leto.



Detrás de la adaptación de este drama de la vida real –que acabó con un crimen que conmocionó a la sociedad italiana en la década de los 90– está Roberto Bentivegna.

El revuelo que ha causado la película en todo el mundo lo tomó por sorpresa y ahora mira de reojo su agenda para saber su itinerario de viajes este año.



“No sé si me quede en Bogotá”, dice Bentivegna, el guionista de la película, que se encuentra conmigo en una panadería en el norte, se acomoda en un sofá, luego de dejar a un lado su gabán negro, pide un té y le da sorbitos despacio.



Bentivegna podría ser de cualquier parte de Colombia. Su físico encaja, su actitud desenfadada y el cariño que le profesa a este país lo convertirían en un embajador de lujo, pero tiene un acento raro que lo delata en ese estupendo español que habla: el de los que nacieron en Sicilia; además toma té de menta, un gusto más británico que local. Casi no gesticula ni manotea, rasgos típicos de los italianos; sin embargo, habla duro y se ríe con ganas.



“Qué como vine a Colombia?, ¡pues en avión!”, arranca en broma una larga charla en la que evoca cómo se encariñó con este terruño y por qué se quedó aquí desde que la pandemia lo dejó ‘encerrado’.



Tiene 39 años, es guionista, cineasta y en contra de sus bajísimas expectativas podría ganarse un premio Óscar o un Bafta (los homólogos de las estatuillas doradas en la Academia Británica).



Su talento, que por años plasmó en miles de hojas contando historias de guiones que jamás se produjeron, al fin saltó a la vista: el legendario director Ridley Scott se enamoró de lo que leyó y lo llevó a la pantalla, después de 20 años de espera.

Roberto Bentivegna, el guionista de House of Gucci. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Yo crecí en Milán y mi mamá es diseñadora de modas, entonces cuando empecé a trabajar en el guion, a investigar la historia, fue algo que me salió del corazón FACEBOOK

“Este fue uno de tantos proyectos que no habían encontrado el guion ideal, que contara la historia de la manera que querían. Yo fui el séptimo guionista de la película y de los 6 anteriores ninguno entendió –y lo digo con mucho respeto porque son ganadores de Óscar y son mucho más importantes que yo– el tono de la historia. Yo crecí en Milán y mi mamá es diseñadora de modas, entonces cuando empecé a trabajar en el guion, a investigar la historia, fue algo que me salió del corazón”.



Bentivegna llegó a Colombia en febrero de 2020 para la boda de Alejandro Martínez, su amigo desde que estudiaron juntos en el Emerson College de Boston dos décadas atrás.



No era su primera visita. Vino como turista hace cuatro años, luego de echar un ‘pinochazo’ sobre dónde gastar unas millas que tenía con Aeroméxico. Semanas antes de que explotara la pandemia y el caos en el mundo, Roberto ya traía finalizado el guion que le daría la fama, el que por fin le permitiría mostrar en la pantalla su trabajo.

'House of Gucci' (La casa Gucci) es un brutal entramado de intrigas y traiciones en la famosa casa de modas.



La historia tiene como portagonista a Patrizia Reggiani (una brillante Lady Gaga), una mujer desconocida, de clase humilde y con poco glamur que no tenía posibilidades de ingresar al multimillonario mundo de la alta costura, y mucho menos de que se convirtiera en una figura de una de las casas de modas más importantes y famosas del mundo: la Gucci.



Sin embargo, Maurizio (Adam Driver), uno de los herederos de la firma, puso sus ojos y su corazón en ella. Su llegada a la familia fue solamente el detonante de las tensiones que vivían los hermanos Aldo y Rodolfo Gucci (Al Pacino y Jeremy Irons), trasladadas a sus hijos Maurizio y su primo Paolo (Jared Leto) por detentar el poder.



Patrizia fue el motor para que se revelaran la envidia, la hipocresía, el rencor y la ambición desmedida que acabaría en un asesinato.



Este terrible drama, en las manos de Bentivegna, es un brillante relato salpicado de humor negro, una sátira, “el género más difícil de lograr, y por eso la crítica de Gucci ha estado tan dividida. Es que ves una crítica diciendo una cosa y luego lees otra y llegas a pensar que son de dos películas diferentes: hay gente que piensa que es una obra maestra y otros que es una mierda”.



Por el momento, Roberto desconoce su suerte y depende de la temporada de premios que se avecina, así que disfruta de la inestabilidad climática de Bogotá y de visitar sitios que le encantan como el Café Tropicalia y Jacques. “En este momento soy un vagabundo del mundo”, dice.

¿Por qué se quedó en Colombia?



Antes de la pandemia me había mudado a Los Ángeles, una ciudad que odio porque es una ciudad muy monotemática: todos quieren hacer cine, hasta el odontólogo y el conductor de Uber. Y la verdad mis ideas salen de otro lado: yo no quiero sentarme hablar con otro guionista o director…. sino con un minero, un obrero, el mesero...

La primera vez que vine a Colombia fue de paseo y por curiosidad. Mi maestra de español es de Bogotá y me inculcó el gusto por Colombia, hablábamos de todo: de política, de amor, de muerte, de filosofía, de turismo, entonces me sembró la idea de venir.



Ese viaje fue increíble: pasé por Bogotá, Bucaramanga, Barichara, Villa de Leyva, el Eje Cafetero. Me sentí muy cómodo porque soy italiano, de Sicilia, y Sicilia es Latinoamérica por un tema genético porque tuvimos una influencia española muy fuerte; vi muchas cosas familiares aquí. Me sentí cómodo de inmediato. Ese fue mi primer viaje, así que cuando volví ya sabía que amaba Colombia.



El segundo viaje fue para la boda de Alejandro y tres semanas después empezó el ‘mierdero’ –esa palabra se la aprendí a él–, entonces nos encerraron, y cerraron las fronteras. Yo tenía dos semanas para decidir si tomaba un vuelo humanitario de regreso a Los Ángeles, pero me pregunté: ¿por qué irme? ¿por qué volver a una ciudad que odio cuando estoy en un país que amo? La elección fue muy fácil.

Me quedé en Bogotá, me fui para la Costa –estuve en Santa Marta un mes, en Barranquilla, un mes, en Cartagena, una semana, bajé a Medellín y volví a Bogotá. FACEBOOK

TWITTER

Me quedé en Bogotá, conseguí papeles médicos, ya cuando fue posible salir, me fui para la Costa –estuve en Santa Marta un mes, en Barranquilla, un mes, en Cartagena, una semana, bajé a Medellín (casi no me gustó, dice en voz baja) y volví a Bogotá. Y en ese tiempo trabajé sobre el guion de la película. Desarrollé el guion aquí, ya lo había escrito, pero desde aquí, por Zoom, le hicimos los desarrollos.



A algunos guiones se les hace mucha reescritura. A este llegó un punto en que le dije a Ridley (Scott): ‘Oye ya’. Me llamaba cada cinco minutos. Yo creo que estaba aburrido en la pandemia. Él me pedía que le escribiera otra escena de Patrizia (Lady Gaga) con Pina (Salma Hayek)…pero ya tenemos cinco más, pensaba yo. En fin.

'House of Gucci' tuvo una estupenda recepción en el mundo, pero siento que en Colombia pasó algo desapercibida…



Sí, además la gente confunde mucho las historias de Versace y Gucci, pero en el mundo ha sido la única película adulta (que no es animación ni de superhéroes) que ha logrado 145 millones de dólares de recaudo en la pandemia. Eso es un gran logro.

Un irreconocible Jared Leto como Paolo Gucci. Foto: Universal Pictures

¿Cómo terminó siendo parte de la película?



Yo había escrito un guion que llegó a las manos de Ridley Scott y de su esposa Giannina y les gustó mucho, y me ofrecieron hacer el guion de Gucci. Esta historia había sido como la de Excalibur, nadie pudo sacar la espada de la roca y por eso me lo dieron. Yo era su última esperanza. Casi no me pagaron, al principio no querían, pero después se arregló.



¿Cómo funciona eso de los pagos en Hollywood?



Depende de cómo se construye cada proyecto. Es irónico con este porque la expectativas eran tan bajas que mi agente logró un estupendo acuerdo: “si se produce la película, Roberto recibe algo”. Pensábamos que eso no iba a pasar, era una apuesta, pero íbamos por la desesperanza.

¿Y después del estreno sigue obteniendo ganancias?

​

Sí, pero eso es algo que veré mucho más adelante.

¿Cuál es la pregunta que más le han hecho sobre la película?

​

Que a qué huele Lady Gaga.

¿En serio? ¿Y la responde?

​

Sí, claro. Huele a unicornios y miel.

¿Por qué termina en el mundo del cine?

​

Eso es algo que soñé toda mi vida, desde los 7 años.

¿Cuántos tiene?

​

8 (se ríe)… 39.

Es muy joven…

​

Es chistoso, porque antes de Gucci nunca había visto producido mi trabajo, escribí muchos guiones que jamás se llevaron a la pantalla, y no me sentía bien porque tenía muchos amigos de mi edad con varias películas encima y entonces cuando me preguntaban: eres guionista, dónde podemos ver tu trabajo tenía que empezar a explicarles que muchas veces ganas muy bien, pero que no hay nada en la pantalla. Pero la frustración es enorme. Ahora que tengo esta película se han borrado muchos años de frustración en un momento, porque es muy importante… es un poco como la historia de la tortuga y la liebre… ¡al fin llegué!.

¿Usted estudio literatura, cine…?

​

Estudié cine y literatura en Boston e hice un posgrado, un MFA (Masters of Fine Arts), en dirección y guion en Columbia University en Nueva York.

Roberto Bentivegna junto a la protagonista, Lady Gaga, en la premiere en Londres. Foto: Cortesía Roberto Bentivegna

Pero nació en Italia…

​

No, yo nací en Londres, por motivos diplomáticos. Mis papá es italiano y mi mamá, italoinglesa, y ellos querían que yo tuviera dos pasaportes, así que me produjeron en Londres (se ríe), pero crecí en Milán hasta los 16 años, luego viví tres en Londres y me fui para Estados Unidos a los 19 años, solo. Y llevo 20 años allá y pues no sé…



¿Es complejo Estados Unidos en este momento?

​

Sí. Por Trump. Y con Biden ha sido difícil porque la fractura ya estaba hecha. No es que con la llegada de Biden se haya solucionado todo de la noche a la mañana. El daño ya está hecho.

Hay una división tan profunda como en Colombia…

​

Sí, pero creo que la sociedad americana es más enferma que la colombiana y no quiero sonar cursi, pero creo que aquí tienen algo de corazón. En Estados Unidos tienen armas y hay una crisis existencial en este momento que es muy fuerte.



Entonces estoy revisando mis opciones de vida y siempre tendré un pie en Los Ángeles, por mi trabajo, pero quiero tener solamente un pie, no todo el cuerpo. Y mis opciones están entre Ciudad de México y Bogotá.

México tiene una industria cinematográfica mucho más robusta…



Sí, lamentablemente Colombia no tiene una industria así, hay trabajos extraordinarios eso sí: 'Monos', 'El abrazo de la serpiente','Pájaros de verano'.



Y vi 'Encanto' el otro día y ¡puf!… me resultó muy cursi. Creo que en ese caso se notó mucho que los directores no eran colombianos y yo no soy de los que creen que colombiano dirige lo colombiano, pero en 'Encanto' se notó en cosas muy específicas del país.

Recapitulemos: estudia cine y… ¿cómo se engancha en Hollywood?



Escribí un guion en mi segundo año del posgrado, tenía 24 años, gané varios premios y me contacté con la agencia CAA, que es muy buena, pero que tiene agentes no tan buenos. Fueron años un poco perdidos, siento que no trabajé al nivel ni con la gente adecuada. Eran mis historias y algunos encargos.



Después de eso, escribí un guion llamado 'La anguila' que apareció en 'The Black List', que recopila los mejores guiones de Hollywood y eso me ayudó mucho. Ahora esa lista no tiene el mismo brillo, pero hace diez años era muy reputada, muchos guionistas importantes han salido de ahí. Ahí me contactó la agencia WME y todo cambió para mí, es un poco como con las parejas: con una te sientes mejor que con otra.



Lo de Gucci fue a partir de un encuentro con Giannina Scott. Cuando escribí el guion nadie estaba involucrado, ni los actores y ni siquiera Ridley. Lo hice para la productora y yo soñaba con que Ridley lo hubiera leído y le hubiera encantado, pero pensando más en un próximo proyecto. Mis expectativas eran muy bajas.

Facebook Twitter Linkedin

Roberto se repitió la película en Cinema Paraíso en Usaquén. Foto: Cortesía Roberto Bentivegna

Y cuando se vincularon los actores empezaron las reescrituras del guion…



Así es. Pero como te dije es mi primera película materializada, así que aprendí muchas cosas también en cuanto a estrategia, negocio y producción. Y cuando entra al proyecto un actor o actriz muy famoso quiere más escenas. Así que tuve que agregar muchas más y el guion se alargó muchísimo.



Y, por ejemplo, Robert de Niro y Helena Bonham Carter que también iban a participar, no aparecieron al final en la película, porque no hubo acuerdo económico, pero escribí escenas con ellos que luego tuve que quitar. Se perdieron.



Lo otro es que escribí algunas secuencias sin pensar que Al Pacino y Jeremy Irons estuvieran juntos en la película, pero cuando tienes a actores de este tipo, leyendas, es una ocasión perdida si no los pones juntos en pantalla. Así que armé algo en la trama para que los dos hermanos estén juntos. Son momentos desde el punto de vista de la narrativa en los que la escena no sirve, pero es que debes tener a dos íconos uno al lado del otro.



Eso es algo que aprendí.

Desde su perspectiva, ¿cree que el trabajo del guionista es poco apreciado en la industria?

​

Yo realmente estudié dirección.

Ese es el combo ideal: escribir y dirigir.

​

Sí, pero a veces los buenos directores no escriben bien y viceversa. Para mí el guion lo es todo, es difícil sobrepasar un guion mediocre. Por ejemplo, Paolo Sorrentino (La gran belleza), para mí, es un genio visual y los guiones que filma son suyos, pero es que nadie los podría dirigir como él. Creo que sucede lo mismo con Fellini o Terry Gilliam: son genios visuales.



Pero por lo general un guionista es fundamental en la película. Es la estructura, el palacio.



Es raro porque es mi primera experiencia con esto, sé el trabajo que hice y sé que casi todo está en la pantalla.

Tiene en sus planes dirigir sus propios guiones…

​

Sin duda, si me lo dejan hacer.

Algo así como les sucedió a Charlie Kaufman o Aaron Sorkin, guionistas convertidos en directores…



Sí. Aunque creo que las mejores películas de Charlie Kaufman son las que dirigieron otros: 'Eterno resplandor de una mente sin recuerdos', '¿Quieres ser John Malkovich?', 'Adaptation' (El ladrón de orquídeas), 'Human Nature'…y cuando se convirtió en director creo que se sobreintelectualizó, pero tal vez es más integral ahora, lo puedes amar u odiar, pero es el dueño de su suerte.



La cosa es muy frustrante cuando escribes algo, de una manera especial, tienes la película en mente porque eres director y cuando entregas eso a un director que toma decisiones diferentes de lo que imaginabas… es un proceso de aprendizaje muy duro en el que tienes que renunciar a tu ego.



Yo tuve la suerte de dejar mi guion en las manos de un genio como Ridley Scott, no quiero imaginar cómo será con alguien que no toma en cuenta tus opiniones y arruina tu historia.

Roberto Bentivegna, durante el rodaje de 'House of Gucci'. Foto: Cortesía Roberto Bentivegna

¿Por qué estudió español?



Porque viviendo en Los Ángeles siempre estaba rodeado de latinos, y me frustraba mucho no poder hablar con ellos en español. Era una razón muy práctica, además que culturalmente hablando me siento más cerca de Latinoamérica que de Estados Unidos.

Tiene sangre británica… ¿qué heredó de ahí?



La formación y el sentido del humor muy seco y oscuro. Una cosa increíble fue cuando vi 'House of Gucci' en Londres y el público anglosajón se murió de la risa con la historia.



Cuando la vi acá, en Cinema Paraíso, nadie se reía, todos se la tomaron muy en serio.

Gustó, pero la apreciaron en otro tono. Son dos maneras de verla muy diferentes.



Un poco lo que sucedía con el humor ácido de los Monty Python…



Exacto. Hay una cosa que he aprendido con Gucci y es que nadie te prepara para la crítica, así que no es bueno criticar tanto el trabajo de los demás, empezando porque lograr una película es un milagro.

¿Qué sentía cuando leía malas críticas?

​

La verdad, creo que muchos críticos no entendieron la película, la tomaron demasiado en serio, pensaron que era un drama puro y perdieron el humor negro. Es una historia muy grotesca que debe tomarse así.

Si se queda en Colombia, ¿dónde sería?



Yo amo tres ciudades en Colombia: Bogotá, por la cultura, y Barranquilla y Cali, especialmente por la gente. Pero creo que debería estar en Bogotá.

¿Qué es lo que más le ha gustado de Bogotá?



La comida, la naturaleza… Bogotá es una ciudad abrazada por las montañas, me parece un contraste muy dramático, impresionante. Me encanta que en cada esquina hay algo, vida, música, y yo soy un estudiante de la vida, es gasolina para mi motor.



Me gusta mucho la forma como la gente se relaciona y pasa momentos juntos, es muy común que los colombianos me inviten a pasar tiempo con ellos, son muy espontáneos, se parecen a los italianos.

¿Y qué no le gusta?



¿De verdad quieres que te lo diga? Que a veces me cancelan los planes y las citas a último momento.

Somos terriblemente incumplidos…

​

¡Uf! Que lleguen tarde no me molesta tanto, pero que a último momento cancelen, terrible, que media hora antes de una cena me llamen a decirme se me complicó la noche, me da mucha rabia. Maneja tu calendario.

Adam Driver y Lady Gaga en 'House of Gucci'. Foto: Universal Pictures

Bueno… ese puede ser un rasgo muy británico…

​

Sí, se me sale. Y otra cosa que no me gusta es que los colombianos pueden ser malinchistas (que prefieren lo extranjero sobre lo nacional). Es increíble. Yo, que soy de otro país, noto el encanto de Colombia y me parece que a veces tengo que explicárselos a los colombianos porque no lo ven. Aunque creo que pasa en muchas partes, no es algo solo de acá, la gente es muy crítica con respecto a su propio país.

¿Qué proyectos vienen ahora?



Acabo de terminar el guion de una película para Amazon, que sucede en Grecia y que tiene un tono similar al de El talentoso señor Ripley. Me tiene muy feliz: creo que es de lo mejor que he escrito.



¿Qué tanto se involucra en la producción de su guion?



Mucho, el director de esta película de Amazon me ha consultado y con Ridley también fue así. Por ejemplo, siempre creí que Lady Gaga fue la persona para la que escribí el guion, y se los dije a ellos. Aunque es su película, y siempre el director dirá que fue su idea, pero las buenas ideas vienen de muchas partes y eso está bien.

¿Cómo trabaja, en varios proyectos al tiempo o de a uno?



Depende. Si ya solamente es hacerle arreglos a un guion puedo estar escribiendo otro al tiempo, pero escribir dos cosas desde cero al mismo tiempo es imposible.

¿A qué guionistas admira?



Billy Wilder, Sam Peckinpah, Rodrigo García, Paul Thomas Anderson… Stanley Kubrick no era un guionista pero él mismo adaptó los libros y creo que eso les molestaba mucho a los autores, porque de alguna manera robaba la semilla de la novela: pasó con El resplandor, La naranja mecánica y Doctor Strangelove.

¿Y mujeres directoras o guionistas que admire?

​

Amo a Lina Wertmüller, Sofía Coppola –una de mis películas favoritas es Lost in Traslation, me emociona mucho-; adoro a Jane Campion, de ella vi El piano cuando tenía 11 años. Sabes, para mí entre los 10 y los 14 años fue determinante porque vi cosas que me impactaron desde el punto de vista cinematográfico: El piano, Pulp Fiction, Bad Lieutenant (de Abel Ferrara), Dead Man (con Johnny Depp) o Crash, de David Cronenberg.

Creo que no eran títulos para ver a esa edad…



Fue por mi papá, por eso creo que salí rarito (risas)… de las directoras actuales me encanta la de Titane, Julia Ducournau, que la ves y no crees que sea la directora, luce muy distinta a lo que hace en pantalla. Es lo que le pasa a David Cronenberg, que es como un doctor, pero loco.



Y hay otra directora italiana que me encanta, Francesca Archibugi que dirige Il grande cocomero, que es una película que nadie ha visto fuera de Italia, pero que es poesía.

¿Se queda por ahora en Colombia.

​

No…

¿Entonces?



Es que depende de qué pase con los premios con los que tengo, como en todo, bajas expectativas, no sé si es algo que has notado en toda la entrevista. Esta vez no son bajas, son al sótano.

¿No piensa que puede ganarse un Óscar o un Bafta (en los que está preseleccionada la película en 13 categorías)?



No. La película ha sido muy divisiva, no tan fácil de apreciar. Y lo que siempre he dicho: el drama –y lo amo- es mucho más fácil de hacer que la comedia o la sátira. Tu puedes hacer un drama, de una persona enferma o de una mujer que perdió a su hijo, y de inmediato tienes la simpatía del público y de la crítica; pero cuando te metes en la comedia te expones más a la crítica.



En los Óscar, yo creo que Lady Gaga y Jared Leto tienen muy buenas posibilidades. Y eso para mí ya es una victoria enorme porque es mi primera película. Yo estoy tomando cada pequeña victoria como la más grande.

