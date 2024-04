El doloroso momento por que pasa el director Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola, el famoso director de películas como El padrino, Apocalipsis ahora y Drácula, solo por nombrar algunas, está pasando por un momento agridulce en su vida.

Logró llevar a buen puerto su más reciente producción cinematográfica, Megalópolis, pero no ha conseguido un estudio para distribuirla y llevarla a los cines. Ese filme se presentará en la nueva edición del Festival de Cannes (que irá del 14 al 25 de mayo, pero la alegría de estar en el encuentro de cine más prestigioso del mundo también se ha visto opacada por la reciente muerte de la esposa del realizador, Eleanor Coppola.

La artista y documentalista falleció el viernes a los 87 años, también dirigió los filmes Paris can Wait (2016) y Love is Love is Love (2020) y fue la encargada de registrar el detrás de cámaras de las producciones de su familia.

Hizo Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse, recordando la pesadilla que fue para su esposo rodar Apocalipsis ahora, una de las cintas más polémicas y aplaudidas alrededor de la guerra de Vietnam.

La matriarca del clan Coppola estuvo en los rodajes de María Antonieta y Las vírgenes suicidas, ambas de su hija Sofía Coppola. Eleanor conoció a Francis Ford Coppola cuando él rodaba su primera cinta, Dementia 13, una propuesta de horror en blanco y negro de 1963, que con los años se convertiría en un clásico de culto.

La tensión, el dolor y la incertidumbre parecen ser las cartas que se revelan para el destino del famoso director, que ahora parece tener que mendigar en los grandes estudios.

A eso se suma la naturaleza de ‘proyecto maldito’ que ya se está comentando entre la gente de la industria del cine, ya que Megalópolis ha sido una apuesta con muchos tropiezos y sobresaltos, desde que a Francis Ford Coppola se le ocurrió en el 2001.

La historia ha sido complicada. Cuando el realizador tenía el proyecto esbozado y estaba trabajando en su preproducción, sucedió el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, lo que puso en pausa sus intenciones de empezar el trabajo cinematográfico.

Aprovechó la fortuna conseguida gracias a la adquisición de viñedos para no dejar morir el proyecto, de hecho vendió parte de ese negocio para obtener el efectivo necesario.

Aunque fuentes cercanas al cineasta reconocieron que la idea del filme se le ocurrió a Coppola en 1979 y desde ese entonces ha tratado de hacerla realidad. Sin poder impulsar su idea con el apoyo externo, el propio Coppola decidió encarar el costo de la producción y sacó de su bolsillo los 120 millones de dólares que costó Megalópolis.

Pero lo más duro es que los compromisos bancarios están a su nombre y si no consigue rápido un apoyo para la distribución, se le podría complicar la vida. Todo eso, a pesar de que ha reconocido recientemente que lo que menos le importa es ganar mucho dinero, su verdadero objetivo es que el filme se pueda proyectar en cines y no solo en una función limitada para los festivales.

La trama de Megalópolis se enfoca en un arquitecto que se empeña en reconstruir una ciudad devastada, pero encuentra muchas barreras en el alcalde de ese sitio, quien siente que el proyecto es imposible.

Quienes han tenido la oportunidad de ver un primer corte de la cinta la describen como una mezcla de ciencia ficción, drama, suspenso con ciertos toques experimentales. Quizá de esa percepción venga el miedo de las grandes distribuidoras de cine de apostar por ella, ya que no es solo el valor de la producción lo que está en juego, sino también los gastos de publicidad, que llevarían a que el presupuesto se elevará a unos 220 millones de dólares, demasiado dinero para una cinta que bien podría ser tildada ‘de autor’.

Además, ha tenido que lidiar con rumores de una etapa de producción complicada, cosa que han negado varias veces Coppola y su protagonista, el actor Adam Driver, que ha apoyado hasta el cansancio este proyecto.

Hollywood está condenada si no hay espacio para las Megalópolis

Eso mismo han hecho algunos periodistas y fanáticos que sienten que la industria no está tratando bien a un hombre que hizo parte de su mejor historia.

El crítico de Vulture, Bilge Ebiri, aseguró que “Hollywood está condenada si no hay espacio para las Megalópolis”. Algo más radical hizo su colega de RogerEbert.com, Matt Zoller, al invitar a los asistentes a la próxima gala de Cannes a apoyar con aplausos histéricos al filme para que genere el interés de alguien con el poder adquisitivo para llevarla a todo el mundo.

La buena noticia es que la cinta está haciendo el ruido necesario para no morir en el intento y ojalá, como en otras ocasiones le ha pasado a Coppola, pueda escapar del apocalipsis y ver la luz del cine.

ANDRÉS HOYOS*

* Con información de Efe