El poderoso reencuentro con ‘Tres escapularios’

"Si yo le pongo un sueldo, ¿por cuánto haría usted un trabajo? (…) Ya sabe manejar, tiene porte”, le dijo un hombre a Isabel Jiménez luego de que la vio haciendo una escena de acción de la película 'Tres escapularios'.

“No señor, yo soy actriz”, le respondió ella un poco confundida (...). “Estamos haciendo una película”, recalcó, refiriéndose a su primer largometraje que acaba de estrenarse en las salas de cine del país.



'Tres escapularios', dirigida por Felipe Aljure ('La gente de La Universal' y 'El Colombian Dream'), es una interesante narración acerca de la venganza, la violencia y la redención a través de dos jóvenes que se encuentran para cometer un asesinato.



Aunque se hizo en el 2015, solo hasta ahora el público tiene la oportunidad de conocer otra mirada de un realizador que consiguió llamar la atención gracias a una exploración muy interesante con el humor negro, los conflictos sociales y la cotidianidad colombiana.



“El amor, el desamor, la fe y otros valores son temas universales y la película apuesta a desarrollar una reflexión acerca de todo eso”, agrega Mauricio Flores, quien se mete en el papel de Nico.



El personaje es un muchacho lleno de problemas que afronta la idea de dejar entrar la sombra de la violencia en su vida. Con él está Lorena (Isabel Jiménez), un personaje poderoso que, en contraste, ya ha transitado por los caminos oscuros de la condición humana.

Las vivencias con el dolor de un amor roto y la experiencia con la muerte realzan un contraste profundo en el que la pareja tendrá que sumergirse para vivir una transformación.



“Esta es una película que en realidad busca revelar la humanidad de quienes tienen que vivir en una situación de violencia (...) mostrar esa sensibilidad”, agrega Karen Gaviria, quien interpreta a Indira, una guerrillera que detona el conflicto que lleva esta producción.



“Indira me dio mucha fortaleza, pues termina por revelar un sentimiento maternal que es muy importante en la historia y es el motivo por el que toma decisiones arriesgadas. Todos tenemos un quiebre en esta película que nos hace cambiar”, recalca.



Precisamente, Felipe Aljure no quiso apostar tanto por el golpe visceral, prefirió explorar sentimientos y aprovechar la extraña sensación de tensión de los espacios donde rodó (playas de Santa Marta y Tierra Bomba, en Cartagena), en una película íntima, de carretera, pero muy poderosa.

“Teníamos a favor en la historia que los personajes no se conocían (…) Nico no conocía el mar y Mauricio, el actor, tampoco. No sabíamos de las locaciones (...) Las imaginábamos, pero cuando estuvimos en los lugares fue otra cosa”, recuerda el actor Mauricio Flores.



“Fue un rodaje exigente y de mucha concentración por el clima, los mosquitos y la sal del mar”, agrega Flores, que tuvo que aprender a trabajar frente a la cámara con los ojos abiertos mientras el sol lo vencía.



“Tres escapularios' fue en ese momento una película underground (casi clandestina), un poco subversiva (…) Éramos poquitos, con una cámara; sin tantas luces pero con una gran historia”, recuerda Isabel Jiménez.



Realmente, una aventura en la cual la protagonista, la experimentada, es un ser inestable que encuentra un joven ingenuo, lleno de conflictos, pero que le ofrece un poco de equilibrio a pesar de sus problemas. La película tuvo un buen recorrido internacional. En Cerdeña (España), se ganó el aplauso de un público que se asombró por el giro que adquiría una trama que no solo bebió de la fuente violenta.



“En Nueva York fue igual, pues la gente estaba agradecida porque no era la típica historia de narcotráfico o guerrilla, sino de focos en seres humanos”, recuerda Jiménez, quien ganó el premio a mejor actriz en el Colombian Film Festival en la capital del mundo por ese trabajo. En el mismo certamen, la película ganó como la mejor ficción.



Ahora, ella reconoce que ha sido bonito el reencuentro con 'Tres escapularios'. “Este fue mi primer trabajo en un largometraje (...) Antes actué en el corto Contigo, de Christian Mejía. Pero con 'Tres escapularios' me di cuenta de que quería ser actriz, que era lo mío”, recalca Jiménez, que se metió tanto en el personaje de Lorena, que llegó a tener sueños agresivos y momentos de pánico durante el proceso.



Por cosas del destino, ella se ha dedicado últimamente a la producción, a estar detrás de cámaras, metida en el cine y las series, pero anhelando, con fuerza, volver a actuar.



Andrés Hoyos Vargas

CULTURA EL TIEMPO