El documental que The New York Times recomienda y que lo emocionará hasta las lágrimas

La reciente llegada de 'La memoria infinita' a Netflix, el 5 de diciembre, ha resonado en el mundo del cine. Esta producción chilena, dirigida por Maite Alberdi, ha sido aclamada como una de las mejores películas del 2023 por The New York Times.



El documental, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 21 de enero, relata la emotiva historia de Augusto Góngora, un destacado periodista cultural, y Paulina Urrutia, una artista y ex Ministra de Cultura y las Artes en Chile, quienes enfrentaron juntos los desafíos del Alzheimer durante su relación de 25 años.



La obra se centra en la lucha de la pareja contra el Alzheimer, una enfermedad que afectó a Góngora durante los últimos ocho años de su vida, hasta su fallecimiento el 19 de mayo. El film no solo aborda la intimidad de esta lucha, sino que también establece un paralelo con la importancia de la memoria colectiva en la identidad del pueblo chileno, una temática que Alberdi explora con maestría en sus 90 minutos de duración.



La película retrata un romance de la vida real. Foto: IMD.

"La memoria infinita" no solo ha conmovido a los espectadores en Sundance, sino que también ha obtenido una nominación a los premios Goya de 2024 como Mejor película iberoamericana, compitiendo con otros títulos destacados de Latinoamérica. La cinta, que es distribuida por MTV Documentary Films, ha recibido elogios de importantes medios como The Hollywood Reporter, Variety, The Washington Post, The Guardian y Los Angeles Times, destacando la fuerza y profundidad de la relación de la pareja y el impacto emocional de la historia.



Este documental ha sido especialmente elogiado por su capacidad de retratar de manera conmovedora y auténtica el amor en tiempos de adversidad y la lucha contra una enfermedad tan devastadora como el Alzheimer. Su llegada a Netflix promete posicionarla como una de las producciones más exitosas y emotivas del gigante del streaming.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.