El documental que revive la discusión sobre los abusos de R. Kelly 

Las acusaciones por abuso sexual contra R. Kelly vuelven a la discusión mediática y legal, tras la emisión de "Surviving R. Kelly", la serie documental que en voz de las víctimas narra los presuntos delitos.

"Surviving R. Kelly" exhibe entrevistas con varias mujeres que hacen denuncias de abuso sexual, mental y físico por parte de Kelly, mientras algunas de ellas eran menores de edad, así como entrevistas con algunos de sus exmánagers y productores.

El documental de seis episodios se emitió entre el 3 y el 5 de enero a través de Lifetime y ha vuelto a desatar una gran polémica en EE.UU. acerca del artista de R&B que alcanzó la fama en los años 90, pero que vio el declive de su carrera tras verse envuelto en estos escándalos de abuso sexual.



En respuesta a esto, Kim Foxx, fiscal del condado de Cook, en Estados Unidos, pidió este martes que las presuntas víctimas de R. Kelly denuncien lo sucedido y que así sea posible concluir las investigaciones. "No hay nada que podamos hacer para investigar estas acusaciones sin la cooperación de las víctimas y los testigos", afirmó.

Los escándalos que componen la historia de R. Kelly

Todo empezó en 1994 cuando R. Kelly tenía 27 años y se casó de manera ilegal con la cantante Aaliyah, quien entonces tenía 15 años. Luego, en 2002 se supo de un vídeo en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales con una menor, pero en 2008 fue absuelto del juicio por este asunto en el que se le acusaba de pornografía infantil.

Asimismo, en 2017 un artículo del portal BuzzFeed acusaba a Kelly de estar detrás de una "secta abusiva" de carácter sexual. Y en julio del año pasado, el cantante presentó un tema titulado "I admit" ("Yo admito", en inglés) en el que rechazaba las acusaciones en su contra, pero reconocía haber hecho "cosas malas" en su carrera.



"Dicen que estoy abusando de esas mujeres. Qué mierda absurda es esa. Les han lavado el coco, ¿de verdad? Les han secuestrado, ¿de verdad? No pueden comer, ¿de verdad? Menuda conversación, esta mierda suena estúpida", aseguraba en la canción.

Celebridades estadounidenses rechazan los actos narrados en 'Surviving R. Kelly'

Como eres de esperarse, las celebridades han mostrado su apoyo a las presuntas víctimas y han criticado los supuestos actos del rapero. La lista la encabeza Lady Gaga, quien lanzó en 2013 un dueto con Kelly llamado Do What U Want (With My Body). Que, justamente, traducida al español se titularía: Haz lo que quieres (con mi cuerpo).

La cantante se comprometió a eliminar la canción de las plataformas musicales y declaró en un post de Twitter que nunca volverá a colaborar con él. "Si pudiera volver y hablar con mí yo más joven, le diría que se sometiera a la terapia que sigo desde entonces, para poder entender el confuso estado postraumático en el que estaba", dijo la cantante y actriz haciendo referencia al abuso sexual del que fue víctima cuando era una adolescente y que relató en el Show de Howard Stern en 2014.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) 10 de enero de 2019

Igualmente, el rapero Chance The Rapper, quien también había realizado un dueto con Kelly en el 2015, decidió incluso participar en el documental y disculparse por no haber cometido el error de trabajar con Kelly demostrando no tener ninguna empatía con las presuntas víctimas debido a que estas eran “mujeres afroamericanas”.

Chance tuvo que explicar esta última frase en sus redes sociales, luego de que se desatara una polémica contra él por lo que podría significar un caso de misoginia racial. Sobre esto, el rapero explicó que lo que intentaba resaltar era la normalización del racismo, la violencia y la criminalización hacia los afroamericanos en Estados Unidos y como estos terminaron por influenciarlo a tal punto de trabajar con Kelly sin pensar en sus actos.



Asimismo, Facebook se ha sumado al apoyo de las presuntas víctimas y ha cerrado una página en su plataforma que había sido llamada 'Surviving Lies' y que contenía audios y capturas de pantalla de los mensajes entre Kelly y algunas de las mujeres que lo acusan con el fin de desacreditarlas.



Aunque no se ha pronunciado específicamente sobre el documental, R. Kelly, de 52 años ha negado constantemente las numerosas acusaciones que pesan sobre él.







Ana Hincapié

Escuela de Periodismo Multimedia

EL TIEMPO