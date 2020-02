¿Qué va a pasar con el cine de Quentin Tarantino ahora que es papá?

Tarantino, uno de los realizadores más importantes y queridos del cine contemporáneo estadounidense ya debe estar asumiendo su nuevo rol como papá, tras el nacimiento de su hijo, que fue revelado el sábado.

El pequeño, del que ya comenzaron a especular cuál sería su nombre, nació en Tel Aviv, donde reside el director y su esposa, la cantante y modelo israelí Daniella Pick. Fue un representante del director quien confirmó la noticia de la "felicidad" de la pareja a los medios locales de Israel y de ahí al mundo.



El cineasta de 56 años se casó en secreto con Daniella en Los Ángeles en 2018 en una ceremonia íntima y en agosto del año pasado la pareja anunció que esperaban a su primer hijo. Tarantino y Píck (35 años) se conocieron en 2009 mientras el aclamado el director promocionaba su película a Bastardos sin gloria.

Muchos pensaron que el realizador se iba a dedicar a sus otras hijas: las películas, ya que siempre demostró un amor incondicional por su trabajo.



Pocos creían que el hombre que cuando dirige un filme no le importa nada más se iba a meter en la aventura de la paternidad, quedó claro que Tarantino estaba listo para -ahora- protagonizar su propia aventura familiar.



"Cuando estoy haciendo una película, no estoy haciendo nada más", aseguró en una entrevista a GQ en el 2009. "No tengo esposa. No tengo un hijo. Nada puede interponerse en mi camino. Todo el mundo puede irse al infierno y estallar en llamas. No me importa Esta es mi vida", fue parte de su testimonio.

Pero en realidad con el retiro cerca, le falta una película para llegar a las diez en su carrera y despedirse de la industria, el nacimiento del hijo conecta con la idea de cambiar de rumbo y transformar sus prioridades. Falta ver si se cumple y el ejercicio de papá le cambia el chip.



Daniella Pick es una de los cinco hijos del compositor israelí Svika Pick y su exesposa Mirit Shem Or e inició su carrera como cantante a dúo con su hermana Sharona y apareció en una ronda de clasificación del concurso de Eurovisión.



CULTURA Con información de EFE

