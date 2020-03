‘No me obliguen a tomar sopa’ dirige sus pasos a Hollywood

En un primer plano, un niño con la cara sucia juega a ser comisario de un pueblo del Viejo Oeste. Mira intensamente a la cámara y comienza un monólogo enérgico en el que cuenta por qué no le gusta tomar sopa. Su narración la acompañan títeres, mientras atraviesa un ambiente callejero rodeado de habitantes de la calle.

Así comienza el corto No me obliguen a tomar sopa, dirigido por la actriz y productora Ginna Parra. Al principio parece una historia infantil, pero luego toma un giro inesperado y un poco macabro, con un drama social delicado: el abuso sexual a menores.



El proceso de escritura, producción y edición se realizó en tan solo 48 horas. Y no es fácil encontrar la forma de hablar un tema así de sensible por medio de analogías.



Parra está convencida de que a la hora de trabajar en el campo audiovisual, la dificultad aumenta la calidad del resultado: “Entre más difícil, mejor. Si alguien más puede hacer lo que yo hice en ese tiempo, no tiene sentido. Yo debía hacer algo que la gente dijera que es imposible llevar a cabo en 48 horas. Parecía imposible que en dos días pudiéramos hacer un corto con un niño, con una explosión real y narrado en un plano secuencia, pero lo logramos”, cuenta.

La razón por la que esta historia se desarrolló en ese periodo es porque hizo parte del festival 48 Hours Film Project, una iniciativa estadounidense que tiene sedes en varios países de Latinoamérica y que reta a sus participantes a hacer desde ceros un cortometraje de ocho minutos en solo dos días.



“Hacen un sorteo para establecer los elementos con los que tiene que cumplir el corto: el género, el protagonista, un objeto, una imagen. Es una locura. La adrenalina más fuerte de mi vida la he sentido en esas 48 horas. Además, hay que tener un equipo de producción muy bárbaro con todo a la mano para grabar”, comenta Parra.

Este es un fotograma del cortometraje que se narra en un solo plano secuencia. Foto: Cortesía de Ginna Parra

“En el sorteo me salió que el género tenía que ser wéstern, que el protagonista debía ser un niño, con un personaje que fuera una vendedora de flores, un amuleto de la suerte que debía ser un muñeco y tenía que utilizar una línea de diálogo que dijera: ‘En un momento así solo se puede reír’”, comenta.

El reto era reunir esos componentes y articularlos con el tema del abuso sexual, pues Parra llevaba seis meses de investigación cuando se inscribió al proyecto.

Su intención era llegar al Festival de Cannes, pero no consiguió el cupo. Entonces, lo envió al Festival Académico de Cine Universitario Internacional (Faciuni), cuyo premio es llevar el corto a Hollywood.

“Yo sé que mi corto es bueno, pero no le tenía tanta fe. En este concurso participaban otros 1.400 cortos y me avisaron que había quedado entre los cinco finalistas de Colombia. Luego el filtro se redujo, y soy la única representante”.



Ahora está concursando contra otros siete trabajos audiovisuales de diferentes países de América Latina.



Haga clic aquí para ver el cortometraje y los otros participantes del continente. En la página web también es posible votar para que gane el concurso que lo llevará a Hollywood.



Redacción Cultura

@CulturaET