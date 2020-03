¿El coronavirus tiene al cine al borde del colapso?

El panorama parece desalentador: la nueva película de James Bond 'No Time to Die' tuvo que cambiar su estreno de abril a noviembre de este año; los estudios de cine están cancelando presencia en festivales, al igual que la producción de grandes proyectos a causa del virus covid-19.



“Nunca he visto nada por lo que tantas películas se vean afectadas a la vez”, aseguró Jeff Bock, analista de la firma especializada Exhibitor Relations.

“Hay incidentes aislados o tragedias que suceden, que pueden afectar a una determinada producción. Pero esto realmente toca a toda la industria”, agregó.



Precisamente, el cine ya proyecta grandes pérdidas financieras en el mercado asiático, ya antes recortadas en unos 2.000 millones de dólares. El estreno de la versión en acción real de 'Mulán' de Disney –ambientada en China– fue suspendida hasta nuevo aviso en ese país epicentro del virus.



(Lea también: El coronavirus paraliza la cultura: pérdidas por US $5.000 millones)



La decisión de atrasar también la salida de la nueva película de James Bond en Estados Unidos y Europa recalca no solo pérdidas cercanas a los 30 millones de dólares para ese filme, sino la idea de que el covid-19 no tiene fronteras.

Película de acción real Mulán. Foto: Disney

Por ahora, la asistencia a las salas de cine en Estados Unidos se mantiene constante a pesar de los temores de propagación de la infección, y 'Mulán' mantiene su fecha de lanzamiento para Norteamérica este mes.



Pero los nuevos brotes de coronavirus en California y Nueva York y las muertes registradas en el estado de Washington podrían afectar la taquilla.



“Veremos un pequeño descenso esta semana, para cuando 'Mulán' se estrene, pero si la situación se agrava, cambiará todo el panorama”, expresó Bock.

A todo eso se suma que el festival cultural South by Southwest (SXSW) anunció que no se llevará a cabo por orden de la alcaldía de Austin (EE. UU.).

Del evento, un importante mercado de películas que el año pasado reunió a más de 400.000 personas, ya se habían retirado compradores masivos como Netflix, Amazon y Apple. Warner Bros. y CNN también habían cancelado su presencia.De hecho, Netflix también ahora está buscando por su parte alternativas de rodaje a Italia para terminar una parte de la nueva película de Dwayne Johnson Red Notice.

Dwayne Johnson protagoniza Red Notice, de Netflix. Foto: Rhona Wise / Archivo AFP

“La situación pone a prueba a los directores de locaciones”, dice Paul Dergarabedian, analista sénior de Comscore, compañía de investigación de mercadeo en internet.

Además, la logística para filmar en producciones que requieren cientos de actores y extras hace que parezca una dinámica muy arriesgada en este momento.



“Cada filme se convierte en un pequeño pueblo... Todos comen juntos y hay mucha gente confinada en un área (...). Cuanto más tiempo pase, menos películas tendremos para 2021, 2022”, finalizó Jeff Bock.



AFP

LOS ÁNGELES