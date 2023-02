Solo un actor como Christoph Waltz es capaz de convertirse en un malvado adorable. Lo hizo con Hans Landa, aquel nazi sádico y con un carisma tan inmenso que era imposible no sentir una culposa empatía hacia él, a pesar de que llevaba una esvástica en su uniforme y era un verdadero monstruo en Bastardos sin gloria, de Quentin Tarantino.

Cuando hizo el papel de Walter Keane, el hombre que estafó a su esposa, la artista de pinturas de rostros de gigantes ojos azules en Big Eyes, su personaje era un manipulador sin alma, que borraba cualquier atisbo de maldad con su encanto.

Además repitió como villano en las películas de James Bond Spectre y Sin tiempo para morir, creando un tono caricaturesco, paternal y cruel que impulsó la trama de ambas producciones.

Se podría decir que estuvo más cerca de la bondad y la justicia en Django sin cadenas, ese wéstern, en la piel de King Schultz, un doctor que ayuda al protagonista a urdir una venganza implacable, de nuevo de la mano de Quentin Tarantino, en una alianza que sumó dos papeles para la historia y dos premios Óscar, ambos en la categoría de mejor actor de reparto.



Cristoph Waltz consigue crear un personaje enigmático y peligroso al mando de una empresa. Foto: Prime Video

Con más de cien producciones en su carrera, Waltz retomó esa naturaleza –que tanta fama le ha dado– como el aristócrata venido a menos, conocido como el conde Volpe, en la versión de Pinocho de Guillermo del Toro, de seguro como práctica para su nuevo protagónico en la serie El consultor (The Consultant), que se estrena el 24 de febrero en Prime Video y donde repite esa mezcla de sociópata y encantador de serpientes en una venenosa mezcla de comedia e intriga, en la que el malo viste traje de ejecutivo.

Basada en el libro homónimo de Bentley Little, que fue reseñado como un thriller corporativo, la serie sigue a Regus Patoff (Waltz), quien llega a una compañía desarrolladora de videojuegos: “A guardar el legado de su dueño” (si es que llega a suceder una tragedia). Con esa sonrisa peligrosa-que el actor domina a la perfección, Patoff espera ser atendido por el dueño de CompWare, un joven emprendedor y millonario que no sabe que al recibir al extraño personaje (que nunca pidió o una cita con él) estaba abriendo una puerta a una pesadilla corporativa.



Elaine (Brittany O’Gaire) y Craig (Nat Wolff) viven entre el miedo y la confusión ante su nuevo panorama laboral. Foto: Prime Video

Gracias al ritmo que impone la serie y a una conversación controlada de principio a fin por Patoff, se gana un puesto en una empresa conformada por creadores jóvenes que saltan de los computadores a otros espacios adornados con pantallas gigantes y mesas de ping-pong, en un ambiente entre oscuro y colorido que se parece a la arquitectura de uno de los videojuegos que sacan al mercado.

La tensión crece ante el estilo un poco extraño del consultor. El miedo a perder el trabajo es lo de menos, en esta trama que se alimenta de muchos diálogos y una intriga que va creciendo a fuego lento. En el libro, la obsesión de control de Patoff raya en la locura. Se inmiscuye poco a poco en cada proceso y llega a tener una cercanía con uno de los empleados Craig (Nat Wolff), que no está del todo cómodo por ese supuesto espacio de confianza que le abre su extraño compañero de trabajo.

Waltz se mueve tranquilo, como un manipulador y un hombre de mil máscaras que parece conectar con el estilo relajado de la empresa, pero cuando se encierra en su oficina cambia la mirada y relaja sus labios para esconder la forzada sonrisa con la que saluda a todos en la mañana.

Tanto Craig como su compañera Elaine (Brittany O’Gaire) se dedicarán no solo a complacer los requerimientos de Patoff, sino a investigar las intenciones ocultas del consultor.



Una tragedia lo lleva a su puesto y a pesar de que consigue mantener el orden, una de las pesadillas de quienes están del otro lado de la oficina se hace realidad: despide de su trabajo a varios empleados; impone un régimen de terror subliminal; además, tiene tiempo para burlarse de otros e invadir cada espacio como un fantasma que se apodera de una vieja mansión. Es un jefe que parece venir del infierno y busca sentirse en casa.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

