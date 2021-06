'Espero que se les paren los pelos de punta': actriz de 'El conjuro 3'

Dicen que una de las cosas que más miedo causa en una película de terror es saber que todo lo que está apareciendo en la pantalla sucedió en la vida real. Eso fue lo que ocurrió con las experiencias de Ed y Lorraine Warren, expertos exorcistas y demonólogos, que vieron crecer su fama cuando en el 2013 se estrenó El conjuro, del director, guionista y productor James Wan, que llevaba al cine una muestra del trabajo paranormal de los Warren.

Pero ¿qué hacer para que una historia de horror que se desarrollaba dentro de una casa resultara innovadora después de dos entregas –porque en el 2016 El conjuro tuvo su segunda parte con El caso Enfield–? La respuesta la da la tercera parte de la saga: abrir las puertas de la casa, trasladar la acción a campo abierto y convertir a Ed y Lorraine en detectives de lo paranormal asociados con la policía.

Lorraine se ponen a prueba en esta tercera historia, y se encontrará con un rival aparentemente invencible FACEBOOK

TWITTER

“Se nos ocurrió la idea de que Ed y Lorraine salieran. El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) es uno de sus casos más sonados; fue la primera vez que una posesión demoniaca se usó como defensa en una corte de Estados Unidos durante un juicio por asesinato”, explica Wan.



En la piel de los fallecidos esposos Warren regresan Patrick Wilson y Vera Farmiga, la pareja de actores que ha derrochado gran química y talento. “El corazón de El conjuro es el amor entre Ed y Lorraine. Al conocer su historia entendías que el amor hace que El conjuro se aparte de otros filmes de terror”, cuenta Farmiga.

(Además: Falleció Lorraine Warren, cuyo trabajo inspiró película ‘El conjuro’)



Además de la trama, otra novedad de El conjuro 3 es la llegada de Michael Chaves (La maldición de la llorona) a la dirección, luego que James Wan le cediera la conducción y se quedara solamente como guionista y productor.



El conjuro 3 es la octava película de la franquicia, que además de los conjuros incluye las tres producciones de Annabelle y La monja, y que ha recaudado en la taquilla mundial 1.800 millones de dólares.



Wan y Farmiga conversan en la siguiente entrevista, cedida por Warner Bros., acerca de El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo, que se estrena en Colombia este 1.º de junio.

¿Por qué escogieron esta historia real?



Vera Farmiga (VF): El juicio de Arne Johnson fue uno de los casos sensacionales de Ed y Lorraine. En esa historia estaba la oportunidad para que El conjuro se alejara de la redundancia y la soledad de la narrativa de una casa embrujada. En cada nueva entrega necesitamos apostar por el miedo y la fe. Enviar a los Warren a las trincheras, con las botas puestas, fue una opción inteligente. Pienso que los fanáticos adorarán este formato de detectives que les dará más tiempo a solas con ellos, para seguir los aspectos de su investigación como demonólogos. Este es un avance con respecto a los dos primeros filmes. Ed y Lorraine se dedican al negocio del rescate espiritual. En El conjuro, la lucha contra el demonio fue en un pequeño espacio confinado; en la segunda parte, los Warren tomaron un avión hasta Inglaterra, pero de nuevo, su misión era dentro de una casa. Esta vez, abandonaron los confines de la casa embrujada y fueron a un mundo más amplio.

Facebook Twitter Linkedin

Vera Farmiga y Patrick Wilson en una escena de 'El conjuro 3'. Foto: Warner Bros

Sin revelar mucho, ¿cuáles son los momentos más escalofriantes para Lorraine?



Los Warren deben ir a lugares aterradores y depravados. La historia los obliga a abandonar la casa con la esperanza de romper conexiones oscuras con el mal. Entonces todo se convierte en una especie de búsqueda inútil para determinar los orígenes del mal. Como resultado, los dones de Lorraine se ponen a prueba en esta tercera historia, y se encontrará con un rival aparentemente invencible. De la forma en que Cristo se enfrentó a Satanás, Lorraine se encuentra con su mayor némesis hasta la fecha. Hay una guerra espiritual declarada contra ella por alguien que quiere destruirla, y los espíritus oscuros son convocados en su contra y la de su familia. La clarividencia de Lorraine incluye no solo ver el futuro, sino también la retrocognición, que significa ver el pasado. Tendrá que examinar el conocimiento para comprender si los impulsos que le llegan son de lo divino o del enemigo. Tendrá que desenredar el pasado para afectar el futuro. Todo se vuelve bastante angustioso para ella.

Su amistad con Patrick Wilson, después de nueve años de hacer películas del Conjuro juntos, ha cambiado la relación de Ed y Lorraine en la ficción...



Ha sido increíble envejecer con mi esposo falso (risas). Nunca hay una actitud tibia cuando se trata de trabajar tan intensa e íntimamente a lo largo del tiempo con tu coprotagonista. Somos buenos amigos y nos respetamos mucho. Mitigamos el paso del tiempo y la oscuridad emocional de lo que hacemos riéndonos a carcajadas (…). Tenemos mucho en común. Una amistad así es un regalo de Dios, me siento bendecida de tenerlo a mi lado en esta franquicia porque el corazón de El conjuro es el amor entre Ed y Lorraine. Al conocer a los verdaderos Warren entendías que su amor es lo que hace que El conjuro se aparte de otros filmes de terror. Patrick y yo estamos muy agradecidos por la posibilidad de habernos hecho buenos amigos y de transmitir ese cariño a nuestros personajes.

James Wan dejó en manos del director Michael Chaves la tercera parte de esta franquicia. ¿Qué significó esto para ustedes?



James ya se había mostrado resistente a dirigir la segunda parte de El conjuro. Patrick y yo los perseguimos hasta que cedió y se quedó. Cuando escuché que para la tercera parte le entregaría la dirección a alguien más, pensé: ‘De nuevo lo perseguiremos y haremos que se quede otra vez’. Cuando quedó claro que la perseguidera no iba a funcionar, lo más importante era que James encontrara a alguien que tuviera su misma visión; sabía que él se quedaría como productor y dándole forma a la historia. Cuando Patrick y yo conocimos a Chaves por primera vez entendimos por qué lo escogieron. Fue claro que todos estábamos a bordo.

(Lea también: Tenemos las series y películas de Netflix para ver el fin de semana)



¿Qué espera que las audiencias encuentren en 'El conjuro 3'?



Espero que tengan un buen susto al estilo de los anteriores Conjuros, que estén muertos de miedo, que les tiemblen hasta los zapatos, que se les pongan los pelos de punta, que suden frío... Pero también espero que las audiencias vean el mensaje que a Patrick y a mí nos produce mucha alegría transmitir: el amor siempre vence el mal. El amor ruge más fuerte que los demonios; donde hay un amor grande siempre ocurren milagros. El amor es el arma más poderosa. No hay dificultad tan oscura, tan lúgubre, que el amor no venza. Espero que eso sea, en última instancia, lo que la audiencia se lleve.

La mente creativa de la saga de 'El conjuro'

¿Qué nos puede contar del caso real que inspiró El conjuro 3?



Ed y Lorraine Warren fueron muy famosos –o infames, depende de cómo se mire– y estuvieron involucrados en muchos casos. Una de las cosas que hicieron con frecuencia y que encontré fascinante fue ayudarle a la policía a resolver casos. Las autoridades buscaron a Lorraine para que les guiara, porque ella era muy intuitiva y tenía desarrollado un sexto sentido. Esos relatos hicieron volar mi imaginación. Sabía que la nueva entrega de ‘El conjuro’ tenía que sentirse diferente de las dos primeras, de otra manera no crecería como una franquicia. Corríamos el riesgo de caer en algo rancio si hacíamos otra película sobre una casa encantada. Fui inflexible en la idea de que necesitábamos diversificar, tenía que ser único.

¿En qué se diferencia esta película de los otros dos Conjuros?



En la naturaleza de la investigación. Está planteada como ‘thriller’ policiaco, solo que los detectives en este caso son Ed y Lorraine Warren. No me malinterpreten, sigue siendo una película de terror, en la que las fuerzas demoniacas y las entidades fantasmales van en unos encuadres diferentes. Para los fanáticos que ya conocen a los personajes será un viaje muy divertido intentando revelar los misterios de esta historia.



CULTURA

EL TIEMPO