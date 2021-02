El concurso es música y mujeres / El otro lado

Hay tres países: el de la realidad (¡todo en caos, desazón y rabia!), el del Presidente (¡todo bien y mejorando en memes!) y el de la televisión (¡todo normalidad!). Todo vuelve a la normalidad (en televisión).

'Factor X' para el fin de semana y 'A otro nivel' para las noches. Así no se compiten y hay música y derroche de melodrama, música, sexitud femenina y humor popular para todos los días.



Primero, la música. Colombia es musical tanto en lo cotidiano como en el espectáculo. En el mundo somos la tierra de Shakira, J Balvin y Maluma, solo les compiten en prestigio James y Pablo Escobar.



Y en la vida diaria se le canta y se le baila en todos los ritmos. Entonces, la apuesta por la música sea en la ficción o en los concursos es conexión segura.



Segundo, las mujeres. El siguiente ingrediente de la colombianidad son “las mujeres bellas” y como tal las usamos y expresamos: un machismo sin pudor.



'Factor X' lo expresa en la bella Karen Martínez, que presenta, ya que la española del jurado es una mujer que exhibe su saber antes que su cuerpo.



En 'A otro nivel', las mujeres son la apuesta por el 'rating': una chica escándalo sin importar argumentos o capacidades lingüísticas como Paoa Jara; una chica espectacular de cuerpo y sonrisa para seducir como Greeicy Rendón, quien son su sonrisa y actitud disfraza su poco saber musical; y una belleza sublime como Paulina Vega, que emociona la cámara y logra una presentación contundente. Mujeres-cuerpo-carne seducción p’al 'rating'.



Tercero, el melodrama. De eso sí saben los participantes. Como tienen conciencia de que no tienen talento, buscan el chantaje emocional; por eso, cada uno arma un 'storytelling' bien emocional y llega con su miseria y sueño a cuestas; además, traen a los abuelos, las madres, los sobrinos e hijos.



Cuarto, las ‘celebrities’. Y es que los participantes son el coro, la escenografía, lo desechable. El asunto está en los jurados. Ahí están el amor, el odio, los suspiros y las lágrimas.



En 'Factor X', eso lo pone en sobredosis José Gaviria: le saca la piedra al que sea y como sea: genial para jurado. Pero los otros son payasos sin chistes. Y Rosana, juiciosa y coherente, pero sin 'rating'.



En 'A otro nivel' el jurado no sabe, pero tiene cuerpo, carnes, sexo: sus vidas privadas son más emocionantes que sus talentos, juegos del sí mismo como 'show'. Puro lugar común para provocar redes.



¿Y la música? … Ah, eso no importa, el televidente va a ver bellezas, escándalos, frases de cajón como “te falta”, “no tienes el factor”, “hágale mijo y con Dios y energía lo logrará”, “estar aquí ya es ganancia” y demás sandeces propias de perdedores y de los sin talento.



En conclusión, en jurados, melodramas y mujeres, 'A otro nivel' le gana a 'Factor X'. El payasismo mata al factor X, el exhibicionismo del yo parece ser el otro nivel.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

