Falta poco para que la película inspirada en la vida de 'Barbie' llegue a las salas de cine. El próximo 20 de julio los espectadores conocerán a la historia completa que protagonizan las estrellas de Hollywood Margot Robbie y Ryan Gosling.



La icónica pareja de Mattel ha participado de manera activa en la promoción del largometraje dirigido por la guionista y directora Greta Gerwing, conocida por dirigir la versión más reciente de 'Mujercitas' en 2019.

Como es de esperarse, los actores han hecho apariciones en la alfombra de la premier, y tan suyo sus papeles, que la misma Robbie no ha perdido oportunidad para vestir los trajes más característicos de la muñeca, como el vestido corto rosa con puntos blancos que utilizó en Los Ángeles durante una entrevista.



(Le puede interesar:Dua Lipa estuvo en la premier de 'Barbie' con un vestido de transparencias).



No es un secreto que la divulgación de esta ha sido todo un fenómeno a nivel mundial, empezando por las salas de cine, que son las primeras en unirse. Así lo demostró Cinépolis con el lanzamiento de una nueva campaña comercial a través de las redes sociales.

@wbpicturesbr ✨ Eles trouxeram um recado para você! ✨ Coloque seu patins 🛼 neon e corre para garantir seu ingresso no link da bio! 💖 #BarbieFilme, 20 de julho, SOMENTE NOS CINEMAS. ♬ original sound - Warner Bros Pictures

La empresa de exhibición de fílmica, fundada en 1971 en México, grabó una corta pieza donde los intérpretes de Barbie y Ken aparecen en la sala de cine, saludando a sus vecinos de silla, mientras esperan que inicie su propia cinta.



(Siga leyendo: Barbie': Billie Eilish estrenó video de la canción que compuso con su hermano ).



Todo comienza con una pareja que entra a Cinépolis a disfrutar de la producción, pero una vez compran los boletos, todo a su alrededor se convierte en rosa, incluyendo las famosas palomitas de maíz que serán las encargadas de "hacer la magia" y traer a los personajes desde Hollywood hasta los asientos del cine.



Los dos espectadores comen un 'pop corn' y sus ropas se convierte en brillantes atuendos conformes al estilo de 'Barbie', comen otro y sorpresivamente, aparece Gosling extrañado junto a Margot Robbie imitando a la sonriente muñeca.

Ante la sorpresiva colaboración, los comentarios de algunos fanáticos no se hicieron esperar, pues hubo quiénes no ocultaron la emoción por las rosetas de maíz y que se antojaron aún más de ir a ver la película.



(Lea también: La película de Barbie usó tanto el color rosa que agoto el stock en el mundo).



"¿Acaso están diciendo que habrá palomitas rosadas?", "¡Qué hermoso!", "Le hubiese dado el 'pop corn' a Maggie para que sepa lo que es bueno", "No hay comercial más perfecto", 'Qué envidia ¿Qué tiene que hacer un mortal para aparecer en esos pequeños comerciales y conocer a los famosos?", fueron algunos de los mensajes más destacados.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias