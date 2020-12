¿Por qué carajos Iván Marín aparece ahora en Prime Video?

¿Por qué la gente habla con las matas? ¿Por qué suele molestarse Dios? ¿Por qué las actrices porno no se quitan los tacones? Estos y muchos otros interrogantes intentan hallar respuesta en el monólogo ¿Por qué carajos? con el que Iván presenta un detallado repertorio de sinsentidos, expone profesionales insufribles y establece enigmas que a nadie más desvelan.

Qué responsabilidad la que tiene: ser el primer latino haciendo ‘stand up comedy’ para Prime

Muchos podrían decir que es un cliché, pero de verdad es un honor muy grande decir que soy el primer comediante latinoamericano. No va a estar solo disponible para una región sino en todo el mundo...

Los chistes y comentarios deben ser más globalizados...

Indudablemente predomina la colombianidad, pero nosotros decidimos dejar en el corte final lo que consideramos podía ser más internacional. Por ejemplo, en redes sociales vamos a compartir algunos fragmentos adicionales que consideramos que eran excesivamente colombianos. Pero en el material global de Prime Video vamos a encontrar lo que consideramos temáticas mucho más universales como los comportamientos extraños de nosotros y que he visto que son iguales independientemente de la región.

Por ejemplo, eso de hablar con las matas está en cualquier lado y en cualquier cultura...

(Risas) Creería yo. Aunque era una costumbre que yo vi a través de mi abuelita, creo que es de todo el mundo. También cuando hablo de ¿Por qué carajos cuando la gente está en la piscina y empieza a llover sale corriendo? (Risas), eso lo he podido ver en Cancún, en Melgar, en todo lado... Son cosas que me llevan a preguntarme por qué somos así, no los colombianos sino los seres humanos...

En la comedia se hace casi que un estudio sociológico de la cotidianidad con la ventaja de que se burla de ella y se sale de tecnicismos...

Tengo un colega, William Aguirre, que en alguna ocasión dijo que de alguna forma los comediantes somos filósofos y estudiosos del comportamiento humano. Y sí, es verdad, solo que no intentamos resolverlo sino solamente exponerlo de manera cómica...

¿Qué tanto mete en este especial de comedia su vida, su cotidianidad?

A decir verdad, creo que todo. Todo lo que ven en escena no es un personaje que Iván Marín interpreta, sino que yo soy yo allá parado. En el 'stand up' uno potencializa lo que realmente uno es. Ahí van a ver todo lo que me ha ocurrido o pienso y afortunadamente encuentro un eco en que hay personas que han experimentado lo mismo o coinciden en la opinión de cosas que digo.

Como lo de por qué las actrices porno no se quitan los tacones...

Por ejemplo (risas), a cada quien algo le marca... Pero sí es verdad. O la parte al final del show cuando hablo de las películas épicas. Yo soy superafiebrado y creo que todo el mundo así no se haya detenido a analizar las películas épicas o no las ame tanto como yo, puede llegar a decir: ‘Ve, sí, ole, tiene razón’. Creo que parte de lo bonito del show es que sin que tenga la pretensión de que cada quien se identifique con todo lo que digo, creo que en gran medida consigue tocar a alguien...

Volviendo a hablar con las matas, la soledad de estos últimos tiempos nos ha llevado a muchos a hablar con ellas y hasta con objetos inanimados...

(Risas) Sí, nos ha llevado a pensar y a hacer cosas que antes no nos imaginábamos que íbamos a hacer. ¿Puedo hacer una contrapregunta? Por ejemplo, usted como periodista, en la parte que hablo de los comunicadores sociales, ¿qué opina al respecto? ¿Qué piensa sobre que a veces los periodistas son muy raros con sus preguntas? (Risas).

Los periodistas somos rarísimos, lo que pasa es que a veces uno tiene que improvisar, me imagino que a ustedes los comediantes también les pasa un poco, ¿no?

(Risas) Afortunadamente se me da muy bien burlarme de mí mismo, entonces cuando me ocurre algo así en el escenario, la verdad muy pocas veces me tomo la molestia de disimularlo. Empiezo a joder con eso y digo: ‘no me van a creer, pero se me olvidó qué venía’... A partir de allí improviso mientras logro recuperar el hilo conductor...

¿No le da susto quedarse en blanco?

Honestamente no, porque rara vez ocurre y sé reaccionar a ello habitualmente. Yo veo en cada adversidad escénica una oportunidad para arrancarle sonrisas al público presente, cosa que es más difícil cuando no hay público porque yo me crezco con la presencia de la gente. Por eso extraño tanto los shows a la antigüita.

Me imagino que estos tiempos de encierro y cuarentena dan mucho para la comedia...

Por supuesto, a decir verdad voy a completar la tercera semana de haber regresado a los escenarios. Y el 'show' que presento actualmente gira en torno a eso, se llama Más fuertes que el virus. Se basa en la hilaridad que ha surgido a raíz de la cuarentena.

¿Qué es lo que más le ha dado risa de este tiempo?

El desespero de trasladar a lo virtual cosas que me parecen técnicamente imposibles. Por ejemplo, me llegó en alguna oportunidad una invitación, y pilas, esto es real, una invitación a una caminata ecológica virtual. ¿Qué es esa vaina? Yo me imagino a alguien caminando por la sala con un helecho (risa) para sentirse en la naturaleza... hay cosas así que me parecen un reflejo del desespero por decir que la vida sigue igual... Y no, hay cosas que no tienen nada de normal.

Además, ha sido una compañía importante; en estos tiempos de desespero ha sido clave reír...

Una gran fortuna que tuvimos con el especial de Amazon Prime Video, el 'show' empieza con una situación de psicólogo de una entrevista virtual con el psicólogo. Algo que es muy real en medio de la cuarentena. Yo tengo un amigo que está casado con una psicóloga y me dice que esta es la época en la que más ella ha tenido que trabajar. A partir de ahí, surge la idea de empezar así el especial. Y esta es una chiva para EL TIEMPO, originalmente el 'show' empezaba de otra forma, tenía otro inicio porque se grabó previo a que todo esto ocurriera. Además, conté con la idea de que Alejandro Riaño se prestara para interpretar al psicólogo, fue muy bonito para mí ese contexto con que empieza ¿por qué carajos?



SIMÓN GRANJA MATIAS

Redacción Domingo